BVB - News und Gerüchte: Gulacsi bei Wechsel teuerster Dortmund-Torhüter aller Zeiten?

Im Falle eines Wechsel zum BVB könnte Peter Gulacsi wohl zum teuersten Torhüter in der Geschichte von Borussia Dortmund werden. Thorgan Hazard kehrt am Samstag gegen Hoffenheim nach überstandener Muskelverletzung in den Kader zurück. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB - News: Gulacsi könnte teuerster Dortmunder Keeper werden

Der BVB soll auf der Suche nach einem neuen Stammtorhüter Peter Gulacsi als Wunschkandidaten auserkoren haben. Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag. Tags zuvor hatte sich Gulacsi jedoch generell zu RB Leipzig bekannt. "Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig, auch meine Familie. Es ist einfach perfekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben", sagte der 30-Jährige dem kicker.

Gulacsi könnte die Sachsen dennoch im Sommer für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 12,5 Millionen Euro verlassen. Das berichten kicker und Bild übereinstimmend. Eine für den BVB finanziell machbare Summe, allerdings sei der Knackpunkt nach Bild-Angaben wohl das Gehalt des ungarischen Nationaspielers.

In Leipzig soll Gulacsi zuzüglich Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Bietet der BVB ihm mehr, würde Gulacsi im Falle eines Wechsels nach Bild-Angaben der teuerste BVB-Torhüter der Klubgeschichte werden.

Neben Gulacsi wurden zuletzt auch Andre Onana von Ajax, Odysseas Vlachodimos und Thomas Strakosha von Lazio Rom als potenzielle Torhüterkandidaten mit den Dortmundern in Verbindung gebracht, nachdem sowohl Stammtorhüter Roman Bürki als auch Marwin Hitz nach Patzern vor Gegentoren intern als angezählt gelten.

Während Onana wegen eines Doping-Vergehens von der UEFA für ein Jahr gesperrt wurde und somit wohl nicht mehr in Frage kommt, zeigte sich Lazio-Torhüter Strakosha zuletzt angesprochen auf das angebliche BVB-Interesse überaus begeistert von der Vorstellung, nach Dortmund zu wechseln.

"Ich würde lügen, wenn ich nicht interessiert wäre. Aber mal ehrlich: Wer wäre bei einer Anfrage eines solchen Vereins nicht interessiert?", sagte Strakosha, der sich aktuell von einer Knieverletzung erholt, bei Sky.

