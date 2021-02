FC Bayern München bei der Klub-WM: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Joshua Kimmich im Liveticker zum Nachlesen

Der FC Bayern München ist nach dem Flug-Chaos in Doha angekommen und spielt am Montag im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly SC. Vorher stellten sich Trainer Hansi Flick und Joshua Kimmich den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker nachlesen.

"Natürlich war das ein bisschen suboptimal", sagte Kimmich über die Reisestrapazen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Aufgrund einer dreiminütigen Verspätung war das Flugzeug in Berlin nicht mehr abgehoben, weshalb die Spieler des FC Bayern bis in die Morgenstunden im Flugzeug verweilen mussten.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir sind gestern am späten Nachmittag angekommen. Eigentlich war geplant, dass wir gestern noch trainiert hätten. Das ist dann weggefallen", erklärte Kimmich, der sich aber keine großen Sorgen um den Ausgang der Partie macht: "Nichtsdestotrotz sollten wir in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Jeder hatte im Flugzeug auch die Möglichkeit, die Beine hochzulegen. Von daher werden wir morgen frisch in das Spiel starten."



Auch FCB-Trainer Flick sprach von einer alles andere als optimalen Vorbereitung: "Letztendlich ist aber entscheidend: Wir sind sicher angekommen und werden keine Ausreden zulassen. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir uns noch ein bisschen hätten bewegen können. Aber so waren die Vorgaben, wir haben heute Vormittag das gemacht, was für gestern geplant war."

FC Bayern: PK mit Flick und Kimmich im Liveticker zum Nachlesen

Ende: Das war's mit Flick. Die Pressekonferenz ist beendet.



Flick auf die Frage, ob der FC Bayern die beste Mannschaft der Welt hat: "Ich bin glücklich, dass ich bei Bayern München arbeiten kann, mit einer super Mannschaft. Wer die beste Mannschaft der Welt ist, sieht man nach dem Turnier. Das ist unser Ziel."

Flick über den Hunger nach weiteren Titeln: "Im Fußball ist es so, dass man sich Ziele setzt und danach geht es weiter. Wir haben fünf Titel geholt und trotzdem merkt man, dass die Mannschaft und das Trainer-Team den nächsten Schritt machen will. Erfolg ist ein Prozess, da sind alle dabei. Wir haben eine sehr gute Mentalität in der Mannschaft. Sie hat die Anreise sehr professionell weggesteckt und will das nächste Ziel angehen."



Flick über die Vorbereitung auf das Turnier: "Voraussetzung war, dass wir die Champions League gewinnen. Wir haben alle drei Tage ein Spiel, daher gehen wir in der Vorbereitung auch Schritt für Schritt. Ab heute bereiten wir uns intensiv auf das Spiel gegen Al Ahly vor."



Flick über den Super Bowl: "Das habe ich heute angesprochen. Jeder Spieler hat die Verantwortung, Leistung zu bringen und weiß selbst, wie er seine Akkus aufzuladen hat. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und wir haben ein großes gemeinsames Ziel."



Flick: "Die Anreise ist Vergangenheit, wir waren rechtzeitig bereit"

Flick über die Klub-WM: "Wir wollten das Turnier unbedingt spielen und es ist auch unser Ziel, dieses Turnier zu gewinnen. Wir wissen, dass es mit einer gewissen Belastung verbunden ist. Aber wir wollen es motiviert angehen und es ist ein großes Ziel, die herausragende Saison mit dem sechsten Titel zu krönen. Die Anreise gestern ist Vergangenheit, wir waren rechtzeitig bereit. Schön war es nicht, aber wir blicken nach vorne. Die Mannschaft soll heute nochmal alle Kräfte mobilisieren, dass wir morgen im Halbfinale mit einem Sieg ins Endspiel einziehen."



Flick über die Taktik bei der Klub-WM: "Wir haben natürlich unsere Idee, wie wir spielen wollen, das hat uns viele erfolgreiche Spiele beschert. Im ersten Ziel wollen wir unser Spiel durchbringen. Aber es ist auch immer wichtig, dass man den Gegner im Blick hat und die eine oder andere Anpassung vornimmt. Das wird auch morgen so sein."



Flick über Al Ahly: "Es sind genau die Abläufe, die wir in jedem Spiel haben. Wir haben eine Analyse-Abteilung, die uns den Gegner vorbereitet. Im Trainer-Team machen wir dann die letzte Vorbereitung für die Mannschaft, was wir dem Team mitgeben wollen. Es ist eine Mannschaft, die den spielerischen Ansatz sucht und sehr variabel in der Offensive spielt. Auch mit den Außenverteidigern sind sie sehr offensiv. Der Trainer ist sehr beeindruckend, ich habe ihn gerade kurz kennengelernt. Er will die Mannschaft immer wieder weiterentwickeln. Vom Ansatz gefällt mir das sehr gut."



