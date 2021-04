Adi Hütter wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach - Vereine bestätigen Vollzug

Adi Hütter wird zur kommenden Saison neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sowie sein derzeitiger Arbeitgeber Eintracht Frankfurt haben am Dienstagmorgen Vollzug über den Trainerwechsel vermeldet.

Hütter macht von seiner Ausstiegsklausel bei der Eintracht Gebrauch, die ihm trotz Vertrag bis 2023 einen vorzeitigen Abschied von den Hessen ermöglicht. In Mönchengladbach unterschreibt der 51-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2024. Der Trainer-Transfer kostet die Fohlen 7,5 Millionen Euro, durch den Abgang von Marco Rose zum BVB nimmt die Borussia fünf Millionen Euro ein.

"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter", erklärte Borussias Sportdirektor Max Eberl. "Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele." Derzeit kämpft Mönchengladbach als Tabellenachter um die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Wie die Eintracht mitteilte, habe Hütter am späten Montagabend den Klubvorstand informiert und seine Entscheidung am Dienstagmorgen der Mannschaft mitgeteilt. "Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte", sagte er.

Hütter: "Wir haben eine historische Chance"

Nun habe es für Hütter oberste Priorität, die erfolgreiche Saison mit dem Einzug in die Champions League zu krönen: "Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter." Mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den BVB steht die Eintracht derzeit auf Platz vier der Bundesligatabelle.

Laut Sportvorstand Fredi Bobic habe Hütter bei der Eintracht "Außerordentliches geleistet und kann die Saison mit dem Erreichen der Champions League krönen. Diesem Ziel gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit in den kommenden fünf Wochen bis zum Ende dieser Spielzeit." Gleich am kommenden Samstag ist Hütter mit der Eintracht bei seinem kommenden Arbeitgeber zu Gast.

Er übernahm die SGE zur Saison 2018/19 von Niko Kovac und führte den Klub in seiner ersten Spielzeit ins Halbfinale der Europa League. In der Bundesliga erreichte er die Plätze sieben und neun und zog zudem 2020 ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. In 152 Bundesligaspielen kam er auf einen Schnitt von 1,58 Punkten.

Zuvor trainierte Hütter den SCR Altach, den SV Grödig und Red Bull Salzburg in Österreich sowie die Young Boys Bern in der Schweiz. Mit Salzburg wurde er österreichischer Meister und Pokalsieger, mit Bern 2018 ebenfalls nationaler Meister.