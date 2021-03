FC Schalke 04, News und Gerüchte - Lothar Matthäus: S04-Neuzugänge "haben total enttäuscht"

Lothar Matthäus hat Kritik an den Neuzugängen von Schalke 04 geübt, sieht aber gleichzeitig weiterhin eine Chance auf den Klassenerhalt. Peter Neururer hat sich erneut zu einer möglichen Zukunft als Schalke-Trainer geäußert, im Fall von Mike Büskens ist die Entscheidung gefallen. News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Königsblauen vom Montag.

FC Schalke 04 - Matthäus: "Verein fast komplett zerstört"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht weiterhin eine realistische Chance für Schalke 04, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. "Klingt komisch, ist aber so: Die Spieler haben mit dem extrem fragwürdigen und erzwungenen Rauswurf von Trainer Christian Gross und allen anderen sportlich Verantwortlichen eine Mini-Chance auf die Relegation und damit den eigentlich unmöglichen Klassenerhalt", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

"Sie spielen am Freitag gegen Mainz 05. Und weil die ihren Matchball gegen Augsburg nicht verwandelt haben, bleibt Schalke sportlich am Leben. Nachdem die Mannschaft mit ihren unterirdischen Leistungen vier Trainer verschlissen hat, können sie sich ab sofort über niemanden außer über sich selbst beschweren", erklärte er weiter.

Gelingt gegen Mainz kein Sieg, sei es "komplett vorbei. Ein Sieg im nächsten Spiel und es besteht die Chance am Ende mit Mainz und Bielefeld zwei Mannschaften hinter sich zu lassen." Sein Vertrauen setzt er auch in "Klub-Legenden wie Asamoah oder Büskens", die "Ur-Schalker" könnten es "irgendwie schaffen, Punkte zu gewinnen und Selbstvertrauen zu schenken".

Trotz dieses Hoffnungsschimmers stellte Matthäus klar, welch katastrophales Bild S04 derzeit abgebe. "All die Fehler die seit Monaten von der Mannschaft, aber natürlich auch von den sportlich Verantwortlichen und den ganzen Trainer gemacht wurden, waren eklatant, unerklärlich und in dieser Fülle noch nie dagewesen. Man hat den Verein in kürzester Zeit fast komplett zerstört."

Besonders ärgerte er sich über die Rolle der drei Neuzugänge Huntelaar, Mustafi und Kolasinac, die beim Aufstand gegen Ex-Coach Gross eine führende Rolle eingenommen haben sollen. Dies passe "zum ganzen Chaos auf Schalke", dass "ausgerechnet die drei, von denen man so viel erwartet hat und die aufgrund ihrer angeblichen Klasse den Rest mitziehen sollten, bisher total enttäuscht oder aufgrund mangelnder Fitness überhaupt keinen Leistungsnachweis erbracht" hätten.

"Höchstwahrscheinlich gehen alle drei nach der Saison wieder und anstatt sich in Stuttgart für Schalke zu zerreißen, sorgen sie für noch mehr Unruhe, obwohl das eigentlich nicht möglich ist."

