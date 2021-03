BVB, News und Gerüchte: Auch Michael Zorc hadert mit Schiedsrichterentscheidung

Beim BVB ist der Ärger über eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung bei der Niederlage gegen Bayern im Vorfeld des späten 3:2-Treffers von Leon Goretzka weiter groß. Dennoch üben Michael Zorc und Sebastian Kehl auch Selbstkritik. Zudem steht der kommende Pokalgegner der Borussia fest. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zum BVB.

BVB: Auch Zorc hadert mit Schiedsrichterentscheidung

Nach der 2:4-Niederlage beim FC Bayern ist die Enttäuschung bei Borussia Dortmund weiter groß. Nachdem Marco Reus unmittelbar nach dem Abpfiff mit einer Wutrede für Aufsehen gesorgt und Schiedsrichter Marco Fritz Parteilichkeit unterstellt hatte, ist die Meinung auch bei den Verantwortlichen klar.

"Für mich hat eine Fehlentscheidung das Spiel entschieden, zumal sie in der 88. Minute und nicht in der 60. passierte", sagte Zorc dem kicker. Darüber hinaus seien enge Entscheidungen stets "für Rot", ausgefallen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte diese Ansicht der Bild: "In meinen Augen ein klares Foul."

Im Vorfeld des 3:2 des FC Bayern durch Leon Goretzka war es im Mittelfeld zu einem Zweikampf zwischen Leroy Sane und Emre Can gekommen, den Fritz nicht abpfiff. "Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen", lederte Reus bei Sky und legte im ZDF-Sportstudio nach: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen."

Eine andere Meinung vertrat Schiedsrichter Fritz - auch nach Betrachtung der Fernsehbilder: "Zu Herrn Reus sage ich nichts. Ich bleibe dabei, dass es kein Foulspiel war. Es passt zu der Linie, die ich hatte. Ein Oberkörper-Duell, angelegter Arm gegen angelegter Arm - kein Foulspiel", sagte er der Bild. Ähnlich hatte sogar der angeblich Gefoulte reagiert: "Kann er pfeifen, muss er aber nicht", erklärte Can.

BVB übt Selbstkritik: "Haben den Mut verloren"

Trotz der umstrittenen Entscheidung des Unparteiischen sah der BVB die Ursache für die Niederlage aber auch in der eigenen Leistung nach der frühen 2:0-Führung. Danach übernahm der FC Bayern die Kontrolle über das Spiel und dominierte den Dauerrivalen, der sich kaum in die gefährlichen Räume spielen konnte - mit einer Ausnahme.

Nach 25 Minuten misslang Thomas Meunier ein einfacher Querpass auf Erling Haaland, der frei vor Manuel Neuer aufgetaucht wäre. Während Trainer Edin Terzic die Aktion bereits als "Knackpunkt" ausgemacht hatte, legte Zorc im kicker nach: "Das war fast die größte Chance des ganzen Spiels."

Spätestens dann habe sich der BVB jedoch "zu weit hinten reindrängen lassen haben und für zu wenig Entlastung sorgen" können, weshalb der Dreier für den FCB "nicht unverdient" gewesen sei. Dieser Meinung schloss sich Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl an: "Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, waren unglaublich kaltschnäuzig. Aber dann sind wir zu passiv geworden und haben den Mut verloren."

