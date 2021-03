Haaland - Raiola stellt BVB-Wechsel in Frage: "Vielleicht war ich zu vorsichtig"

Starberater Mino Raiola hat über seinen Schützling Erling Haaland und dessen Wechsel zum BVB gesprochen. Dabei deutete er an, dass möglicherweise der direkte Schritt zu einem europäischen Spitzenteam sinnvoller gewesen wäre.

"Bei Haaland hat sich jeder getäuscht. Er hat die Dinge so viel schneller bewältigt als jeder es gedacht hatte. Haaland ist der Zeit in seiner eigenen Entwicklung voraus", sagte er in einem Zoom-Call bei The Athletic und ergänzte: "Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich sagte: 'Oh nein, lass uns nach Dortmund gehen anstatt irgendwoanders hin.'"

Im Bezug auf den Norweger geriet er regelrecht ins Schwärmen: "Dieser Junge, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, kann zu jedem Klub gehen. Und er hätte es schon letztes Jahr tun können." Damals im Januar 2020 wählte er den im Vergleich mit Klubs wie Real Madrid oder Manchester United kleineren Schritt zum BVB, 20 Millionen Euro zahlten die Schwarzgelben für den seinerzeit 19-Jährigen.

"Vielleicht dachten die Teams letztes Jahr noch: 'Oh, er war nur bei Red Bull, kann er diese Leistung auch bei einem anderen Klub bringen?' Er hat alle Erwartungen übertroffen. Ja, er ist das Gesprächsthema Nummer eins", ergänzte Raiola.

Unruhig wird er aber aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung nicht mehr, wenn es zahlreiche Gerüchte um seinen Klienten gibt: "Derzeit gilt es zu warten und zu schauen, was im besten Interesse des Spielers ist. Manchmal ist es das Beste, nicht zu wechseln, wenn alle sagen, er soll gehen. Und manchmal ist es das Beste zu gehen, wenn alle sagen, er soll nicht wechseln."

Haaland: "Optimismus" bei Barca? Wunschziel Real?

Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es erst ab 2022. Insbesondere der FC Barcelona wurde zuletzt mit dem Stürmer in Verbindung gebracht, der in der laufenden Spielzeit bereits bei 33 Treffern in 31 Spielen steht. Laut Marca genieße er die höchste Priorität in den Transferplänen der Katalanen unter dem neuen Präsidenten Joan Laporta, die Sport berichtet von einer Kontaktaufnahme mit dem Haaland-Umfeld und einem "gewissen Optimismus". Laut der ABC möchte Haaland hingegen"unbedingt" zu Real Madrid wechseln. Die Königlichen müssten hierfür jedoch ein Paket in Höhe von 160 Millionen Euro schnüren.

Bereits im Februar erklärte Raiola im Interview mit der BBC, dass sich "maximal zehn Vereine" es sich leisten können, Haaland zu kaufen. "Vier dieser Vereine sind in England." BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte überrascht und erklärte: "Ich komme, um ehrlich zu sein, nicht mal auf zehn Vereine." Unstimmigkeiten mit Raiola gebe es jedoch nicht.

Haaland: Statistiken für seine Klubs