FC Schalke 04: Die möglichen Trainerkandidaten nach dem Gross-Rauswurf © getty 1/30 Nach nur elf Spielen war für Christian Gross bei Schalke nach der 1:5-Niederlage in Stuttgart schon wieder Schluss. Einige Spieler hatten wohl eine Revolte angezettelt, Königsblau ist nun auf der Suche nach dem bereits fünften Coach der Saison. © getty 2/30 Doch wer kommt überhaupt in Frage für dieses Himmelfahrtskommando? Nach 23 Spielen haben die Knappen nur einen Sieg auf der Habenseite und gerade einmal 9 Punkte gesammelt - ebenso groß ist übrigens auch der Rückstand auf den Relegationsplatz. © getty 3/30 Selbst eine Interimslösung gestaltet sich schwierig. Laut dem kicker werden auch noch die Co-Trainer Naldo und Matthias Kreutzer vor die Tür gesetzt. Der ebenfalls angeblich geschasste Onur Cinel leitete am Montag noch das Training und zwar mit ... © getty 4/30 MIKE BÜSKENS: Der 52-Jährige ist ein alter Bekannter und füllte diese Rolle bereits zweimal (2008 und 2009) für insgesamt 15 Partien aus. Es verwundert nicht, dass sein Name wieder genannt wird. © getty 5/30 Büskens hat Stallgeruch und genießt nicht zuletzt als Eurofighter von 1997 ein hohes Standing im Verein und bei den Fans. Mit seiner emotionalen Art kommt der 52-Jährige auf Schalke an. © getty 6/30 Cheftrainer wird er aber wohl nicht. "Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel. © getty 7/30 Außerdem ist Büskens auch zusammen mit U19-Trainer Norbert Elgert als Kaderplaner für die neue Saison vorgesehen. Das Duo übernimmt Aufgaben des ebenfalls gefeuerten Sportvorstands Jochen Schneider. © imago images/Fotostand 8/30 TORSTEN FRÖHLING: Er betreut im Moment die zweite Mannschaft der Schalker. Diese steht in der Regionalliga West im Mittelfeld und siegte am Wochenende gegen Homberg. Nach Sky-Info ist Fröhling mit Ex-Profi Waldoch als Co Favorit auf den Interimsposten. © imago images/Dünhölter SportPresseFoto 9/30 Fröhling bringt auch etwas Profierfahrung mit. Für einige Monate trainierte er 2015 unter anderem den TSV 1860 München und rettete den Klub in der Relegation gegen Holstein Kiel vor dem Absturz in die 3. Liga. © imago images/Jan Huebner 10/30 Schon im Oktober wurde Fröhling jedoch beurlaubt und übernahm einige Monate später Drittligist Wehen, mit dem er auch die Klasse hielt. Im Februar 2017 trat er zurück, seit Sommer 2018 verantwortet Fröhling Schalkes Zweitvertretung. © getty 11/30 PETER NEURURER: Der Kult-Trainer bot in der Vergangenheit Schalke häufiger seine Hilfe an. Am Sonntag, kurz nach dem S04-Beben, gab der 65-Jährige bei Clubhouse von sich, dass er gerade nicht über Schalke reden könne. © getty 12/30 Der Grund sind laufende Gespräche mit dem Verein. Neururer ist S04-Mitglied und trainierte die Knappen einst zwischen April 1989 und November 1990. "Es müssen Signale von den richtigen Leuten sein”, sagte er bei Sport1. © getty 13/30 Ein Engagement als Trainer scheint allerdings ausgeschlossen. "Mit mir und Schalke läuft eigentlich gar nichts“, sagte Neururer am Montagabend bei Sky. © getty 14/30 Trotzdem ließ er sich eine kleine Hintertür offen: "Alles Weitere wird sich ergeben. Wenn Bedarf da ist, dann helfe ich gerne, keine Frage.“ Nur: "Der Bedarf ist von Vereinsseite aus nicht angemeldet worden.“ © getty 15/30 Der 65-Jährige ist bereits eine ganze Weile aus dem Profifußball raus. Nach seiner Entlassung im Dezember 2014 beim VfL Bochum war er nur einige Monate Sportlicher Leiter in Wattenscheid und tritt vermehrt als TV-Experte auf. © getty 16/30 STEFFEN BAUMGART. Der frühere Stürmer führte vor zwei Jahren den SC Paderborn sensationell in die Bundesliga, genießt dort hohes Ansehen und einen gewissen Kultstatus. Nun läuft sein Vertrag bei den Ostwestfalen aber aus. © getty 17/30 Wie der kicker berichtet, steht Baumgart auf der Liste möglicher S04-Trainer für das kommende Jahr. Gegenüber Sport1 dementierte der 49-Jährige jedoch jeglichen Kontakt. “Wir werden sehen, ob es Gespräche gibt", fügte Baumgart bei Sport1 an. © getty 18/30 Baumgarts Zukunft in Paderborn ist ungewiss. In zwei Wochen wollen sich der Verein und der Trainer zusammensetzen und schauen, ob eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist. © getty 19/30 DIMITRIOS GRAMMOZIS: Der 42-Jährige war lange im Nachwuchsbereich des VfL Bochum tätig, bevor er Chef in Darmstadt wurde (Februar 2019 bis Juni 2020). Trotz des großen Erfolgs schlug er eine Vertragsverlängerung bei den Lilien aus. © getty 20/30 Grammozis galt als Top-Kandidat des HSV, bevor dort Daniel Thioune verpflichtet wurde. Sein Name fiel bereits, als Wagner und später Baum entlassen wurden. Der Grieche bestätigte später bei ran sogar, dass er Gespräche mit den Gelsenkirchenern führte. © getty 21/30 Der Ex-Profi spielte unter anderem für den HSV und den 1. FC Köln. Ob er die nötige Anerkennung in der schwierigen Schalke-Truppe finden würde? © imago images/Aleksandar Djorovic 22/30 MICHAEL BORIS: Sein Name ist in Deutschland weitestgehend unbekannt. Seit 2019 coacht der 52-Jährige MTK Budapest und führte den Zweitligisten zurück in die Spitzengruppe der ersten Liga. © getty 23/30 Boris hat auch Stallgeruch, einst holte ihn Felix Magath unter kuriosen Umständen zum Verein (die ganze Geschichte im SPOX-Interview), später trainierte er auch in Lotte und Uerdingen. © imago images/Aleksandar Djorovic 24/30 In Ungarn machte sich Boris dann einen Namen mit seiner Arbeit für den Verband und nun eben für MTK Budapest. Doch kann man auf Schalke diesen doch recht unbekannten Namen durchboxen? © getty 25/30 THORSTEN FINK: Seit September ist der ehemalige HSV-Coach ohne Verein. Zuletzt trainierte er unter anderem Andres Iniesta und Lukas Podolski beim japanischen Klub Vissel Kobe. © getty 26/30 Fink sammelte während seiner Trainerkarriere bereits Erfahrungen beim FC Basel, später beim Hamburger SV und FC Ingolstadt. Auch in Zypern, Österreich und bei Grasshopper Zürich war er tätig. © getty 27/30 Es besteht auch eine Connection zu Schalke. Peter Knäbel, der nun verantwortlich für die Geschicke der Schalker ist, arbeitete mit Fink einst in Basel und dann beim HSV zusammen. © getty 28/30 UWE NEUHAUS: Der Aufstiegstrainer der Arminia wurde am Montag entlassen. Eine sportliche Talfahrt zum Rückrundenstart und ein nicht mehr intaktes Binnenverhältnis zu den Vereinsverantwortlichen sind die Hintergründe. © imago images/Höhne 29/30 Neuhaus ist unaufregt und kompentent, allerdings hat er auch eine BVB-Vergangenheit. Der 61-Jährige arbeitete zwischen 1998 und 2005 als Co-Trainer und Verantwortlicher der zweiten Mannschaft für den BVB. Wurde 2002 sogar Meister mit Sammer. © getty 30/30 DOMENICO TEDESCO: Die letzte rosige Zeit hatte S04 mit ihm. Nach der Vizemeisterschaft 2018 wurde er ein Jahr später entlassen. Aktuell steht bei er bei Spartak Moskau unter Vertrag, im Sommer will er aber die Russen wieder verlassen.

