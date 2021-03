FC Bayern München - Hansi Flick über Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidzic: "Herrscht nicht immer Einigkeit"

Vor der Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen hat Trainer Hansi Flick zwar Uneinigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zugegeben, jedoch auch betont, dass diese die Zusammenarbeit nicht stören würden.



"Auch in einer Partnerschaft kann es immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Wir sind beide beim FC Bayern München angestellt und müssen unsere Entscheidungen zum Wohl des FC Bayern treffe", sagte Flick bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Es ist wichtig, dass Bayern München erfolgreich ist. Brazzo und ich versuchen die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide einbringen. Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte."

Angesprochen auf eine mögliche Anstellung als Bundestrainer verwies Flick auf seinen Vertrag.

12.16: Flick über Werder: "Florian hat letzte Saison keine einfache Saison gehabt und lange gekämpft, dass er in der Bundesliga bleibt. Er hat die Defensive kompakt gestaltet. Er will durch schnelle Konter erfolgreich sein. Er hat viel mehr Punkte als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Der Erfolg gibt ihm recht."

12.14: Flick über sein Verhältnis zu Rummenigge: "Der Austausch zwischen uns beiden ist sehr wertschätzend, das erwarte ich auch. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, brauche ich drei Faktoren: Das sind Vertrauen und Loyalität, Qualität muss da sein und am Ende muss es auch Spaß machen. Die Dinge sind hier vorhanden."

12.13: Flick: "Jogi Löw hat mich am Tag vorher angerufen. Überrascht war ich schon. Er hat sehr gute Arbeit für den deutschen Fußball geleistet."

12.11: Flick über die Zusammenarbeit mit Salihamidzic: "Auch in einer Partnerschaft kann es immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Wir sind beide beim FC Bayern München angestellt und müssen unsere Entscheidungen zum Wohl des FC Bayern treffen. Es ist wichtig, dass Bayern München erfolgreich ist. Brazzo und ich versuchen die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide einbringen. Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte."

