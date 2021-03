Schalke 04 - Als die Besatzungsmacht gehen musste: Wie sich vor zehn Jahren S04 und Felix Magath trennten

Wer den neuerlichen Wahnsinn beim FC Schalke 04 rund um das Anwerben von Ralf Rangnick als Sportvorstand als beispiellos oder einmalig empfindet, ist entweder sehr jung, kennt die Bundesliga nicht lang genug - oder ist ein guter Verdränger. Eine Erinnerung an die Zeit, als Schalke 04 als amtierender Vizemeister Rangnick zu seiner zweiten Amtszeit verhalf - und davor noch einen sehr mächtigen Vorstand-Manager-Trainer namens Felix Magath loswerden musste.

Am Ende war nicht einmal klar, wer wen rausgeschmissen hatte. Am Vormittag des 16. März 2011 war der Aufsichtsrat des amtierenden Vizemeisters, DFB-Pokalfinalisten und letzten verbliebenen deutschen Klub in der Champions League FC Schalke 04 zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Einziger Tagesordnungspunkt: Diskussion und Abstimmung über die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes. Der abzuberufende Felix Magath hatte seine Teilnahme an der Sitzung kurzfristig abgesagt und über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass die Teilnahme "keinen Sinn" ergebe. "Wenn Herr Magath die Gelegenheit zur Aussprache erhalten soll, muss er wissen, worum es in der Sitzung überhaupt geht", ließ Magath mitteilen.

Am Nachmittag meldete sich der Anwalt erneut: Sein Mandant habe die "unberechtigte und unwirksame Abberufung als Vorstand zum Anlass genommen, seinen Anstellungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen." Auf seine finanziellen Forderungen würde er aber nicht verzichten. Bis zu zwölf Millionen Euro sollten ihm noch zustehen aus seinem bis 2013 laufenden Vertrag.

Was halt alles so geht, wenn man gleichzeitig Vorstand, Manager und Trainer des Fußballvereins Schalke 04 ist. Schalke mag in dieser Negativsaison den Rekord mit den meisten Trainerentlassungen der Bundesligageschichte geknackt haben, doch so bunt wie vor zehn Jahren ging es nicht einmal am Tabula-Rasa-Tag 28. Februar 2021 zu, als nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, sein Assistent Rainer Widmayer, Athletikcoach Werner Leuthard und Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether gehen mussten.

