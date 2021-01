RB Leipzig und Borussia Dortmund nehmen es heute im Top-Spiel der Bundesliga miteinander auf. Ein Duell, das Ihr nicht verpassen solltet. SPOX sagt Euch, wer es live im TV, Livestream und Liveticker zeigt und überträgt.

Sichere Dir jetzt den Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und sehe 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights von RB Leipzig-BVB!

RB Leipzig ist erster Verfolger des FC Bayern München. Zudem liegen die Sachsen sechs Punkte vor dem BVB. Dortmund rangiert nach 14 Spieltagen nur auf dem vierten Rang der Bundesliga-Tabelle und will Boden gut machen.

RB Leipzig - BVB: Zeit, Datum, Ort

Heute kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den Leipzigern und den Dortmundern. RB und der BVB duellieren sich am heutigen Samstag, den 9. Januar ab 18.30 Uhr im Rahmen des Top-Spiels des Wochenendes. Ausgetragen wird das Kräftemessen in der Red Bull Arena in Leipzig.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV-Übertragung: Sky

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - BVB heute im TV, Livestream und Liveticker?

Für die Fernsehübertragung zuständig ist in dem Fall Sky. Im Free-TV läuft die Begegnung nicht. Der Pay-TV-Sender strahlt Leipzig-BVB auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD aus, los geht es mit der Vorberichterstattung eine Stunde im Vorfeld um 17.30 Uhr, also unmittelbar nach den Abpfiffen bei den Nachmittagsspielen in der Bundesliga.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem Zweiten und dem Vierten bietet Sky auch via Sky Go und Sky Ticket an. Obendrein habt Ihr die Gelegenheit, Euch für 15 Euro ein Wochenendticket zu kaufen, mit dem Ihr von Freitag, 8. Januar um 17.40 Uhr bis Montag, 11. Januar um 23 Uhr auch alle anderen Bundesliga-Partien verfolgen könnt, die Sky überträgt.

Falls Ihr davon abseht und Euch Highlights ausreichen, sei Euch DAZN empfohlen: Der Streamingdienst hat für Euch 40 Minuten nach Abpfiff die Zusammenfassung der jeweiligen Begegnung parat. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat - für Neukunden ist der erste Monat kostenfrei - oder 119,99 Euro im Jahr und hat auch andere Top-Ligen und Sportarten live im Programm.

Bundesliga: Die Partien am 15. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast Fr., 8. Januar 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach 3:2 Bayern München Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Werder Bremen Sa., 9. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Köln Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Schalke 04 TSG Hoffenheim Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Mainz 05 Eintracht Frankfurt Sa., 9. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund So., 10. Januar 15.30 Uhr FC Augsburg VfB Stuttgart So., 10. Januar 18 Uhr Arminia Bielefeld Hertha BSC

Bundesliga: RB Leipzig - BVB im SPOX-Liveticker

Als Live-Alternative zu Sky könnt Ihr das Top-Spiel in Leipzig auch mit dem Liveticker von SPOX verfolgen. Dort werdet Ihr über alles Wichtige auf dem Laufenden gehalten. Hier geht's zum Liveticker für Leipzig-BVB.