Hansi Flick und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: Eine Chronologie der Streitereien © imago images / MIS 1/31 Seit dem 3. November 2019 trainiert Hansi Flick den FC Bayern. In dieser Zeit lieferte er sich einige Auseinandersetzung mit Hasan Salihamidzic, der im Sommer 2020 zum Sportvorstand aufgestiegen ist. SPOX blickt auf die Meinungsverschiedenheiten zurück. © getty 2/31 Die erste Auseinandersetzung lieferten sich Flick und Salihamdzic im Januar 2020. Als die Bayern ihr Trainingslager in Katar abhielten, bemängelte Flick in der Süddeutschen Zeitung die Kaderzusammenstellung. © getty 3/31 "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung“, forderte Flick und dachte dabei "an mindestens zwei Spieler – auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn.“ © getty 4/31 Der Klub sei ansonsten „nicht optimal für die Rückrunde aufgestellt“. Mit diesen Aussagen sendete Flick, der erst eineinhalb Monate zuvor von Niko Kovac übernommen hatte, eine klare Botschaft an Salihamidzic. © getty 5/31 "Ich war überrascht, dass Hansi mediale Kaderplanung betrieben hat. Davon bin ich kein Freund“, konterte dieser. Er sehe die Saisonziele auch ohne weiteren Transfer "nicht gefährdet“, hieß es weiter. © getty 6/31 "Brazzo“ schob Flicks Äußerungen auf den "Erwartungsdruck“, "den ein Cheftrainer beim FC Bayern“ habe. Brazzo legte sogar noch nach: "Die Zukunft des FC Bayern hängt nicht von einem Rechtsverteidiger ab." © getty 7/31 Kurz vor Ablauf der Transferfrist verpflichtete der FC Bayern per Leihe mit Alvaro Odriozola doch noch einen Rechtsverteidiger, der gewünschte Offensivspieler blieb aber Flick verwehrt. © getty 8/31 Für die Bayern stand Odriozola in der Rückrunde lediglich 179 Pflichtminuten (fünf Spiele) auf dem Platz. In der Folge musste der Spanier im Sommer zurück zu Real Madrid. © getty 9/31 Der nächste Streitpunkt ließ nicht lange auf sich warten. Die Bayern wollten mit Flick aufgrund der überzeugen Leistungen langfristig verlängern, doch Flick stellte eine Forderung, die im Klub angeblich Verwunderung auslöste. © getty 10/31 "Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Veto-Recht haben", erklärte Flick in der Sport Bild. © imago images / Sven Simon 11/31 Vorstandsmitglied Oliver Kahn betonte in der Folge, "dass am Ende der Klub immer über alle steht“. Und somit auch über dem Trainer. Bevor Flick schließlich unterschrieb, soll es ein klärendes Gespräch mit Brazzo gegeben haben. © imago images / Eibner 12/31 Nachdem zumindest Flicks Zukunft geklärt war, stritten sich die beiden um die Zukunft des Kaders. Das durch die Corona-Krise beschränkte Budget machte nicht alle Verpflichtungen möglich. © getty 13/31 Während Flick dem Vernehmen nach Timo Werner von RB Leipzig oder Kai Havertz von Bayer Leverkusen präferierte, soll Salihamidzic Leroy Sane bevorzugt haben, der bekanntlich später verpflichtet wurde. © getty 14/31 Bei seiner Vorstellung betonte Sane: "Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen." © getty 15/31 Neben Sane kamen zunächst nur Ersatztorwart Alexander Nübel und Talent Tanguy Nianzou. Den Verein verließen aber Thiago sowie mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic zwei Rotationsspieler. © getty 16/31 Anders als im Januar machte Flick sein Wunsch nach Neuverpflichtungen nicht öffentlich. "Ich sehe nicht groß, dass unsere Ziele gefährdet sind“, sagte er stattdessen. © getty 17/31 Erst am Deadline Day präsentierte der FC Bayern mit Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr vier weitere Spieler. © imago images / Sven Simon 18/31 Laut übereinstimmenden Medienberichten sei Flick vor allem mit den Verpflichtungen von Costa und Sarr unzufrieden gewesen. Er hätte lieber Callum Hudson-Odoi und Sergino Dest in seinem Team gehabt, heißt es. © getty 19/31 Da die Neuzugänge die kurze Vorbereitung verpassten und viele Englischer Wochen für die Bayern anstanden, ließ Flick sie größtenteils auf der Bank – inklusive Sane. © getty 20/31 Auch in der Wahrnehmung von den Talenten des FC Bayern Campus soll zwischen Flick und Salihamidzic Uneinigkeit herrschen. Beispielhaft hierfür steht die Personalie Tiago Dantas. © getty 21/31 Der Portugiese gilt als absoluter Wunschspieler von Flick und wurde daher im Sommer von Benfica Lissabon ausgeliehen, inklusive einer Kaufoption von 7,5 Millionen Euro im Sommer. © imago images / Eibner 22/31 Während Flick den kleinen Mittelfeldspieler fest verpflichten möchte, habe der Sportvorstand bereits sein Veto eingelegt. Er wolle das Geld lieber in andere Spieler, wie Florian Neuhaus, investieren. © getty 23/31 Ein weiteren Konfliktpunkt gibt es in der Personalie Jerome Boateng. Den im Sommer auslaufenden Vertrag will Flick dem Vernahmen nach anders als Salihamidzic gerne verlängert sehen. © imago images / MIS 24/31 "Er ist ein Spieler, der uns immer guttun kann“, sagte Flick. Salihamidzic dagegen dürfte vorrangig daran interessiert sein, dass 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernandez regelmäßig spiele. © imago images / Team 2 25/31 Im Frühjahr sind die Streitereien zwischen Flick und Salihamidzic nach Informationen von SPOX und Goal eskaliert. Lediglich das gemeinsame Einschreiten von Rummenigge und Hoeneß konnte schlichtend wirken. © imago images / Minkoff 26/31 Seitdem sollen sich beide jedoch im Sinne der gemeinsamen Sache wieder zusammengerauft haben, es gebe zwar Diskussionen, die sehr "meinungsstark" verliefen, aber von einem Zerwürfnis könne keine Rede mehr sein. © imago images / Ruiz 27/31 Die Auseinandersetzungen sollen sich unter anderem um die Rolle von Ersatztorwart Alexander Nübel gedreht haben. Das berichtete der kicker. © getty 28/31 Die Führungsetage rund um den Sportvorstand hätte sich regelmäßigere Einsätze gewünscht. Die Hoffnungen würden bei Flick aber "auf taube Ohren“ stoßen. © getty 29/31 "Meine Aufgabe als Trainer ist, dass ich die Spieler spielen lassen, die die beste Mannschaft sind“, kommentierte Flick die Kritik von Nübels Berater. Der ehemalige Schalker kommt erst auf zwei Einsätze. © getty 30/31 Den Vereinsbossen sind die Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic bewusst, man wolle laut kicker aber keine Partei ergreifen. An Brisanz gewinnt die Situation, dass Flick das Amt des Bundestrainers reizen soll. © getty 31/31 Bei einer Pressekonferenz Mitte März sagte Flick, angesprochen auf sein Verhältnis zu Salihamidzic: "Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte."