Schleudersitz Schalke: Alle S04-Trainer seit Huub Stevens' UEFA-Cup-Triumph © getty 1/26 Dimitrios Grammozis ist der fünfte Schalke-Trainer dieser Saison. Auch im Falle des wahrscheinlichen Abstiegs darf er bleiben. In der jüngeren Geschichte hat die S04-Trainerbank schon so einige Gesichter gesehen. SPOX zeigt alle Trainer seit 1996. © getty 2/26 Unter Huub Stevens gewann Schalke 04 1997 den UEFA-Cup und 2001 sowie 2002 den DFB-Pokal. 2002 wechselte er zu Hertha BSC. © getty 3/26 Sein Nachfolger auf der Schalker Trainerbank wurde Frank Neubarth. Der Ex-Werder-Stürmer musste allerdings schon nach neun Monaten wieder seinen Hut nehmen. © getty 4/26 "Eurofighter" Marc Wilmots übernahm interimsweise bis zum Saisonende 2003. © getty 5/26 Zur Saison 2003/2004 verpflichteten die Königsblauen mit Jupp Heynckes einen großen Namen. Doch der spätere Bayern-Trainer wurde nach einem schwachen Saisonstart 2004/2005 entlassen. © getty 6/26 Der vorherige Co-Trainer Eddy Achterberg übernahm das Amt interimsweise vom 15. Septemberg 2004 bis zum 28. September 2004 und war für einige lustige Pressekonferenzen verantwortlich. © getty 7/26 Es folgte die erste Amtszeit von Ralf Rangnick. Nach dem der Vorstand eine Ablösung des Trainers zur Winterpause 2005/2006 plante, verabschiedete sich der Trainer mit einer Ehrenrunde beim Schalker Publikum. © getty 8/26 Der damalige Torwarttrainer Oliver Reck saß für den geschassten Ralf Rangnick ein Spiel auf der Schalker Bank. © getty 9/26 Rangnicks Co-Trainer Mirko Slomka wurde am 4. Januar 2006 zum neuen Trainer bestimmt. Nach einem 1:5 in Bremen am 13. April 2008 stellte der Verein Slomka vorzeitig frei. © getty 10/26 Die Ex-Spieler Michael Büskens und Youri Mulder übernahmen den Trainerposten gemeinsam bis Saisonende. © getty 11/26 Zur Saison 2008/09 übernahm dann der Holländer Fred Rutten. Er kam mit großen Vorschusslorbeeren von Twente Enschede, blieb aber nur bis zum 26. März 2009. © getty 12/26 Interimsweise durfte wieder Michael Büskens ran. Trotz guter Resultate war am Saisonende erneut Schluss für das Schalker Urgestein. © getty 13/26 Zur Saison 2009/10 kam Meistertrainer Felix Magath aus Wolfsburg. Er krempelte den ganzen Verein um und verscherzte es sich schnell mit dem Schalker Publikum. Trotz Finaleinzugs im Pokal und Viertelfinale in der CL musste er im März 2011 gehen. © getty 14/26 Sein bisheriger Co-Trainer Seppo Eichkorn übernahm die Königsblauen für die Partie gegen Bayer Leverkusen. © getty 15/26 Danach trat Ralf Rangnick seine zweite Amtszeit an und sorgte mit einem 5:2 gegen Inter Mailand in der Champions League für Aufsehen. Am 22. September 2011 musste Rangnick aufgrund eines Burnout-Syndroms seinen Rücktritt bekanntgeben. © getty 16/26 Vorerst betreute Seppo Eichkorn die Mannschaft interimsweise, dann übernahm Huub Stevens. © getty 17/26 Auf Stevens folgte Jens Keller im Dezember 2012. Obwohl er vom ersten Tag an angezählt wurde, blieb er bis Oktober 2014. Ein Fehlstart in der Bundesliga kostete ihm den Job. © getty 18/26 Noch am Tag der Keller-Entlassung wurde offiziell: Roberto Di Matteo, Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, übernimmt die Knappen. © getty 19/26 Für den Schweizer war allerdings bereits nach Ende der Saison 2015/15 Schluss. Der Neue: Andre Breitenreiter, zuvor mit dem SC Paderborn abgestiegen. © getty 20/26 Markus Weinzierl sorgte bei seiner Vorstellung als neuer Schalke-Trainer für eine echte Aufbruchstimmung. Seine Erfolge mit dem FC Augsburg konnte er in Gelsenkirchen nicht bestätigen. Am Ende reichte es nur für Rang zehn. © getty 21/26 Nachdem der Versuch einer langfristigen Zusammenarbeit mit Weinzierl also schon früh gescheitert war, startete Schalke mit Domenico Tedesco im Juli 2017 den nächsten Neuanfang. © getty 22/26 Nach der überraschende Vize-Meisterschaft lief es 2018/19 alles andere als rund. Die Folge: Büskens und Stevens kehrten erneut auf die Trainerbank der Königsblauen zurück. © getty 23/26 David Wagner sollte Schalke wieder zur Form unter Tedesco führen, nach der historisch schlechtesten Rückrunde (ein Sieg und sechs Remis) landete S04 aber nur auf Rang zwölf. Der Beginn der Negativserie von 30 Spielen ohne Sieg ... © getty 24/26 Auf Wagner folgte Manuel Baum, der seine Koffer bereits nach elf Spielen und einem Punkteschnitt von 0,64 packen durfte. Erneut kam der "Knurrer" ... © getty 25/26 Huub Stevens überbrückte die Zeit zwischen den Jahren, um den Verantwortlichen die nötige Zeit auf der Suche nach dem nächsten "Retter" zu ermöglichen. Der Niederländer erreichte immerhin die dritte Pokalrunde, verlor aber mit 0:1 gegen Bielefeld. © getty 26/26 Christian Gross holte zwar kurz nach seiner Übernahme den lang ersehnten Sieg (4:0 gegen Hoffenheim), doch anschließend verfiel Königsblau wieder in alte Muster. Nach elf Spielen und einer Spieler-Revolte war Schluss. Nun kommt die Zeit von Grammozis.

