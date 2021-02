FC Schalke 04, News und Gerüchte: Gross hat offenbar keine Zukunft bei S04

Der FC Schalke 04 sucht offenbar unabhängig vom Saisonausgang bereits nach einem neuen Trainer. Ralf Fährmann ärgert sich über die Störgeräusche vor dem Derby. Eine Schalke-Legende schlägt Corona-Alarm. News und Gerüchte zu den Königsblauen gibt es hier.

Hier gibt es weitere Neuigkeiten zu Schalke 04.

Schalke 04 offenbar bereits auf Trainersuche

Schalke 04 befindet sich nach Informationen des kicker bereits auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Christian Gross. Demnach habe der Schweizer unabhängig vom Saisonausgang keine Zukunft auf Schalke. Federführend in dieser Personalie soll der neue Sportvorstand sein, der ebenfalls erst noch gefunden werden muss.

Der Vertrag des derzeitigen Sportchefs Jochen Schneider, der ursprünglich bis 2022 lief, wird spätestens zum Saisonende aufgelöst, auch eine frühere Trennung ist möglich, sollte ein passender Kandidat gefunden werden. Gespräche hierzu laufen längst, der Aufsichtsrat konnte jedoch noch keine Einigung erzielen.

Um die zweigleisige Planung der kommenden Spielzeit kümmern sich derzeit Mike Büskens, U-19-Trainer Norbert Elgert und NLZ-Leiter Peter Knäbel. Schneider kommt lediglich noch eine beratende Funktion zu. Ist der passende Sportvorstand gefunden, ist dieser neben der Trainersuche auch damit beauftragt, nach einem Sportdirektor zu finden.

Gross, der im Dezember auf Manuel Baum folgte, hatte bereits mehrfach betont, keine langfristigen Pläne zu verfolgen: "Es macht keinen Sinn, über Sommer hinaus nachzudenken", sagte er dem Blick. Der 66-Jährige ist nach Informationen der Sport Bild auch innerhalb der Mannschaft nicht unumstritten, die fehlende Bundesliga-Kenntnisse bei Gross beklagen soll.

© getty Der neue alte Stammtorhüter Ralf Fährmann (32) vom FC Schalke 04 hat sich für die Sieglos-Serie von 30 Spielen entschuldigt und erklärt, wie sehr ihn die Erfolgslosigkeit belastet hat.

FC Schalke 04: Fährmann ärgert sich über Störgeräusche

Die sportliche Situation ist für den Tabellenletzten prekär, da kommt es nicht gut, dass der Fokus in den vergangenen Tagen auf Geschehnisse neben dem Platz gelenkt wurde. Dies ärgert auch Torwart Ralf Fährmann: "Es betrifft nicht nur diese Personalie. Es wird immer viel geschrieben über den Verein, natürlich bekommst du das als Spieler mit, ob du willst oder nicht", sagte er am Mittwoch bei einer Medienrunde.

So sei die Trennung von Schneider "nicht gerade förderlich für die Konzentration für das Wochenende". Zwar sei es an der Mannschaft, sich nicht ablenken zu lassen, "es ist aber so". Schneider selbst macht er hingegen keinen Vorwurf: "Ich finde, er hat einen guten Weg gewählt, indem er es mit uns persönlich besprochen hat, bevor es öffentlich wurde. Was genau besprochen wurde, es waren gute Worte von Jochen, würde ich gerne intern halten."

Schalke geht mit einem Rückstand von neun Punkten auf den Relegationsplatz in das Derby (Samstag, 18.30 Uhr im Liveticker), trotz Außenseiterrolle ist die Hoffnung bei Fährmann groß: "Derbys sind immer ganz besondere Spiele, in denen alles passieren kann. Diese Partien haben ihre eigenen Gesetze. Ich habe schon einige Derbyvideos in den Mannschafts-Chat gestellt, um die Jungs heiß zu machen."

