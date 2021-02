Schalke 04, News und Gerüchte: Sportvorstand Jochen Schneider hat wohl nur noch zwei Spiele Bewährung

Sportvostand Jochen Schneider hat wohl nur noch zwei Spiele Bewährung bei Schalke 04. Trainer Christian Gross will "das fast Unmögliche möglich machen" und Max Meyer erklärt, warum es nicht zu einer Rückkehr zu den Knappen kam. Die News und Gerüchte zu S04.

S04: Schneider hat wohl nur noch zwei Spiele Bewährung

Sportvorstand Jochen Schneider hat wohl nur noch zwei Spiele Bewährung bei Schalke 04. Das berichtet die Bild.

Sollten die Schalker die anstehende Partie gegen Union Berlin am Samstag und das Derby eine Woche später gegen den BVB jeweils verlieren, würden personelle Konsequenzen anstehen, heißt es in dem Bericht.

Demnach sei der Aufsichtsrat inzwischen bereit zu handeln und müsste für den möglichen Abstieg in Liga zwei vorsorgen. Schneider traut man diesen Schritt offenbar nicht mehr zu.

Auch zwei mögliche Nachfolger für Schneider bringt die Bild ins Spiel. Ex-HSV-Sportchef Peter Knäbel und Erik Stoffelshaus sollen im Gespräch sein.

S04: Gross will "das fast Unmögliche möglich machen"

Schalke-Trainer Christian Gross hat erklärt, dass er mit den Knappen "das fast Unmögliche möglich machen" und die Klasse halten möchte.

"Das ist meine Mission", sagte er dem Schweizer Blick und führte aus: "Ich versuche trotzdem stets das Positive herauszustreichen. Kenner der Szene, und dazu zähle ich Sie, sehen die Entwicklung positiv. Die Frage ist, ob die Zeit reicht. Denn es bleibt nicht viel davon."

Zudem erklärte der 66-Jährige, wie es zu seinem Engagement auf Schalke kam. "Es war die dritte Anfrage von diesem Klub - früher traf mich der legendäre Manager Rudi Assauer mal in Zürich und vor zwei Jahren gab es auch Kontakt. Da war ich gerade mit meinem ägyptischen Verein in Angola unterwegs, und es passte nicht. Ich habe nach dem Gespräch in Basel um eine Woche Bedenkzeit gebeten und spürte: Jetzt will ich es machen. Ich sagte mir einfach: Diese Chance wird in meinem Berufsleben nie mehr kommen", sagte Gross.

Außerdem betonte er, dass dies die schwierigste Trainerstation seiner Karriere sei.

Schalke 04: Darum kam es nicht zu einer Meyer-Rückkehr

Max Meyer hat erklärt, warum er nicht zum FC Schalke 04 zurückgekehrt ist und sich stattdessen dem 1. FC Köln angeschlossen hat.

"Die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil es gar keine Anfrage gab. Es spielt auch keine Rolle mehr, was gewesen wäre, wenn eine Anfrage gekommen wäre", sagte er gegenüber Sport1.

Dabei sprach er auch über seine vergangene Zeit bei den Knappen und bereut, dass er sich nach über neun Jahren nicht anständig von den Fans verabschiedet hatte. "Die Art und Weise meines Abschieds auf Schalke damals verlief sicherlich alles andere als ideal", führte Meyer aus, der nach drei Jahren bei Crystal Palace wieder zurück in der Bundesliga ist.