Schalke 04: Tönnies gab Macht ab

Doch das Quintett hatte auch zusammen nur über einen Bruchteil von Magaths Machtfülle bei Schalke verfügt. Keine zwei Jahre war Magath im Sommer 2009 als Sensationsmeistermacher des VfL Wolfsburg zu Schalke gekommen.

Tönnies, der sich schon damals eigentlich am besten in der Rolle des allmächtigen Patriarchen gefiel, hatte es für eine gute Idee gehalten, die Macht mit dem Schleifer und Meistermacher zu teilen - die Sehnsucht nach dem Titel war damals schon unermesslich, schien aber irgendwie realistisch.

Magath kam, sah, dass kein Geld da war - und tat Magath-Dinge. Teuerster Zugang vor seiner ersten Saison war der junge Lewis Holtby. Der 18-Jährige kam im Sommer von Alemannia Aachen und wurde im Winter an den VfL Bochum ausgeliehen. Bei den A-Junioren und der zweiten Mannschaft fand Magath, der ja durchaus auch Talente entwickeln kann, noch ein paar Juwele wie Joel Matip (damals 17, heute FC Liverpool), Lukas Schmitz (damals 22, heute Venlo), Christoph Moritz (damals 21, heute Jahn Regensburg). Sie wurden alle Stammspieler und stürmtem in einer Mannschaft mit Manuel Neuer, Marcelo Bordon, Rafinha, Heiko Westermann oder Kevin Kuranyi die Bundesliga. Schalke beendete die Saison als Zweiter hinter dem FC Bayern München.

Zwar machten schon da Gerüchte über atmosphärische Störungen auf der Geschäftsstelle die Runde, der Umgangston von Magath und seinen Getreuen war selbst hartgesottenen Schalkern zu laut. "Skeptikern in der Geschäftsstelle kommt sein Stab wie eine Besatzungstruppe vor", schrieb der Spiegel im August 2010.

Schalke proudly presents... Raul! © Getty 1/10 Den 28. Juli 2010 wird jeder Schalker wohl auf immer im Gedächtnis behalten. Der Tag, an dem Raul Gonzalez Blanco kam © Getty 2/10 Raul kommt in die Veltins-Arena. Noch trägt er Business-Look, wenngleich einen sehr lässigen © Getty 3/10 Stolz wie Oskar sind Aufsichtsratschef Clemens Tönnies und Trainer Felix Magath, als sie Raul das Schalke-Trikot mit der Nr. 7 überreichen © Getty 4/10 Nach dem Trikot gab's einen ordentlichen Brocken Kohle. Die Kumpel gehören auf Schalke selbstredend zum Inventar © Getty 5/10 Hier noch mal in Großaufnahme. Ob Raul dabei ist, wenn Schalke auf seinen obligatorischen Trip unter die Erde geht? © Getty 6/10 Raul gibt im Rahmen der Pressekonferenz so etwas wie sein erstes Interview. Er versprach eine "ereignisreiche Saison" © Getty 7/10 Dann war Umziehen angesagt - und Raul läuft zum zweiten Mal ins Stadion ein. Raul ohne Real-Kluft - das ist schon ungewohnt © Getty 8/10 So kennt man den 33-jährigen Spanier: Immer freundlich, immer nett. Ein Muster an Bescheidenheit © Getty 9/10 Rund 1000 Schalke-Fans auf den Rängen der Arena jubelten Raul zu. Ob sie Kevin Kuranyi nachtrauern? © Getty 10/10 Um die Meisterschaft wolle er mitspielen, sagte Raul, und in der Champions League die Gruppenphase überstehen

Schalke 04: Magath holte 14 neue Spieler, FCB null

Doch Tönnies Idee schien eine Gute gewesen zu sein, der Erfolg entschädigt für Vieles. Die Fans waren bis zum Schluss gespalten. Während die einen "Felix, schmeiß den Magath raus" forderten, pinselten die anderen mit Blick auf Magaths damals neue Facebook-Bemühungen einen hochgereckten Daumen auf Transparente. Und außerdem: Hatte der Vorstand-Manager-Trainer Magath nicht soeben sogar Raul, leicht ergraut, aber eben immer noch ein Weltstar, von einem Wechsel nach Schalke überzeugt?