Die Legenden-Elf von Schalke 04 seit der Jahrtausendwende © getty 1/22 Das neue Jahrtausend brachte Schalke 04 nicht nur eine neue Arena, sondern auch zahlreiche namhafte Spieler, die unter anderem drei Pokalsiege errungen. SPOX blickt zurück auf die Schalke-Legenden seit 2000. © getty 2/22 Tor: MANUEL NEUER (auf Schalke von 2005 bis 2011). Neuer spielte schon seit der Jugend (2001) für Schalke und trat schließlich als Pokalsieger 2011 ab. Wechselte anschließend zum FC Bayern und gewann national wie international alle möglichen Titel. © getty 3/22 Abwehr: RAFINHA (2005 bis 2010). Der bissige Rechtsverteidiger kam aus Coritiba zu Schalke und kämpfte bis zum letzten Tag. Über den Umweg Genua schloss er sich wie Neuer 2011 dem FC Bayern an und gewann unter anderem 2013 das Triple. Derzeit vereinslos. © getty 4/22 MARCELO BORDON (2004 bis 2010): Der beinharte Abwehrchef kam aus Stuttgart zu Schalke und machte insgesam 231 Spiele für die Knappen. Sein größter Erfolg war der Ligapokalsieg im Jahr 2005. © getty 5/22 BENEDIKT HÖWEDES (2007 bis 2017): Der Weltmeister von 2014 ist ein echtes Eigengewächs und durchlief ab 2001 mehrere Jugendteams. Holte den DFB-Pokal 2011 und ging 2017 im Unfrieden zu Juventus. Seine Karriere ließ er ab 2018 in Moskau ausklingen. © getty 6/22 ATSUTO UCHIDA (2010 bis 2017): Der Linksverteidiger gewann bereits in seiner ersten Saison den DFB-Pokal. Nach seiner Schalke-Zeit ging es zu Union Berlin und 2018 in die Heimat zu den Kashima Antlers. Dort beendete er 2020 die Karriere. © getty 7/22 Mittelfeld: IVAN RAKITIC (2007 bis 2011). Der Kroate kam als Talent aus Basel und schaffte auf Schalke den Sprung auf die internationale Bühne. Anfang 2011 ging es zu Sevilla, 2014 zu Barca, wo er 2015 die CL gewann. Seit 2020 wieder in Sevilla aktiv. © getty 8/22 JULIAN DRAXLER (2011 bis 2015): Das Eigengewächs spielte seit 2001 alle Jugendteams durch und gewann direkt in seinem ersten halben Jahr bei den Profis den Pokal. 2014 wurde er Weltmeister seit 2017 kickt er nach Zwischenstopp in Wolfsburg für PSG. © getty 9/22 JEFFERSON FARFAN (2008 bis 2015): Der Peruaner kam von der PSV Eindhoven zu Schalke. Der Flügelspieler gewann 2011 den Pokal und kam in 228 Spielen in Königsblau auf 53 Tore und 69 Assists. Spielte danach noch für Al-Jazira und Lok Moskau. © getty 10/22 Angriff: RAUL GONZALEZ BLANCO (2010 bis 2012). Die Legende von Real Madrid begann den Schlussabschnitt seiner Karriere bei Schalke und machte in 98 Pflichtspielen immerhin 40 Tore (21 Assists). Danach spielte er noch für Al-Sadd und Cosmos NY. © getty 11/22 EBBE SAND (1999 bis 2006): Sand war Toptorjäger der Schalker um die Jahrtausendwende, Bundesliga-Torschützenkönig 2001 - und damit auch bester Mann der "Meister der Herzen". Gewann mit Königsblau zweimal den Pokal und beendete dort auch seine Karriere. © getty 12/22 KLAAS-JAN HUNTELAAR (2010 bis 2017, seit 2021): Der Hunter wechselte vom AC Milan zu Schalke und zeigte von Anfang an seine Torjägerqualitäten (126 Tore, 35 Assists in 241 Spielen). Gewann 2011 den Pokal und wurde 2021 aus Amsterdam zurückgeholt. © getty 13/22 Honorable Mentions: GERALD ASAMOAH (1999 bis 2010). Der Publikumsliebling war Teil der Meister der Herzen 2001 und gewann zwei Pokale sowie den Ligapokal. Der Offensivspieler galt vor allem als großer Kämpfer. Beendete die Karriere 2015 bei Schalke II. © getty 14/22 NALDO (2016 bis 2019): Der Abwehrrecke war bekannt für seine beinharten Freistoße und seine Kopfballstärke. Kam seinerzeit aus Wolfsburg zu Schalke und beendete nach einem Jahr in Monaco seine Karriere. Aktuell Assistenztrainer auf Schalke. © getty 15/22 MLADEN KRSTAJIC (2004 bis 2009): Auch dieser Abwehrspieler war für seine gefährlichen Freistöße bekannt. Allerdings auch für seine Härte - er sah zweimal Rot. Spielte anschließend noch zwei Jahre für Partizan in der Heimat. © getty 16/22 RALF FÄHRMANN (2007 bis 2009, 2011 bis 2019, seit 2020): Noch ein Eigengewächs im Kasten der Schalker. Trat die Nachfolge von Neuer nach einem Abstecher nach Frankfurt an. Wurde zuletzt in Norwich und Bergen geparkt, ist nun aber wieder die Nummer 1. © getty 17/22 LEROY SANE (2014 bis 2016): Kam 2005 in die Schalke-Jugend, ging nach Leverkusen und kehrte 2011 wieder zurück. Schaffte auf Schalke seinen Durchbruch und wechselte dann für 52. Mio. Euro zu Manchester City. Seit 2020 spielt er für die Bayern. © getty 18/22 LEON GORETZKA (2013 bis 2018): Der gebürtige Bochumer kam als großes Talent zu S04 und spielte sich dort ins Blickfeld von Bundestrainer Jogi Löw. 2018 ging er schließlich ablösefrei zum FC Bayern, wo er 2020 alles gewann, was nur möglich war. © getty 19/22 LINCOLN (2004 bis 2007): Nicht immer geliebt, aber dennoch mit viel Talent gesegnet. Der waschechte Zehner brachte viel spielerische Qualität zu Königsblau. Kam vom FCK und ging dann zu Galatasaray, ehe es 2009 nach Brasilien zurückging. © getty 20/22 CHRISTIAN PANDER (2004 bis 2011): Der Linksverteidiger trat 2011 als Pokalsieger ab, nachdem er bei Schalke in der U19 angefangen hatte. Anschließend noch bei Hannover 96 aktiv. Nebenberuflich als "DJ Funky Pee" unterwegs. © getty 21/22 KEVIN KURANYI (2005 bis 2010): Der Nationalstürmer kam vom VfB zu Schalke und traf in 209 Spielen 87-mal (42 Assists) für die Knappen. Danach wechselte er etwas überraschend zu Dynamo Moskau, ehe es 2015 nach Hoffenheim ging. Karriereende 2016. © getty 22/22 Trainer: HUUB STEVENS (1996 bis 2002, 2011 bis 2012, 2015, 2016 bis 2017, 2019, 2020). Der "Knurrer von Kerkrade" gewann mit Schalke zweimal den DFB-Pokal sowie 1997 den UEFA Cup. Nach seiner ersten Amtszeit kam er immer wieder zurück, zuletzt 2020.

