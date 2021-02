BVB-Interesse an Peter Gulasci: Torhüter will bei RB Leipzig bleiben

Torhüter Peter Gulacsi (30) vom Bundesligisten RB Leipzig hat sich zu den Gerüchten um ein angebliches Interesse von Ligakonkurrent Borussia Dortmund an seiner Person geäußert und in diesem Zusammenhang seinem aktuellen Arbeitgeber die Treue geschworen.

"Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig, auch meine Familie, es ist einfach perfekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben", sagte der ungarische Schlussmann des Klubs im Interview mit dem kicker .

"Ich habe über England und Salzburg meinen Weg in Leipzig gefunden. Es müsste schon sehr viel passieren, dass ich diesen Weg auf meinen Wunsch hin verlassen würde", schob er nach.

In den vergangenen Wochen wurde der Nationaltorwart Ungarns als möglicher Neuzugang beim BVB genannt, da dort die Schlussmänner Roman Bürki und Marwin Hitz nicht unumstritten und die Verantwortlichen offenbar auf der Suche nach einem neuen Schlussmann sind. Gulacsi wurde ebenso gehandelt wie beispielsweise Ajax-Keeper Andre Onana , zudem brachte sich kürzlich auch Lazios Thomas Strakosha selbst ins Gespräch.

BVB: Die Torwartsituation bei Borussia Dortmund und mögliche Kandidaten für die Bürki-Nachfolge © getty 1/17 Nach durchwachsenen Leistungen von Roman Bürki sorgt beim BVB die Torwartfrage für Gesprächsstoff. Zuletzt stand Ersatzkeeper Marwin Hitz im Kasten. Zur neuen Spielzeit könnte es bei der Frage nach der Nummer eins gar zu einer externen Lösung kommen. © imago images / Kirchner-Media 2/17 ROMAN BÜRKI steht seit 2015 beim BVB im Tor, gänzlich unumstritten war er nur selten. Gute Leistungen und starke Reflexe wechselten sich immer wieder mit spielentscheidenden Patzern ab, so zuletzt bei der 2:4-Niederlage in Mönchengladbach. © getty 3/17 Bereits unter Ex-Trainer Favre saß er trotz Genesung nach einem Atemwegsinfekt am 4. Spieltag auf der Bank, nun bremst ihn eine Schulterverletzung aus. Coach Terzic vermied es, klar Stellung zu beziehen: "Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht." © getty 4/17 Stellvertreter MARWIN HITZ, der in der bisherigen BL-Saison dreimal eingesetzt wurde und bei drei Siegen einen starken Eindruck hinterließ (ein Gegentreffer), erhielt von Terzic ein Sonderlob: "Er ist ein guter Torhüter und hat es verdient zu spielen." © getty 5/17 Der Vertrag von Hitz läuft allerdings im Sommer aus. Der BVB würde gerne mit dem verlässlichen Reservisten verlängern, dieser zögert jedoch noch. Möglich, dass sich dieser bei seinem wohl letzten Vertrag mit der Rolle des Backups nicht zufriedengibt. © getty 6/17 Anders verhält es sich mit Bürki. Dieser steht zwar noch bis 2023 unter Vertrag, Rückendeckung erhielt er zuletzt jedoch nur wenig. Während Sportdirektor Zorc nur sagte, dass der BVB "zwei gute Torhüter" habe, zeigte sich Terzic offen für Umstellungen. © getty 7/17 Bemängelt werden beim 30-Jährigen dessen Strafraumbeherrschung und die Fähigkeiten mit dem Ball. Für einen Verein, der neben dem Kampf um den nationalen Titel auch in der Champions League möglichst weit kommen will, könnte dies zu wenig sein. © getty 8/17 Die Bild geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass die Borussia aufgrund der Formschwankungen von Bürki auf der Suche nach einer neuen Nummer eins sei - und das, obwohl der Schweizer erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag verlängerte. © getty 9/17 Als mögliche Nachfolger für die neue Saison werden drei Namen genannt. Naheliegend ist insbesondere PETER GULACSI von RB Leipzig. Der Ungar ist seit Jahren absoluter Leistungsträger der Roten Bullen und einer der Top-Keeper der Liga. © getty 10/17 Gulacsi kassierte die wenigsten Gegentreffer aller BL-Torhüter, trotz Vertrag bis 2023 bestätigte Berater Cetinkaya, dass er den Verein mithilfe einer Ausstiegsklausel verlassen kann. "Sie ist selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig", sagte dieser. © getty 11/17 RB versucht nun, dem Spieler diese Klausel, die zwischen 10 und 15 Mio. liegen soll, abzukaufen und ihn langfristig zu behalten. Gulacsi kann sich zwar ein Karriereende in Leipzig vorstellen, hat allerdings europaweit Interesse geweckt. © getty 12/17 Eine jüngere Lösung wäre ANDRE ONANA von Ajax Amsterdam. Mit dem 24-jährigen Kameruner könnte im Sommer letztmalig eine Ablöse generiert werden. Nach sechs Jahren in den Niederlanden könnte Onana eine neue Herausforderung suchen. © getty 13/17 Nach Informationen von SPOX und Goal verfolgt der BVB die Entwicklung des Nationalspielers schon lange und zieht eine Verpflichtung in Betracht. Konkrete Gespräche hat es aber noch keine gegeben. © getty 14/17 Ausgebildet wurde Onana in der Barca-Jugend und zuvor in der Akademie von Samuel Eto'o. Beim BVB könnte ihm die Zukunft gehören: "Nun ist meine Zeit gekommen, einen Schritt zu machen", sagte er schon im April 2020. © getty 15/17 Eine weitere Option könnte ODYSSEAS VLACHODIMOS von Benfica darstellen. Ausgebildet wurde der 26-Jährige beim VfB Stuttgart, in Lissabon hat er sich zu einem der besten Keeper der Liga NOS entwickelt. © getty 16/17 Der Schwabe mit griechischen Wurzeln liebäugelt mit einer Rückkehr nach Deutschland. Da sein Vertrag bis 2024 läuft, müsste der BVB für ihn am tiefsten in die Tasche greifen. Der Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. © getty 17/17 Möglich wäre es, sich im Zuge der Verhandlungen auf einen geringeren Betrag zu einigen. Dass Dortmund für Vlachodimos, der nach Einsätzen für die DFB-Jugend für Griechenland aufläuft, eine solche Summe investiert, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

BVB-Kandidat Gulasci noch bis 2023 an Leipzig gebunden

Gulacsi kam im Jahr 2015 nach Leipzig, nachdem er zuvor sechs Jahre beim FC Liverpool (2007 bis 2013) und zwei Jahre beim Leipziger Schwesterklub RB Salzburg (2013 bis 2015) unter Vertrag stand. In Leipzig läuft sein aktuelles Arbeitspapier noch bis 2023. Dass in diesem eine Ausstiegsklausel verankert ist, bestätigte sein Berater Hasan Cetinkaya jüngst der Bild -Zeitung.

Für Gulacsi und RB stehen spannende und entscheidende Wochen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League an. In der Königsklasse wartet kommenden Woche am 16. Februar Gulacsis Ex-Klub Liverpool, gespielt wird ausgerechnet in seiner Heimatstadt Budapest.