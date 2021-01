Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 17. Spieltag der Buli im Überblick

Am 17. Bundesliga-Spieltag hat der BVB erneut gepatzt und in Leverkusen verloren. Der FC Bayern und RB Leipzig können den Vorsprung auf Dortmund am Mittwoch noch ausbauen. Währenddessen versinkt Hertha BSC immer tiefer im Tabellenkeller.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der Fußball-Bundesliga am 17. Spieltag im Überblick.

Bundesliga-Spielplan: Die Ergebnisse am 17. Spieltag

Termin Heim Auswärts Ergebnis 19.01., 18.30 Uhr Mönchengladbach Werder Bremen 1:0 19.01., 20.30 Uhr Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2:1 19.01., 20.30 Uhr Hertha BSC 1899 Hoffenheim 0:3 19.01., 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 0:2 20.01., 18.30 Uhr Schalke 04 1. FC Köln 20.01., 20.30 Uhr RB Leipzig Union Berlin 20.01., 20.30 Uhr SC Freiburg Eintracht Frankfurt 20.01., 20.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 20.01., 20.30 Uhr Arminia Bielefeld VfB Stuttgart

Bundesliga: Tabelle am 17. Spieltag