FC Bayern München - BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel © getty 1/32 Der FC Bayern behält in einem wilden Topspiel gegen Borussia Dortmund die Oberhand - auch, weil Robert Lewandowski einen noch größeren Sahnetag erwischt als Erling Haaland. Die Einzelkritiken und Noten zum 4:2. © getty 2/32 MANUEL NEUER: Bei beiden Haaland-Toren machtlos. Ansonsten kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © getty 3/32 NIKLAS SÜLE: Verlor Hazard beim 0:2 aus den Augen. Offensiv wieder mit einigen frechen Aktionen und Ideen. Es gibt schlechtere provisorische Rechtsverteidiger. Note: 3. © getty 4/32 JEROME BOATENG (bis 70.): Ein höchst unglücklicher Arbeitstag für den Routinier. Fälschte erst den Schuss von Haaland zum 0:1 unhaltbar für Neuer ab, blieb später im Rasen hängen und musste humpelnd runter. Note: 4. © getty 5/32 DAVID ALABA: Wie Nebenmann Boateng in der ersten halben Stunde mit einigen Unsicherheiten. Danach immer zweikampfstärker und ballsicherer. Note: 3,5. © getty 6/32 ALPHONSO DAVIES: Über die linke Seite nicht so gefährlich wie sonst. Hatte gerade in Durchgang eins Probleme, ins Spiel zu kommen. Nach dem Seitenwechsel etwas aktiver, insgesamt aber unter seinen Möglichkeiten. Note: 4. © getty 7/32 JOSHUA KIMMICH: Wie gewohnt mit den meisten Ballkontakten. Tat sich aber überraschend schwer, Struktur ins Bayern-Spiel zu bringen. Produzierte die meisten Ballverluste (19) aufseiten der Flick-Elf. Note: 4. © getty 8/32 LEON GORETZKA: Wirkte nach einem Foul in der Anfangsphase ausgeknockt. Fing sich gegen Ende der ersten Halbzeit aber und brachte sich offensiv mehr und mehr ein. Mit seinem Tor zum 3:2 der heimliche Matchwinner. Note: 2,5. © getty 9/32 LEROY SANE (bis 90.+1): Agil, spritzig, trickreich. Setzte nach zuletzt schon überzeugenden Auftritten einen drauf. Sehr stark: seine Vorlage zum Anschlusstreffer. Mischte auch beim dritten und vierten Tor mit. Note: 2. © getty 10/32 THOMAS MÜLLER (bis 90.+1): Ackerte und rackerte, brachte lange aber wenig Nennenswertes zustande - bis kurz vor Schluss, als er das 3:2 mit der Flanke einleitete, die Meunier unfreiwillig vor Goretzka Füße abwehrte. Note: 3. © getty 11/32 KINGSLEY COMAN (bis 66.): Setzte immer wieder zu einigen guten Dribblings an, kam alles in allem aber nie so wirklich auf Betriebstemperatur. Holte immerhin den Elfmeter zum 2:2 heraus. Nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Stärkster Münchner neben Sane – nicht nur wegen seines Dreierpacks, der ihn immer näher an den Uralt-Rekord von Gerd Müller bringt. "Lewy" gab die meisten Schüsse (9) aller Feldspieler ab. Note: 1. © getty 13/32 SERGE GNABRY (ab 66.): Ersetzte Coman. Arbeitete engagiert mit, hatte aber keine nennenswerte Aktion. Note: 3. © getty 14/32 JAVI MARTINEZ (ab 70.): Wirkte in den letzten 20 Minuten anstelle des angeschlagenen Boateng mit. Machte seine Sache solide. Note: 3. © getty 15/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 90.+1): Kam in der Nachspielzeit für Müller. Keine Bewertung. © getty 16/32 LUCAS HERNANDEZ (ab 90.+1): Zum Schluss anstelle für Sane dabei. Keine Bewertung. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Bekam nach Dortmunds früher Zwei-Tore-Führung reichlich aufs Tor, die großen Paraden musste er jedoch nicht herausholen. Patzte in der 48., als er Kimmichs Schuss prallen ließ. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3,5. © getty 18/32 THOMAS MEUNIER: Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Mitte Januar muss sein Pass in der 25. bei Haaland ankommen, dann wäre es 3:0 für den BVB gestanden. Legte Goretzka unglücklich das 2:3 auf. Kein gutes Spiel vom Belgier. Note: 5. © getty 19/32 EMRE CAN: Das rechte Glied der Dreierkette rückte kurz vor der Pause ins Mittelfeldzentrum vor, danach wieder zurück. Resolut im Zweikampf, gute Körpersprache, gute Antizipation. Note: 2,5. