Schalke 04 - News und Gerüchte: S04 verliert Millionen-Bonus durch Juve-Aus in der Champions League

Der FC Schalke 04 muss finanzielle Einbußen aufgrund des frühen Ausscheidens von Juventus Turin aus der Champions League hinnehmen. Zwei Schalke-Stars sollen auch im Falle des Abstiegs hohe Gehälter beziehenn. Torhüter Rönnow äußert sich zum neuen Trainer Dimitros Grammozis. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Juve-Aus kostet S04 Millionen-Bonus wegen McKennie

Im Zuge der Champions-League-Niederlage von Juventus Turin gegen den FC Porto sind dem FC Schalke wichtige Bonuszahlungen verloren gegangen. Wie die Ruhrnachrichten berichten, hätten den Schalkern im Falle eines Weiterkommens von Juve eine Bonuszahlung von 1,25 Millionen Euro zugestanden.

Diese Summe war Vertragsbestandteil der Leihe und dem anschließenden Verkauf von Weston McKennie an den italienischen Meister in der vergangenen Woche. Der 22-Jährige kam beim Achtelfinal-Rückspiel ab der 75. Minute zum Einsatz, konnte das Ausscheiden der Alten Dame jedoch nicht mehr verhindern.

Sollte Juve am Ende der Saison Meister und/oder Pokalsieger werden (Coppa-Finale am 19.5. gegen Atalanta) würden die Knappen dennoch noch Erfolgsbeteiligungen von Juve kassieren.

Schalke 04: Nastasic und Fährmann Top-Verdiener trotz Abstieg

Im Falle eines wahrscheinlichen Abstieges in die 2. Liga käme es auf Schalke zum Kaderumbruch. Einige Stammspieler besitzen laut Sport Bild jedoch Top-Gehälter, die auch im Falle eines Abstiegs kaum oder gar nicht reduziert und damit den Knappen teuer zu Gesicht stehen würden.

Demnach soll Matija Nastasic auch im Bundesliga-Unterhaus 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen, Torhüter Ralf Fährmann würde nach dem Abstieg immer noch satte 2,5 Millionen Euro bekommen - Gehälter, die für die Zweitklassigkeit deutlich überdimensioniert wären.

Dagegen könnten die Schalker durch den Verkauf ihres Tafelsilbers hohe Ablösesummen einspielen, um die finanzielle Last abzufedern. Wie die Sport Bild berichtet, rechne S04 für Suat Serdar mit Einnahmen in Höhe von zehn Millionen Euro und für Amine Harit sogar mit zwölf Millionen Euro, Omar Mascarell und Mark Uth werden jeweils mit fünf Millionen Euro gehandelt.

Schalke 04: Torhüter Rönnow - Grammozis hat "neue Energie ins Team gebracht"

In einem vereinseigenen Interview sprach S04-Keeper Frederik Rönnow am Dienstag über die Mission Klassenerhalt auf Schalke: "Wir wollen nur noch nach vorne schauen," sagte der 28-Jährige und ergänzte: "Es bringt uns nicht weiter, immer und immer wieder in die Vergangenheit zu blicken."

Rönnow kam im vergangenen Herbst als Leihgabe von Eintracht Frankfurt und fiel in den vergangenen Wochen aufgrund von langwierigen Adduktorenprobleme aus. Nun sei er wieder fit und schwärmte vom neuen S04-Trainer Dimitros Grammozis: "Er hat viel positive Energie."

Zudem sporne der neue Trainer die Mannschaft immer wieder an und lenke den Fokus weg von der Vergangenheit: "Wir müssen wieder positiv sein, denn die letzte Zeit war natürlich nicht einfach", erklärte Rönnow.

