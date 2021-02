Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga findet heute das absolute Topspiel des 22. Spieltags zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kracher live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Bundesliga gibt es aktuell wohl keinen formstärkeren Klub als Eintracht Frankfurt. Zehn Spiele sind die Hessen in der Liga bereits ungeschlagen. Doch auf der Gegenseite wartet mit dem FC Bayern München der Tabellenführer der Liga, der nach dem enttäuschenden 3:3 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Spieltag wieder auf die Siegerstraße zurück möchte.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Anstoß, Spielstätte, Ort

Das Topspiel des 22. Spieltags zwischen der Eintracht und dem FC Bayern steigt am heutigen Samstag (20. Februar). Die Partie wird pünktlich um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Wer das Duell heute live und in voller Länge sehen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt nämlich auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD und startet rund 15 Minuten vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Marcus Lindemann kommentiert für Euch die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es das Spiel zudem als Teil der Samstags-Konferenz.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky das Spiel auch im Livestream an. Zwei Option ermöglichen den Zugang zu diesem - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket. Für beide Varianten muss gezahlt werden.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Die Highlights bei DAZN

40 Minuten nach dem letzten Pfiff sind die Highlights der Partie dann bei DAZN abrufbar. Der Streamingdienst hat zusätzlich die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga im Angebot. Das "Netflix des Sports" überträgt außerdem auch volle Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und Europa League.

Weitere Sportarten, die DAZN im Angebot hat, sind die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Wintersport, Radsport, Motorsport, Darts, Tennis, Handball, Rugby, Kampfsport und WWE.

Danach fallen für das Abonnement monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro und jährliche Kosten in Höhe von 119,99 Euro an.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute im Liveticker

Für alle, die kein SkyGo-Abo oder SkyTicket haben, gibt es die Möglichkeit, Frankfurt gegen Bayern München auch im Liveticker zu verfolgen.

Den Link zum Bundesligaspiel findet Ihr hier.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 24.10.2020 FC Bayern München 5:0 Eintracht Frankfurt Bundesliga 10.06.2020 FC Bayern München 2:1 Eintracht Frankfurt DFB-Pokal 23.05.2020 FC Bayern München 5:2 Eintracht Frankfurt Bundesliga 02.11.2019 Eintracht Frankfurt 5:1 FC Bayern München Bundesliga 18.05.2019 FC Bayern München 5:1 Eintracht Frankfurt Bundesliga