12.08: Flick über die Personalsituation: "Benji Pavard ist dazugekommen, bei David Alaba müssen wir noch abwarten. Gestern hat er mit der Mannschaft noch nicht trainiert."

12.07: Flick über Werder und den Titelkampf: "Wir müssen uns um uns kümmern, wir schauen nicht nach Leipzig. Bremen hat eine sehr gute Defensive, spielen sehr kompakt. Es ist wichtig, dass wir eine gute Positionierung haben."

12.06: Flick über mögliche Auswirkungen der Bundestrainerdebatte: "Die Unruhe war in der Anfangszeit von mir viel größer. Ich glaube, dass das aktuell kein Thema ist."

12.04: Flick über Jürgen Klopps Absage und seine Ankündigung, nach seinem Liverpool-Engagement eine Pause machen zu wollen: "Ich brauche keine Pause, weil ich erst kurz in dem Amt bin. Jürgen macht das schon länger."

12.03: Flick: "Die Vergangenheit und die Zukunft interessiert mich nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich kümmere mich jetzt um mein Team und das Spiel gegen Werder Bremen. Spekulationen sind für mich kein Thema. Ich möchte mich dazu nicht äußern."

12.02 Flick über die Bundestrainersuche: "Das ist nicht meine Aufgabe."

12.01: Flick vorweg: "Wir können alle erahnen, welches Thema heute für alle wichtig ist. Deshalb von mir, wie ich die Dinge sehe, was den DFB betrifft. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit, gerade mit Jogi Löw, Oliver Bierhoff und Andi Köpke. Das war eine sehr schöne Zeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jetzt bei Bayern München ist es genauso. Ich habe eine Mannschaft, die absolut top ist, und einen Staff, mit dem ich viel Spaß habe. Deswegen ist es für mich so, dass ich mich um die Dinge nicht kümmern. Ich möchte hier bei Bayern München sehr erfolgreich arbeiten und habe einen Vertrag bis 2023. Das erwartet der Verein und auch die Mannschaft, da hat sie ein Recht darauf. Es verbieten sich Spekulationen darüber, wie meine Zukunft aussieht."

12.00: Da ist Flick. Es geht los.

Außerdem wird sich Flick vermutlich zu den Gerüchten um eine mögliche Nachfolge auf Joachim Löw als Bundestrainer äußern. Löw hatte unter der Woche bekanntgegeben, dass er nach der Europameisterschaft 2021 seinen Posten räumen wird. Ebenfalls wird in den Medien wieder einmal über Streitigkeiten mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic spekuliert.

Der Rekordmeister trifft am kommenden Samstag auf Werder Bremen und will im Fernduell mit RB Leipzig (Sonntag gegen Eintracht Frankfurt) die Tabellenspitze behaupten. Flick wird erklären, welche Spieler ihm für die Aufgabe zur Verfügung stehen. Beispielsweise könnte Benjamin Pavard wieder in die Mannschaft zurückkehren.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern Müchen mit Trainer Hansi Flick. Los geht's um 12 Uhr.

FCB gegen Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Der FC Bayern muss in Bremen in jedem Fall auf David Alaba verzichten. Der Österreicher fehlt mit Muskelproblemen. Das sind die möglichen Aufstellungen:

FCB: Neuer - Süle, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Süle, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Coman - Lewandowski SVW: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, C. Groß - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald - M. Eggestein, Schmid - Rashica - Sargent

