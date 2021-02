Für den FC Schalke 04 wird die Mission Klassenerhalt nicht leichter. Das Tabellenschlusslicht muss im späten Samstagsspiel heute gegen Union Berlin ran. Das Spiel am 21. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin - Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Obwohl die Hauptstädter aufgrund der Tabellensituation als klarer Favorit in die Partie gehen, ist zu beachten, dass die Königsblauen einen der acht Punkte, die sie in dieser Saison sammeln konnten, gegen die Eisernen geholt haben. Die Klubs trennten sich am 4. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden.

Vor Beginn:

Los geht es um 18.30 Uhr. Als Spielstätte dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Liveticker des Duells am 21. Spieltag zwischen Union Berlin und Schalke 04.

Union Berlin - Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Karius - Friedrich, Knoche, F. Hübner - Trimmel, Andrich, Ryerson - Gentner, Ingvartsen - Teuchert, Musa

Schalke 04: Fährmann - William, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Raman, Harit, S. Serdar - Hoppe

Union Berlin - Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer Union Berlin gegen den FC Schalke 04 heute live und in voller Länge schauen möchte, kann dies nur bei Sky tun. Der Pay-TV-Sender bietet das Bundesligaspiel nämlich im TV auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD an.

Um 17.30 Uhr geht die Übertragung los, Kai Dittmann begleitet Euch dann als Kommentator durchs Spiel. Den Livestream von Sky könnt Ihr zudem entweder als Abonennt mit Sky Go oder Sky Ticket abrufen.