Flick nach Flug-Chaos: "Es ist nicht die beste Vorbereitung"

Flick über die Anreise: "Es ist nicht die beste Vorbereitung, ohne Frage. Letztendlich ist aber entscheidend: Wir sind sicher angekommen und werden keine Ausreden zulassen. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir uns noch ein bisschen hätten bewegen können. Aber so waren die Vorgaben, wir haben heute Vormittag das gemacht, was für gestern geplant war. Am Nachmittag haben wir dann das Abschlusstraining und werden die Mannschaft auf das Spiel morgen vorbereiten."

Wechsel: Kimmich macht den Weg für Hansi Flick frei. Gleich geht's weiter.

Kimmich über die hohe Belastung: "Wir hatten eine kleine Winterpause, in der wir etwas Kraft tanken konnten. Wir haben einen sehr guten Kader. Es ist wichtig, dass wir möglichst viele Spieler an Bord haben und fast aus dem Vollen schöpfen können. Wir können durchwechseln. Die Ausrede, dass wir viele Spiele haben, zählt nur bedingt. Die Voraussetzungen sind gegeben, dass wir auch hier ein gutes Turnier spielen werden."



Kimmich: "Wir können Geschichte schreiben"

Kimmich über die Bedeutung des Turniers: "Es ist eine sehr große Chance, wir können Geschichte schreiben. Wir sind sehr motiviert, was das Halbfinale anbelangt und schauen, was dann kommt."



Kimmich über die Stimmung im Team: "Die Atmosphäre im Team ist gut, wir haben zuletzt wieder besser gespielt und fünf Mal in Folge gewonnen. Wir wissen aber, dass wir noch besser spielen müssen, um das Turnier gewinnen zu können."



Kimmich über die Spielvorbereitung: "Wir hatten noch nicht viel Zeit, um uns mit dem Gegner zu beschäftigen, das folgt heute und auch morgen noch. Vorher haben wir uns auf Berlin konzentriert. Die Spielvorbereitung wird jetzt beginnen."



Kimmich über die Favoritenrolle: "Ich hoffe nicht, dass sie uns überraschen werden. Wir wissen, dass sie eine starke Mannschaft sind, sie sind der FC Bayern aus Ägypten und sehr viele Spiele ungeschlagen. Der Champions-League-Sieger geht als Favorit in das Turnier. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden, dazu gehört auch, dass man die Gegner nicht unterschätzt."



Kimmich über die lobenden Worte von Rummenigge: "Ich habe oftmals gesagt, dass ich gerne auf der Sechs spiele, aber ich spiele da, wo die Mannschaft mich braucht, das hat man auch im Champions-League-Finale gesehen. Natürlich freut es einen, wenn jemand wie Herr Rummenigge einem ein Lob ausspricht. Das will ich natürlich bestätigen, das werden jetzt zwei schöne Spiele, um das zu bestätigen."



Kimmich nach Flug-Chaos: "Werden frisch in das Spiel starten"

Kimmich über die Reisestrapazen: "Natürlich war das ein bisschen suboptimal. Wir sind gestern am späten Nachmittag angekommen. Eigentlich war geplant, dass wir gestern noch trainiert hätten. Das ist dann weggefallen. Heute morgen haben wir ein bisschen regenerativ trainiert. Nichtsdestotrotz sollten wir in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Jeder hatte im Flugzeug auch die Möglichkeit, die Beine hochzulegen. Von daher werden wir morgen frisch in das Spiel starten."



Kimmich über die Klub-WM: "Wir sind sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, an dem Turnier teilnehmen zu können und die Möglichkeit haben, diesen Titel zu gewinnen. Zuerst müssen wir das Halbfinale bestreiten, in das wir sicher als Favorit gehen."

Start: Kimmich macht den Anfang. Los geht's!

FC Bayern: PK mit Flick und Kimmich im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Im Vorfeld hatte es wegen einer verweigerten Flugerlaubnis aufgrund von einer dreiminütigen Verspätung große Verärgerung auf Seiten der Münchner gegeben. Erst am Samstagmorgen konnte der FCB verspätet zur Klub-WM fliegen. Hier findet Ihr unseren Kommentar zu den Aussagen von Rummenigge und Hoeneß.

Vor Beginn:

Bereits am Montag (19 Uhr) treffen die Bayern im Ahmed bin Ali Stadium auf Al Ahly. Im anderen Halbfinale stehen sich Palmeiras und Tigres gegenüber.

Vor Beginn:

Die Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick und Joshua Kimmich in Doha beginnt um 10.30 Uhr deutscher Zeit.

FC Bayern: Die kommenden Spiele