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Auch diesmal als zentraler Spieler der Dreierkette die gewohnte Bank gegen den Ball: energisch in den direkten Duellen und immer aufmerksam. Gewann die Vielzahl seiner Zweikämpfe und dirigierte stark. Note: 2,5. © getty 21/32 DAN-AXEL ZAGADOU (bis 70.): Erstmals seit Mitte Januar wieder in der Startelf und gleich mit den meisten klärenden Aktionen beim BVB. Verlor keinen seiner Zweikämpfe. Starkes Comeback. Note: 2,5. © IMAGO / Poolfoto 22/32 NICO SCHULZ: Erster Einsatz in der BL seit rund drei Monaten und wenig später mit der Vor-Vorlage beim 2:0. Ließ Sane jedoch häufig zu viel Platz, exemplarisch sein schwaches Verhalten vor dem 1:2. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 23/32 THOMAS DELANEY (bis 70.): Die gesamte Partie lief in seinem 100. Bundesligaspiel ein wenig an ihm vorbei, zur Pause hatte nur Haaland hatte weniger Ballaktionen. Fing ein paar Bälle gut ab, im direkten Duell aber oft zweiter Sieger. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 24/32 MAHMOUD DAHOUD: Sein Ballgewinn gegen Kimmich wurde zur Vorlage zum 1:0, das 2:0 wäre ohne seine traumhafte Verlagerung nicht möglich gewesen. Verschuldete jedoch den Elfmeter zum 2:2 - eine Leistung mit viel Licht und Schatten. Note: 3,5. © IMAGO / Poolfoto 25/32 MARCO REUS (bis 77.): Hatte bei den meisten Umschaltaktionen seine Füße im Spiel, lief unermüdlich an, viel glückte ihm aber nicht und er hing abgesehen davon oft in der Luft. Dazu mit einigen Ballverlusten. Note: 4. © getty 26/32 THORGAN HAZARD (ab 60.): Erstmals seit Dezember wieder von Beginn an aufgeboten. Viel unterwegs und mit hoher Intensität in seinen Aktionen. Guter Laufweg bei seiner Vorlage zum 2:0, schoss dazu knapp daneben (47.). Wenig später ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND (bis 60.): Die BVB-Lebensversicherung lieferte erneut, sein Doppelpack bedeutete die Tore 28 und 29 im 28. Pflichtspiel dieser Saison. Blieb im Ansatz immer gefährlich für die FCB-Abwehr. Nach einer Stunde angeschlagen raus. Note: 1,5. © getty 28/32 JULIAN BRANDT (ab 60.): Nach einer Stunde für Hazard eingewechselt, spielte auf dem Flügel. Gegen den Ball solide, offensiv brachte er nichts Zwingendes zustande. Note: 3,5. © getty 29/32 STEFFEN TIGGES (ab 60.): Kam zu seinem fünften BL-Einsatz und war fortan Zielspieler der BVB-Konter. Musste oft in den Luftkampf, entscheidend durchsetzen konnte er sich aber nicht. Note 3,5. © IMAGO / Poolfoto 30/32 MATEU MOREY (ab 70.): Zagadou ging für ihn 20 Minuten vor Schluss vom Feld und wurde zum rechten Teil der Viererkette. Schenkte fünf Minuten vor Schluss den Ball gegen Davies her. Note: 4. © getty 31/32 JUDE BELLINGHAM (ab 70.): 20 Minuten vor Schluss für Delaney eingewechselt und kaum am Ball. Note: 3,5. © getty 32/32 REINIER JESUS (ab 77.): Kam eine gute Viertelstunde vor Schluss für Reus ins Spiel und spielte über den linken Flügel. Agierte fast die gesamte Zeit gegen den Ball. Keine Bewertung.

Pokal-Halbfinale: BVB empfängt Kiel

Der viermalige DFB-Pokalsieger muss sich auf dem Weg ins Endspiel in Berlin mit dem Bayern-Bezwinger Holstein Kiel auseinandersetzen. In den vorherigen Runden hatte die Borussia sich gegen den MSV Duisburg (5:0), Eintracht Braunschweig (2:0), den SC Paderborn (3:2 n.V.) und Borussia Mönchengladbach (1:0) durchgesetzt.

Bisher trafen die beiden Klubs erst in einem Pflichtspiel aufeinander. Im Pokalwettbewerb 2011/12 setzte sich der BVB im Februar 2012 mit 4:0 durch, in der Folge holten die Schwarzgelben den Cup.

RB Leipzig bekommt es im zweiten Halbfinale auswärts mit Werder Bremen oder dem Zweitligisten Jahn Regensburg zu tun. Die Runde der letzten Vier wird am 1. und 2. Mai ausgetragen.

Das letzte Viertelfinale zwischen dem Zweitligisten Jahn Regensburg und dem Bundesligisten Werder Bremen wird am 7. April (18.30 Uhr) nachgeholt. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei Regensburg hatte das ursprünglich für den 2. März angesetzte Spiel abgesagt werden müssen.

