Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute im Liveticker

In der Bundesliga empfängt heute der Bayer Leverkusen am 29. Spieltag den 1. FC Köln. Wer gewinnt das Derby. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Rettet Friedhelm Funkel den 1. FC Köln noch vor dem Abstieg? Das Spiel seiner Rückkehr auf die Trainerbank der "Geißböcke" bei Bayer Leverkusen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Lage ist ernst beim 1. FC Köln- so ernst, dass nach der Niederlage bei Mainz 05 am vergangenen Spieltag Trainer Markus Gisdol entlassen wurde. Für ihn kehrt Altmeister Friedhelm Funkel nach Köln zurück. Der Tabellen-17. braucht jeden Punkt, um die Klasse noch zu halten. Auf den rettenden 15. Platz fehlen den Kölnern drei Punkte. Bayer Leverkusen will dagegen mit einem Sieg seinen Platz im internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison absichern.

Vor Beginn: Das Derby der rheinischen Nachbarn wird um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Samstagabendpartie des 29. Spieltags zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln.

Bundesliga: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Jedvaj, S. Bender, Tapsoba - Aranguiz, Palacios - Diaby, Demirbay, Wirtz, Wendell

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Mere, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Dennis, M. Meyer, Kainz - Andersson

Bundesliga: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln heute im TV und Livestream