Schalke-Legende Anderbrügge: "Kinder zurück auf den Platz"

Schalke-Legende Ingo Anderbrügge hat Alarm geschlagen und sich vehement dafür eingesetzt, dass Jugendliche wieder gemeinsam kicken können: "Kinder müssen zurück auf den Platz", sagte er der Bild. Diese leiden besonders unter den Corona-Maßnahmen und werden in ihrer Entwicklung behindert, weshalb der UEFA-Cup-Sieger auch den Austausch mit den Vereinen sucht.

"Wir müssen den Kindern eine Stimme geben. Ich will der Politik nicht vorschreiben, wie es geht. Aber es wird Zeit, Sport-Einrichtungen gut vorbereitet wieder zu öffnen", ergänzte Anderbrügge, der mit seiner Aktion #zurückaufdenplatz auch in den sozialen Medien Aufmerksamkeit schaffen will.

Anderbrügge fürchtet insbesondere eine zunehmende Vereinsamung: "Durch die soziale Isolation nimmt die Eigenmotivation ab. Die fehlende Bewegung fördert Krankheiten oder manifestiert chronische Krankheiten. Die Kinder können ihren Stress nicht abbauen und drinnen in der Bude findet auch keine Stärkung des Immunsystems statt. Die Langzeitschäden können gravierend sein."

Da die Rückmeldungen der Vereine und Eltern durchaus positiv sind, richtet sich Anderbrügge neben der Politik auch an die Kinder selbst: "Die Kinder haben sich an die Gemütlichkeit zu Hause gewöhnt, hängen noch mehr vor der Konsole, dem Handy oder der warmen Heizung. Es muss sich eine Dynamik entwickeln, die Kinder zurückzugewinnen."

FC Schalke 04 auch im Revierderby ohne Huntelaar

Das Warten auf Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar geht bei Schalke 04 weiter. Der niederländische Stürmer werde vorerst nicht zur Verfügung stehen", teilten die Königsblauen per Twitter am Mittwochabend mit.

"Wegen einer muskulären Verletzung wird der Angreifer bis auf Weiteres ein individuelles Aufbautraining absolvieren", hieß es weiter. Damit fällt Huntelaar auch für das Derby gegen Borussia Dortmund aus.

Weitere Infos gibt es hier.

Schalke 04: Die nächsten Spiele im Überblick