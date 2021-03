BVB, News und Gerüchte - Matthias Sammer: Mentalitätsproblem "eine Mär"

Matthias Sammer wehrt sich dagegen, dass der BVB ein Mentalitätsproblem hat. Raphael Guerreiro ist vorzeitig zu Borussia Dortmund zurückgekehrt und Youssoufa Moukoko startet mit der U21 in die EM. Die wichtigsten News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier.

BVB - Matthias Sammer: Mentalitätsproblem eine Mär

Matthias Sammer wehrt sich gegen den Vorwurf, die Mannschaft des BVB hätte ein Mentalitätsproblem. "Es ist eine Mär. [...] Die Mannschaft ist sauber, korrekt. Aber sie ist noch nicht so weit wie der FC Bayern", sagte der externe Berater der Borussia und frühere BVB-Meistertrainer im Interview mit der Sport Bild.

"Dieses Gen, das Selbstverständnis, die Hierarchie, die Stabilität: Das ist die Kunst der Champions. Wir haben unser Können immer nur angedeutet", fügte der 53-Jährige an. Er sieht in Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can und Thomas Delaney das "Herz des Teams".

Besonders Hummels wird von Sammer gelobt: "Sein Abgang würde den Verein noch mehr schmerzen [als der von Erling Haaland]. Er hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Mats hat auch Edin Terzic in einer schwierigen Situation in einer Art und Weise verteidigt, die mir total imponiert hat. Das ist ein Charakterzug, den wir in Zukunft ganz dringend brauchen."

Lucien Favre habe es jedoch verpasst, die Führungsspieler mehr in die Verantwortung zu nehmen. "Was ich ganz persönlich bei ihm manchmal ein bisschen vermisst habe, ist die Überzeugung, die Stärke dieser Spieler herauszuarbeiten. Ihnen auf der einen Seite das Vertrauen zu geben, sie auf der anderen aber auch in die Verantwortung zu nehmen", sagte Sammer.

Der ehemalige Trainer des BVB nahm im gleichen Zug aber die Führungsspieler in die Pflicht, die Youngster zu formen: "Mit 17, 18, 19 Jahren brauchst du noch Hilfe, du kannst noch nicht alles verstehen. Wenn diese Spieler nicht aktiv beeinflusst werden, brauche ich mich nicht wundern, dass die jungen Spieler dann ausbrechen. Die Individualität muss anerkannt, aber in eine Gruppe integriert werden."

BVB: Raphael Guerreiro kehrt vorzeitig zurück

Raphael Guerreiro ist von der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig wieder abgereist und nach Dortmund zurückgekehrt. Der verletzte Defensivspieler ist von der medizinischen Abteilung des portugiesischen Verbands FPF als nicht einsatzfähig eingestuft worden.

Im Vorfeld hatte der BVB die Abstellung kritisiert. "Ich halte das für sinnlos", hatte Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf die Verletzung des BVB-Profis gesagt.

Guerrerio hatte aus dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal-Viertelfinale eine Blessur an der Wade davongetragen. Seitdem konnte er für den BVB nicht auflaufen. Die Ärzte der portugiesischen Nationalmannschaft wollten sich aber davon persönlich ein Bild machen.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Termin Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 03.04.2021 Bundesliga Eintracht Frankfurt H 06.04.2021 Champions League Manchester City A 10.04.2021 Bundesliga VfB Stuttgart A 14.04.2021 Champions League Manchester City H 17.04.2021 Bundesliga Werder Bremen H

BVB: Youssoufa Moukoko winkt Rekord bei U21-EM

Am Mittwoch startet die deutsche U21 in die EM in Ungarn. Beim Auftaktspiel gegen Ungarn (heute ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko erstmals Teil des Kaders.

Der 16-Jährige wird nach Informationen der Bild aber zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sollte Moukoko zum Einsatz kommen wäre er der jüngste U21-Nationalspieler der DFB-Geschichte und würde Florian Wirtz ablösen.

U21 EM - Ungarn vs. Deutschland: Voraussichtliche Aufstellung

DFB-Team: Grill - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Baku, Maier, Özcan, Jakobs - Nmecha, Berisha

U21 EM: Deutsche Gegner und Spielplan