Transfer fix: Luka Jovic wechselt auf Leihbasis von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt

Die Rückkehr von Torjäger Luka Jovic zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie die Hessen mitteilten, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid. Ob der serbische Nationalspieler bereits am Sonntag (18 Uhr) gegen Schalke 04 in der Bundesliga zum Einsatz kommt, ist noch offen.

"Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren. Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden", sagte Sportvorstand Fredi Bobic: "Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben."

Bobic hatte den Transfer bereits am Dienstag vor dem DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (1:4) vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung bekannt gegeben. Eine feste Verpflichtung ließ Bobic mit Blick auf die Coronakrise offen. "Wir denken alle nur bis Sommer. Danach werden wir dann alles überdenken", sagte er.

Jovic war 2017 als großes Talent an den Main gekommen. Als Teil der "Büffelherde" spielte sich der Angreifer an der Seite von Sebastien Haller und Ante Rebic mit 36 Toren für die Eintracht in den Fokus größerer Klubs. Für eine Rekordablöse von über 60 Millionen Euro wechselte Jovic 2019 nach Madrid und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Im Starensemble der Königlichen schaffte er den Durchbruch jedoch nicht.