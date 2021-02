BVB, News und Gerüchte - Stefan Effenberg fordert: Marco Reus muss spielen

Beim BVB spitzt sich die sportliche Misere immer weiter zu, nun ist die Teilnahme an der Champions League akut gefährdet. Stefan Effenberg fordert daher mehr Einsätze von Kapitän Marco Reus, während er Spielerverkäufe im Sommer befürchtet. Sebastian Kehl behält derweil die Ruhe. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News - Stefan Effenberg: Reus muss spielen!

Die sportliche Lage beim BVB wird von Woche zu Woche brenzliger. Nach dem 2:2 zuhause gegen die TSG Hoffenheim hat die Borussia nun schon sechs Punkte Rückstand auf den vierten Platz, der zur Champions-League-Gruppenphase berechtigt.

Ein Grund für die Krise ist laut Sport1-Experte Stefan Effenberg die Tatsache, dass Kapitän Marco Reus zuletzt auf der Bank saß. Effenberg schrieb in seiner Kolumne: "Ich erwarte doch, dass man Reus spielen lässt, er muss doch endlich wieder in seinen Rhythmus kommen in seiner Funktion als Führungsspieler."

Als Beleg dafür brachte er an, in seiner Karriere auch des Öfteren gespielt zu haben, ohne dass er vollends fit war. "Einer wie Reus in der jetzigen Dortmunder Situation braucht Spielpraxis - die Belastung kann ich stattdessen doch im Training runterfahren."

BVB - News: Effenberg sieht Trainer-Situation als Belastung

Dass es überhaupt so unruhig zugeht in Dortmund ist laut Effenberg auch der unklaren Trainersituation geschuldet. Während die Verantwortlichen an Edin Terzic mindestens bis Saisonende festhalten wollen, schwebt immer wieder der Name Marco Rose über allem.

Doch ob Dortmund für Rose überhaupt ein Aufstieg wäre, ist laut "Effe" durchaus diskutabel: "Ich frage mich, ob das für Rose wirklich ein Schritt nach vorn ist. Du verdienst in Dortmund zwar mehr Geld, aber ist das wirklich so reizvoll am Ende?"

BVB - News: Effenberg geht bei Verpassen der CL von Spielerverkäufen aus

Sollte der BVB tatsächlich am Saisonende die Champions League verpassen, drohen Einbußen im hohen zweistelligen Millionenbereich. Zudem wäre eine Teilnahme an der Europa League oder gar Europa Conference League ein klarer Prestigeverlust für den BVB.

Und das wiederum könnte laut Effenberg große Konsequenzen im Kader der Borussia haben. "Der BVB hat ja nun finanziell schon große Sorgen, auch wegen all der Corona-Einbußen. Ich gehe daher davon aus: Packen sie die Champions League nicht, dann wird sicherlich einer von den jungen Leuten gehen." Speziell nannte er die Namen Erling Haaland und Jadon Sancho.

BVB - News: Sebastian Kehl behält die Ruhe

Beim BVB ist man sich der schwierigen sportlichen Situation durchaus bewusst. Allerdings betont BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl gegenüber der WAZ: "Wir sind absolut nicht verzweifelt! Trotzdem kennen wir die Situation in der Liga."

Konkret heißt das laut Kehl: "Wir müssen unbedingt Spiele gewinnen, um unsere Ziele noch zu erreichen." Kehl räumte ein, wie intensiv die Vorbereitung auf das Spiel gegen Hoffenheim auch neben dem Platz gelaufen ist: "Wir haben viele Gespräche in der letzten Woche geführt, uns sehr viel vorgenommen. Aber am Ende müssen wir die Dinge am Samstag auch umsetzen."

BVB - News: Ein Aus gegen Dortmund wäre für Sevilla "keine Katastrophe"

In der Champions League trifft Borussia Dortmund am Mittwoch auf Sevilla (ab 21 Uhr live auf DAZN). Und dessen Sportdirektor Monchi sieht die Chancen des Rekord-Europa-League-Siegers realistisch. Für ihn sei es "nie wirklich eine Katastrophe", gegen ein Team wie den BVB im Achtelfinale auszuscheiden, wie er dem kicker verriet.

Angesichte der aktuellen Krise in Dortmund gab Monchi aber auch zu: "Wir sind uns unserer guten Chancen bewusst, ohne dass wir gleich abheben. Aber: Ein Ausscheiden gegen Dortmund ist natürlich drin. Ich würde aber sagen, es wäre nur eine kleine Enttäuschung, kein Reinfall."

Insgesamt stehen die Chancen laut Monchi "50 zu 50". Dass das Rückspiel in Dortmund ohne die Fans auf der Südtribüne stattfinden werde, sieht der Sportdirektor aber durchaus als Vorteil, obgleich Sevilla "unsere heißblütigen Anhänger im Hinspiel fehlen" werden.

