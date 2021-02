BVB - News und Gerüchte: Reinhard Rauball drückt Schalke die Daumen - nur nicht im Derby

Das Revierderby steht am Samstagabend an und für den BVB und Schalke 04 geht es um sehr viel. Beim BVB spielt Marwin Hitz um seinen Stammplatz, während die Führungsetage der Borussia dem Rivalen die Daumen drückt - nur eben nicht heute. News und Gerüchte aus Dortmund gibt es hier.

BVB - Gerücht: Marwin Hitz bleibt bei guter Derby-Leistung im Tor

Das Torhüter-Thema beschäftigt den BVB seit einigen Wochen permanent. Zuerst durfte Roman Bürki ran und leistete sich ein paar schwächere Vorstellungen und fiel dann durch eine Schulterverletzung aus.

In seiner Abwesenheit durfte Marwin Hitz ran und leistete sich zahlreiche Böcke, die Punkte kosteten. Nun jedoch berichtet Bild, dass Hitz trotz Bürkis bevorstehender Genesung nicht nur im Derby im Kasten stehen, sondern auch bis Saisonende die Nummer 1 bleiben werde - sollte er eine fehlerfreie Leistung gegen Schalke abliefern.

BVB - News: Reinhard Rauball drückt Schalke die Daumen

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball drückt dem Revierrivalen Schalke 04 die Daumen für den Klassenerhalt - die drei Punkte im Derby am Samstag hat der Präsident von Borussia Dortmund allerdings fest für seinen Verein eingeplant. Er sehe "Schalke 04 als essenziellen Bestandteil der Bundesliga an", sagte Rauball den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Seit der Gründung der Bundesliga und schon davor war Schalke immer ein Eckpfeiler des deutschen Fußballs."

Der 74-Jährige möchte nicht auf "die Mutter aller Derbys" verzichten. "Alle Fans fiebern diesem Spiel schon lange entgegen, überall im Alltag wird über das Derby diskutiert, jeder kann etwas dazu beitragen. Es wird gefrotzelt. Es knistert vor Spannung", sagte Rauball, der den BVB nach den jüngsten Rückschlägen in der Liga auf dem Weg zurück zu alter Stärke sieht.

"Die Leistung in Sevilla war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nun geht es um Verstetigung", sagte Rauball. Dortmund hatte im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch beim FC Sevilla 3:2 gewonnen, in der Bundesliga steht der Vizemeister vor dem 22. Spieltag nur auf dem sechsten Platz - mit sechs Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Schalke ist mit neun Zählern abgeschlagen Letzter und steht nicht nur in Rauballs Augen vor einer "schweren Aufgabe".

BVB, News - Michael Zorc: "Derbys tun dem Ruhrgebiet sehr gut"

Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc hofft, dass Schalke 04 irgendwie doch noch den Klassenerhalt schafft. Allerdings dürfen die Knappen nicht auf Gastgeschenke vom Nachbarn hoffen: "Grundsätzlich tun die Derbys dem Ruhrgebiet sehr gut. Aber es gibt keine Hilfestellung, wir brauchen die Punkte selbst."

BVB gegen Schalke 04 heute im Revierderby: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für die Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 gibt es jedes Jahr nichts Größeres als das Revierderby. Heute Abend (18.30 Uhr im LIVETICKER) geht es für beide Seiten um sehr viel - der BVB will den Anschluss an die Champions-League-Plätze schaffen, Schalke irgendwie den Nichtabstiegsrängen ein klein wenig näherkommen.

So könnten sie nachher spielen:

Schalke 04: Fährmann - Becker, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serder - William, Bentaleb, Harit - Hoppe

Fährmann - Becker, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serder - William, Bentaleb, Harit - Hoppe BVB: Hitz - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Hazard, Sancho - Haaland