Und war vom AC Milan etwa nicht Torjäger Klaas-Jan Huntelaar gekommen? Und außerdem noch zwölf weitere Spieler? Eben.

Und hatte der Vorstand Magath nicht sogar behauptet, er habe die Personalkosten gesenkt, indem er die Großverdiener Rafinha (für acht Millionen Euro nach Genua), Heiko Westermann (für 7,5 Millionen Euro zum HSV oder Kevin Kuranyi (ablösefrei zu Dynamo Moskau) oder Gerald Asamoah (an FC St. Pauli verliehen) und 12 weitere Spieler wegschickte? Eben!

Und hatte Meister FC Bayern München nicht sogar komplett auf Sommerzugänge verzichtet? Spätestens hier hätten die Schalker stutzen können.

Die Saison begann schlecht und ging noch schlechter weiter. Magath tat zudem Magath-Dinge: Der Vorstand legte sich mit den Mitgliedern an, weil diese ihm eine Satzungsänderung verweigerten, künftig am Aufsichtsrat vorbei Transfers mit einem Volumen über 300.000 Euro tätigen zu dürfen. Der Manager flirtete im Herbst mit dem HSV und dem sehr jungen Klub RB Leipzig, der Trainer schickte Jermaine Jones zur Regionalligamannschaft, weil der Nationalspieler angeblich den Anforderungen der Bundesliga nicht gewachsen war.

Im Winter trieb Magath, schon immer ein großer Einkäufer und passionierter Kaderumbauer, es endgültig auf die Spitze: Er holte Mittelfeldspieler Ali Karimi, den er mal beim FC Bayern trainiert hatte, und Stürmer Angelos Charisteas, zuvor ohne Verein, buchstäblich aus der Versenkung. Vom VfB Stuttgart kam zudem noch Manager Horst Heldt. Obwohl er es damals dementierte: Tönnies brauchte einen Plan B zu Magath.

Ali Karimi, Kevin Pannewitz und Co.: Die Flop-Transfer-Elf von Felix Magath © imago images / Norbert Schmidt 1/13 Ein Meistertrainer, aber auch ein Meister im Verschleißen von Spielern: Felix Magath verpflichtete während seiner Karriere fast 300 Kicker. Wir haben uns mal daran versucht, eine Elf mit den größten Fehlgriffen von "Quälix" zusammenzustellen. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 2/13 TOR - GABOR KIRALY: 2014 lotste Magath den Jogginghosen-Fetischist von 1860 München zum FC Fulham. Nach zwei Einsätzen wurde Magath entlassen und Kiraly zum Reservisten. Nach der Saison trennten sich die Londoner von dem Ungar. © imago images / Ulmer 3/13 ABWEHR - CRISTIAN ZACCARDO: 7 Mio. Euro überwies der VfL Wolfsburg auf Wunsch von Magath für den italienischen Weltmeister nach Florenz. Der Innenverteidiger sollte jedoch nur 23-mal für die Wölfe spielen, ehe er für läppische 2 Mio. Euro verkauft wurde. © imago images / WEREK 4/13 TOMMY BERNTSEN: Noch so ein Abwehrspieler, der verhältnismäßig viel Geld kostete und überhaupt nicht überzeugte. Kam 2000 für fast 2 Mio. Euro aus Norwegen nach Frankfurt, wo Magath trainierte. Kam nur auf drei Einsätze für die Eintracht. © imago images / Ulmer 5/13 ANDREAS GÖRLITZ: Kickte acht Jahre bei 1860 München, bevor er 2004 auf Wunsch von Magath zum Rivalen FC Bayern wechselte. Schaffte nie den Durchbruch (nur 26 Pflichtspiele bei den Profis und 20 Partien für die U23). Wechselte 2010 nach Ingolstadt. © imago images / Rust 6/13 MITTELFELD - KEVIN PANNEWITZ: Kam in Magaths zweiter VfL-Amtszeit als Top-Talent aus Rostock, machte jedoch kein einziges Bundesliga-Spiel. Heute übergewichtig und in der Kreisliga aktiv. Hofft mit 28 aber noch einmal auf ein Comeback im Profibereich. © imago images / Avanti 7/13 JULIO DOS SANTOS: Fand im Januar 2006 den Weg nach München. Die fast 3 Mio. Euro, die der FCB an Paraguay-Klub Cerro Porteno überwies, rentierten sich aber nicht. Dos Santos fasste unter Magath keinen Fuß, war nach nur zehn Spielen wieder weg. © imago images / MIS 8/13 ALI KARIMI: Der magath'sche Transfer-Flop schlechthin. Kam 2005 mit reichlich Vorschusslorbeeren nach München, floh nach 42 mäßigen Einsätzen aber nach Katar. Später erneut unter Magath bei Schalke - und ähnlich wenig erfolgreich. © imago images / Revierfoto 9/13 JOSE MANUEL JURADO: Ein weiterer von Magath gewünschter Spielmacher, der bis auf wenige Ausnahmen nicht funktionierte. Zahlte bei Schalke 04 seine damals sehr hohe Ablöse von 11 Mio. Euro mit nur 21 Torbeteiligungen zurück. Heute beim FC Cadiz. © imago images / Pressefoto Baumann 10/13 EMANUEL CENTURION: 2 Mio. Euro entrichtete der VfB Stuttgart 2003 an Argentinien-Klub Velez Sarsfield. Viel Geld für den damals 20-Jährigen - zu viel. Centurion kam auf gerade einmal 114 Einsatzminuten. Kehrte danach in die Heimat zurück. © imago images / DeFodi 11/13 CIPRIAN DEAC: Noch so ein Flügelspieler, den Magath einfach mal aus dem Hut zauberte, der auf dem Platz aber keine Zauberdinge anstellte. Kam 2010 für 3 Mio. Euro aus Rumänien nach Gelsenkirchen und machte nur fünf Spiele. © imago images / GEPA pictures 12/13 STURM - GIOVANNI SIO: Ein wie so oft aus der Not geborener Transfer. Kam im Winter 2012 für 6 Mio. Euro aus Sion zum VfL und wusste diese Summe nicht ansatzweise zu rechtfertigen. Wurde danach zum Wandervogel. Heute bei Genclerbirligi in der Türkei. © imago images / Lackovic 13/13 ERSATZBANK: An Alternativen zu den genannten Spielern mangelt es gewiss nicht. Allen voran Stoßstürmer Sio hat mächtig Konkurrenz - Vahid Hashemian (links im Bild), Angelos Charisteas, Sergio Radu oder Edu zum Beispiel.

