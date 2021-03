Schalke 04, News und Gerüchte: Omar Mascarell will S04 im Sommer verlassen

Der frühere Kapitän Omar Mascarell hat angekündigt, Schalke 04 im Sommer verlassen zu wollen. Offenbar existiert beim wahrscheinlichen Fall des Abstiegs eine Not-Verkaufsliste bei Königsblau. Alle News und Gerüchte zu S04 im Überblick.

Schalke 04: Mascarell will S04 im Sommer verlassen

Omar Mascarell hat in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS erklärt, dass er Schalke 04 auch im Falle des unwahrscheinlichen Klassenerhalts im Sommer verlassen will. "Ich habe im vergangenen Sommer gesagt, dass ich bleiben möchte und im Winter hatte ich die Option zu gehen, aber als Kapitän konnte ich das sinkende Schiff nicht verlassen und blieb erneut", erklärte er.

Das Kapitänsamt hatte der Spanier im Winter an Leihgabe Sead Kolasinac verloren. Trotzdem bereue er seinen Verbleib in Gelsenkirchen nicht. "Ich laufe nicht gerne weg, wenn etwas schief läuft", sagte der 28-Jährige, der 2018 von Real Madrid für zehn Millionen Euro zu den Königsblauen gewechselt war. Zuvor hatte er bereits zwei Jahre per Leihe für Eintracht Frankfurt gespielt.

Nach fünf Jahren in der Bundesliga sei nun sein "größter Wunsch, woanders ein neues Abenteuer zu suchen." Die sportliche Situation auf Schalke spiele dabei allerdings kaum eine Rolle. Vom fünften S04-Trainer der Saison, Dmitrios Grammozis, zeigte sich Mascarell überzeugt.

"Seine Ankunft hat Energie und Enthusiasmus in das Team gebracht. Er ist ein sehr guter Trainer", sagte der Mittelfeldspieler. Bei einem Rückstand von neuen Punkten auf Aufsteiger Arminia Bielefeld, der derzeit auf dem Relegationsplatz steht, befinde sich man aber "in einer sehr komplizierten Situation".

Mascarells Vertrag auf Schalke läuft im Sommer 2022 aus. Die kommende Transferphase bietet also womöglich die letzte Chance, Mascarell für eine angemessene Summe zu verkaufen. Zumal die Bild von einer Verkaufsliste berichtet, auf der auch Mascarell stehen soll.

Bundesliga: Die Bilder des "Grauens" vom FC Schalke 04 © getty 1/32 Wir setzen die Serie der Bilder des Grauens munter fort. Jetzt ist Schalke dran. Aber Achtung: Das ist keine Galerie mit den Fotos zur Spielzeit 2020/21, sondern richtig kultiges Zeug. Viel Spaß! © imago images / werek 2/32 Rüdiger (l.) und Volker Abramczik © imago images / rhr-foto 3/32 Nabil Bentaleb © imago images / rhr-foto 4/32 Breel Embolo © imago images / rhr-foto 5/32 Guido Burgstaller © imago images / hjs 6/32 Julian Draxler © imago images / hjs 7/32 Jefferson Farfan © imago images / werek 8/32 Klaus Fischer (l.) und Klaus Scheer © imago images / martin hoffmann 9/32 Edi Glieder © imago images / schwörer pressefoto 10/32 Leon Goretzka © imago images / sven simon 11/32 Tomasz Hajto (l.) und Holger Gehrke © imago images / vi images 12/32 Klaas-Jan Huntelaar © imago images / norbert schmidt 13/32 Heiko Westermann © imago images / hjs 14/32 Jermaine Jones © imago images / martin hoffmann 15/32 Kevin Kuranyi © imago images / uwe kraft 16/32 Jens Lehmann (l.) und Marc Wilmots © imago images / rust 17/32 Jens Lehmann © imago images / hjs 18/32 Lincoln © imago images / rhr-foto 19/32 Steven Skrzybski (l.) und Omar Mascarell © imago images / sven simon 20/32 Mesut Özil © imago images / team2 21/32 Max Meyer © imago images / hjs 22/32 Emile Mpenza © imago images / herbert bucco 23/32 Manuel Neuer (M.) © imago images / horstmüller 24/32 Norbert Nigbur © imago images / ulmer / cremer 25/32 Kyriakos Papadopoulos © imago images / norbert schmidt 26/32 Rafinha © imago images / ulmer 27/32 Frank Rost © imago images / norbert schmidt 28/32 Albert Streit © imago images / horstmüller 29/32 Olaf Thon © imago images / rhr-foto 30/32 Mark Uth © imago images / sven simon 31/32 Marc Wilmots © imago images / ulmer 32/32 Yves Eigenrauch

Schalke 04 hat offenbar eine Mega-Verkaufsliste

Neben Mascarell soll sich dem Bericht zufolge nahezu der gesamte Kader auf der Liste befinden, wenn Schalke den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. Demnach trennen sich die Königsblauen von allen Großverdienern und Spielern, die noch eine gesunde Ablösesumme einbringen könnten.

Dabei handele es sich um Suat Serdar (Vertrag bis 2022), Mark Uth (2022), Matija Nastasic (2022), Salif Sane (2022) und Amine Harit (2024).

Spieler wie Benito Raman (2024), Hamza Mendyl (2023), Bastian Oczipka (2023) und Benjamin Stambouli (2023) sollen ebenfalls verkauft werden. Laut der Bild zweifle der Verein aber daran, dass es überhaupt Abnehmer für das Quartett gebe. Deshalb sei auch eine vorzeitige Vertragsauflösung eine Option.

Auch ein Verbleib von Stammkeeper Ralf Fährmann sei für die klammen Schalker angesichts des hohen Gehalts von rund 2,5 Millionen Euro nicht geplant.

Schalke 04: Raman-Berater verklagt Fortuna Düsseldorf

Der Berater von Benito Raman, Mohamed El Faiech, hat Fortuna Düsseldorf in einer Höhe von 650.000 Euro verklagt. Grund dafür sei der nervenaufreibende Wechsel des Stürmers von F95 zum FC Schalke 04 (2019).

Unter anderem sei die Ablösesumme, die Gerüchten zufolge bei 6,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen lag, auf die sich Schalke und die Fortuna einigten, ein Grund für die Klage. Der Raman-Berater habe seine angeblich vereinbarte Provision in Höhe von zehn Prozent, was genau 650.000 Euro entspricht, offenbar nie erhalten.

"Wir kommentieren keine gerichtsanhängigen Streitigkeiten. Wir vertreten aber definitiv eine andere Rechtsauffassung als der Kläger. Zur Klarstellung: Der angegebene Streitwert bezieht sich auf die bisher fälligen Anteile der vereinbarten Transferentschädigung", sagte Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann gegenüber der Bild.

© getty Raman wechselte 2019 zum FC Schalke 04.

Schalke 04: Die kommenden Spiele