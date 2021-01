Schalke 04 - TSG Hoffenheim heute im Liveticker

Schalke 04 peilt das Ende der Sieglosserie am 15. Spieltag der Bundesliga an. Klappt es heute zuhause gegen die TSG Hoffenheim? Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Knapp ein Jahr wartet der FC Schalke 04 auf einen Sieg in der Bundesliga. Der letzte Dreier datiert aus dem Januar 2020. Damit wackelt der uralte Negativrekord von Tasmania Berlin. Der Hauptstadtklub blieb in der Saison 1965/66 31 Mal am Stück sieglos. Die Knappen könnten diese Marke heute einstellen.

Gespielt wird heute in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Schalke 04 und der TSG Hoffenheim.

Schalke 04 - TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen hält Sky die Übertragungsrechte. Ab 15.15 Uhr berichtet der Pay-TV-Sender live von der Begegnung.

Außerdem wird den Kunden über SkyGo ein Livestream angeboten. Alle anderen können sich per SkyTicket den Zugang zum Livestream kaufen.