Schalke 04: Neururer äußert sich erneut zu Gerüchten

Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer hat sich erneut zu den Gerüchten geäußert, wonach er ein Kandidat für den Posten auf der S04-Bank sei. "Derjenige, der mich letzte Woche kontaktiert hat, ist jetzt nicht mehr im Amt. Von daher weiß ich aktuell nicht, wie der Status quo auf Schalke aussieht", sagte er bei Sky.

Dennoch gebe es "immer wieder Kontakt. Das Entscheidende dabei ist jedoch, ob derjenige, der dich kontaktiert, dazu befugt ist. In dieser Hinsicht ist bei Schalke 04 aktuell ein kleines Vakuum entstanden." Primär sehe er sich derzeit als "Mitglied bei diesem traumhaften Verein, der im Augenblick arg ins Strudeln geraten ist".

Da er als Angestellter bei einem Schalker Sponsor sowieso in viele Dinge involviert sei, helfe er aktuell "administrativ mit. Alles weitere wird sich ergeben. Wenn Bedarf da ist, helfe ich gerne - keine Frage. Aber noch ist der Bedarf von Vereinsseite nicht angemeldet worden."

Bereits zuletzt hatte der frühere Bochum-Coach im Interview mit Sport1 sein grundsätzliches Interesse bekundet, aber betont, dass es " Signale von den richtigen Leuten" geben müsse. "Es müssen Gespräche geführt werden, irgendwelche Wildwest-Geschichten mache ich nicht."

© getty Peter Neururer kann sich ein Engagement beim FC Schalke 04 vorstellen.

S04: Büskens wird Co-Trainer, Asamoah folgt auf Riether

Der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel hat beim Tabellenletzten Schalke 04 erste Weichen gestellt, aber noch nicht in der Cheftrainerfrage entschieden. "Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der 54-Jährige. Büskens leitete am Montagnachmittag auch das Training.

U23-Manager Gerald Asamoah folgt zudem auf Sascha Riether und wird bis zum Saisonende die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernehmen. Sebastian Klein, Koordinator Athletik der Knappenschmiede, ersetzt bei den Profis den Athletik-Chef Werner Leuthard, der wie Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross und Riether am Sonntag nach der 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart freigestellt worden war. Wie der kicker berichtete, soll auch Naldo zusammen mit den beiden anderen Co-Trainern Matthias Kreutzer und Onur Cinel noch freigestellt werden.

Der neue Cheftrainer, "die wichtigste Frage", ist noch nicht gefunden. "Dafür braucht man die entsprechende Zeit. Sie ist so wichtig, dass sie gut abgeklärt sein will", sagte Knäbel: "Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass es auch passt."

FC Schalke 04: Die kommenden Partien im Überblick