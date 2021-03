BVB, News und Gerüchte: Ciro Immobile spricht versöhnlich über Borussia-Dortmund-Zeit

Ciro Immobile (31) von Lazio Rom hat sich im Rückblick versöhnlich über seine Zeit bei Borussia Dortmund geäußert. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl lobte die Mannschaft für den 2:0-Sieg gegen Hertha BSC. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Ciro Immobile spricht versöhnlich über Dortmund-Zeit

Ciro Immobile von Lazio Rom hat sich im Rückblick versöhnlich über seine Zeit bei Borussia Dortmund geäußert. Seine Auslandserfahrungen beim BVB sowie dem FC Sevilla "waren nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wurden", sagte er dem kicker.

"Ich habe viel aus Deutschland und Spanien mitgenommen. Andere Kulturen und Denkweisen zu erleben, ist persönlich und sportlich immer ein hilfreicher Lernprozess. Selbst wenn es sportlich nicht optimal lief", erklärte Immobile.

Der 31-jährige Italiener spielte in der Saison 2014/15 für Dortmund, schoss in 34 Pflichtspielen zehn Tore und wurde nie heimisch. Es folgte ein enttäuschendes Engagement in Sevilla (15 Spiele, vier Tore), ehe er in seine Heimat zurückkehrte.

Seit 2016 spielt er für Lazio Rom und schoss dort in 208 Spielen 144 Tore. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München am Mittwoch muss Immobile mit Lazio eine 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen.

BVB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC © getty 1/16 Borussia Dortmund hat mit 2:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Mateu Morey wurde zum Motor des BVB - und Youssoufa Moukoko traf in sechs Minuten öfter als Erling Haaland in 90. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MARWIN HITZ: Im gesamten Spiel nicht einmal ernsthaft von der Hertha geprüft. Note: 3,5. © getty 3/16 MATEU MOREY (bis 71.): Der Motor der Borussia. Fast alle BVB-Angriffe nahmen auf seiner rechten Seite ihren Ursprung. Trotz Auswechslung mit den meisten Ballkontakten (126). Note: 2,5. © getty 4/16 EMRE CAN: Im Offensivspiel zurückhaltend, weil er Berlins Stürmer Cordoba nicht aus den Augen lassen konnte. Verteidigte ihn dafür sehr ordentlich. Zwang Jarstein später noch zu einer Glanzparade (77.). Note: 3. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Hatte Piatek gut im Griff und half beim Spielaufbau mit. Nach gut einer Stunde ging es leicht angeschlagen nicht mehr weiter. Note: 3. © getty 6/16 NICO SCHULZ: Sorgte mit einigen guten Freistoß-Flanken für Gefahr. Kam ansonsten aber kaum an Zeefuik vorbei. In der Defensive nicht immer sattelfest, aber mit einem wichtigen Block gegen Darida. Note: 3,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Starker Auftritt des 17-Jährigen. Großes Laufpensum, viele Ideen. Führte die meisten Zweikämpfe (20). Bei der besten Chance vor der Pause scheiterte er nur knapp an Hertha-Keeper Jarstein (34.). Note: 2. © getty 8/16 MO DAHOUD: Gutes Spiel des Abräumers, viel unterwegs, fing viele Hertha-Angriffe ab. Im Offensivspiel leicht gebremst, um Bellingham den Rücken frei zu halten. Trotzdem mit einem Latten-Treffer (60.). Note: 3. © getty 9/16 JULIAN BRANDT: Statt Delaney in der Startelf, um für offensive Akzente zu sorgen. Zunächst viel Aufwand, wenig Ertrag - bis zum Distanzkracher zum 1:0 (54.). Sein zweiter Saisontreffer. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Schöner Volley aus kurzer Distanz, ein Freistoß an die Latte und der Assist zum 1:0. Erkämpfte sich viele Bälle, bei Kontern aber oft zu unpräzise. Musste nach Daridas heftigem Foul verletzt vom Platz. Note: 2,5. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Sehr engagiert, machte über die rechte Seite viel Dampf. Perfekter Rückpass auf Bellingham, das musste eigentlich ein Tor sein. Note: 2,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Über weite Strecken des Spiels kaum zu sehen. Nur sechs Ballkontakte im ersten Durchgang und ein Kopfball weit am Tor vorbei. Ackerte aber viel fürs Team. Note: 4. © getty 13/16 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 58.): Musste für den angeschlagenen Hummels ran. Ließ ebenfalls nichts anbrennen. Note: 3. © getty 14/16 GIOVANNI REYNA (ab 71.): Weil Hazard noch keine 90 Minuten durchhält, bekam auch der US-Boy seine Chance. Sorgte mit Ecken für Gefahr, traf kurz vor Schluss den Pfosten. Keine Bewertung. © getty 15/16 THOMAS MEUNIER (ab 71.): In den letzten 20 Minuten für den müde gespielten Morey auf dem Platz. Machte seine Sache ordentlich. Keine Bewertung. © getty 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 84.): Erst mit einem Beinahe-Assist für Reyna, dann mit einem eigenen Treffer in der Nachspielzeit (90+1.). Ganz starkes Solo. Keine Bewertung.

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl lobt Mannschaft

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl lobte die Dortmunder Mannschaft für den 2:0-Sieg gegen Hertha BSC. "Die Mannschaft hat gegen Berlin die richtige Einstellung, enorme Laufbereitschaft gezeigt und von Anfang an den richtigen Zugriff gefunden. Dieser Sieg war absolut verdient und zeigt uns, dass die Mannschaft dies auch verinnerlicht hat", sagte Kehl dem kicker.

Julian Brandt und Joker Youssoufa Moukoko sorgten für den 2:0-Sieg. Hier gibt es einen ausführlichen Bericht über die Situation von Moukoko.

Da das aktuell viertplatzierte Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig nur remis spielte, verkürzte Dortmund den Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf zwei Punkte.

BVB: Die anstehende Termine im Überblick