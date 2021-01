VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Headhunter soll Kandidaten für Präsidentenamt suchen

13/39

August 2013: Der nächste Fehlstart. Vier Niederlagen in Folge (darunter ein 1:2 in der EL-Quali gegen HNK Rijeka) sind Bobic und Co. zu viel. Labbadia muss nach nur drei Buli-Spieltagen gehen. Der bisherige U17-Trainer Thomas Schneider übernimmt.