Schalke 04: Magath ging zurück nach Wolfsburg

Sportlich lief es in der Rückrunde zwar leidlich besser, Magath führte Schalke ins DFB-Pokalfinale und in das Viertelfinale der Champions League, Angelos Charisteas erzielte bei seinem ersten und einzigen Einsatz für Schalke am 26. Spieltag in der 84. Minute den Siegtreffer zum 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Fünf Tage später war Magath trotzdem Geschichte.

Der damals im Raum stehende Vorwurf: Der Trainer Magath hatte sich zwar vom Sportdirektor und Vorstandsmitglied Magath die Transfers bewilligen lassen, doch der Vorstand Magath hatte es versäumt, sich auch die Genehmigung vom Aufsichtsrat einzuholen. Hatte Magath einfach selbst eine Lex Magath verabschiedet?

Tönnies sagte nach der Abberufung Magaths nur: "Wir haben Revisionen gemacht und dabei Dinge nicht so vorgefunden, wie wir sie vorfinden müssen." Und: "Dass nachhaltig die Kosten für die Mannschaft reduziert wurden, halte ich für die Aussage von jemandem, der vielleicht nicht ganz genau hingeguckt hat."

Dabei beließen sie es. Zwei Tage später die überraschende gütliche Einigung. "Sofern Herr Magath zustimmungspflichtige Geschäfte ohne vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates getätigt haben sollte, sind diese durch den Aufsichtsrat nachträglich genehmigt worden", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Wenige Stunden später unterschrieb Schalkes Ex-Vorstand-Manager-Trainer Magath einen Vertrag als Sportgeschäftsführer-Trainer bei seinem alten Klub VfL Wolfsburg, der mittlerweile in akute Abstiegsgefahr geraten war. Schalke hatte bereits am Vortag Horst Heldt zum Manager gemacht und sich mit Trainer Ralf Rangnick, der nunmehr vor seiner dritten Amtszeit auf Schalke steht, auf einen Vertrag geeinigt.