BVB: Die Torwartsituation bei Borussia Dortmund und mögliche Kandidaten für die Bürki-Nachfolge © getty 1/17 Nach durchwachsenen Leistungen von Roman Bürki sorgt beim BVB die Torwartfrage für Gesprächsstoff. Zuletzt stand Ersatzkeeper Marwin Hitz im Kasten. Zur neuen Spielzeit könnte es bei der Frage nach der Nummer eins gar zu einer externen Lösung kommen. © imago images / Kirchner-Media 2/17 ROMAN BÜRKI steht seit 2015 beim BVB im Tor, gänzlich unumstritten war er nur selten. Gute Leistungen und starke Reflexe wechselten sich immer wieder mit spielentscheidenden Patzern ab, so zuletzt bei der 2:4-Niederlage in Mönchengladbach. © getty 3/17 Bereits unter Ex-Trainer Favre saß er trotz Genesung nach einem Atemwegsinfekt am 4. Spieltag auf der Bank, nun bremst ihn eine Schulterverletzung aus. Coach Terzic vermied es, klar Stellung zu beziehen: "Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht." © getty 4/17 Stellvertreter MARWIN HITZ, der in der bisherigen BL-Saison dreimal eingesetzt wurde und bei drei Siegen einen starken Eindruck hinterließ (ein Gegentreffer), erhielt von Terzic ein Sonderlob: "Er ist ein guter Torhüter und hat es verdient zu spielen." © getty 5/17 Der Vertrag von Hitz läuft allerdings im Sommer aus. Der BVB würde gerne mit dem verlässlichen Reservisten verlängern, dieser zögert jedoch noch. Möglich, dass sich dieser bei seinem wohl letzten Vertrag mit der Rolle des Backups nicht zufriedengibt. © getty 6/17 Anders verhält es sich mit Bürki. Dieser steht zwar noch bis 2023 unter Vertrag, Rückendeckung erhielt er zuletzt jedoch nur wenig. Während Sportdirektor Zorc nur sagte, dass der BVB "zwei gute Torhüter" habe, zeigte sich Terzic offen für Umstellungen. © getty 7/17 Bemängelt werden beim 30-Jährigen dessen Strafraumbeherrschung und die Fähigkeiten mit dem Ball. Für einen Verein, der neben dem Kampf um den nationalen Titel auch in der Champions League möglichst weit kommen will, könnte dies zu wenig sein. © getty 8/17 Die Bild geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass die Borussia aufgrund der Formschwankungen von Bürki auf der Suche nach einer neuen Nummer eins sei - und das, obwohl der Schweizer erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag verlängerte. © getty 9/17 Als mögliche Nachfolger für die neue Saison werden drei Namen genannt. Naheliegend ist insbesondere PETER GULACSI von RB Leipzig. Der Ungar ist seit Jahren absoluter Leistungsträger der Roten Bullen und einer der Top-Keeper der Liga. © getty 10/17 Gulacsi kassierte die wenigsten Gegentreffer aller BL-Torhüter, trotz Vertrag bis 2023 bestätigte Berater Cetinkaya, dass er den Verein mithilfe einer Ausstiegsklausel verlassen kann. "Sie ist selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig", sagte dieser. © getty 11/17 RB versucht nun, dem Spieler diese Klausel, die zwischen 10 und 15 Mio. liegen soll, abzukaufen und ihn langfristig zu behalten. Gulacsi kann sich zwar ein Karriereende in Leipzig vorstellen, hat allerdings europaweit Interesse geweckt. © getty 12/17 Eine jüngere Lösung wäre ANDRE ONANA von Ajax Amsterdam. Mit dem 24-jährigen Kameruner könnte im Sommer letztmalig eine Ablöse generiert werden. Nach sechs Jahren in den Niederlanden könnte Onana eine neue Herausforderung suchen. © getty 13/17 Nach Informationen von SPOX und Goal verfolgt der BVB die Entwicklung des Nationalspielers schon lange und zieht eine Verpflichtung in Betracht. Konkrete Gespräche hat es aber noch keine gegeben. © getty 14/17 Ausgebildet wurde Onana in der Barca-Jugend und zuvor in der Akademie von Samuel Eto'o. Beim BVB könnte ihm die Zukunft gehören: "Nun ist meine Zeit gekommen, einen Schritt zu machen", sagte er schon im April 2020. © getty 15/17 Eine weitere Option könnte ODYSSEAS VLACHODIMOS von Benfica darstellen. Ausgebildet wurde der 26-Jährige beim VfB Stuttgart, in Lissabon hat er sich zu einem der besten Keeper der Liga NOS entwickelt. © getty 16/17 Der Schwabe mit griechischen Wurzeln liebäugelt mit einer Rückkehr nach Deutschland. Da sein Vertrag bis 2024 läuft, müsste der BVB für ihn am tiefsten in die Tasche greifen. Der Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. © getty 17/17 Möglich wäre es, sich im Zuge der Verhandlungen auf einen geringeren Betrag zu einigen. Dass Dortmund für Vlachodimos, der nach Einsätzen für die DFB-Jugend für Griechenland aufläuft, eine solche Summe investiert, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Borussia Dortmund - News: Hazard nach Muskelverletzung zurück im Kader

Thorgan Hazard wird am Samstag wohl erstmals seit Dezember wieder im Aufgebot des BVB für ein Bundesligaspiel stehen. Der Belgier kehrte am Dienstag nach überstandener Muskelverletzung ins Mannschaftstraining zurück, ein längerer Einsatz am Samstag gegen Hoffenheim komme allerdings noch zu früh, berichtet der kicker.

Der 27-Jährige kommt bislang in dieser Saison auf lediglich zwölf Einsätze (drei Tore, drei Vorlagen). Im ersten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach zog er sich einen Muskelfaserriss zu und fiel bis Mitte Oktober aus, Anfang Dezember laborierte er an einer Oberschenkelzerrung, kurz vor Weihnachten folgte dann der nächste Rückschlag in Form eines abermaligen Muskelfaserrisses. Insgesamt verpasste Hazard bereits 16 Pflichtspiele des BVB in der Saison 2020/21.

BVB: Thomas Delaney fordert "Scheißegal-Mentalität"

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney hat einen Wandel in der Einstellung beim BVB auf dem Platz gefordert. "Wir sind zu ungeduldig. Oft blicken wir zu negativ auf die Dinge im Spiel. Wir brauchen eine positivere Einstellung", sagte der dänische Nationalspieler am Mittwochabend in einer virtuellen Medienrunde: "Ich wünsche mir manchmal eine Scheißegal-Mentalität."

