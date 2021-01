Bruno Labbadia bei Hertha BSC vor dem Aus: Alle Entwicklungen im Liveticker

Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz stehen bei Hertha BSC nach dem blamablen 1:4 gegen Werder Bremen laut übereinstimmenden Medienberichten vor dem Aus. Labbadia soll sich am Sonntagmorgen von den Spielern verabschiedet haben, eine Bekanntgabe der Entlassungen wird bereits am Sonntag erwartet. Hier gibt es alle News und Entwicklungen zu Hertha BSC.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hertha-Beben: Alle Entwicklungen im Liveticker

11.05 Uhr: Arne Friedrich soll Kaderplanung übernehmen

Auch der kicker hat das Aus von Bruno Labbadia und Michael Preetz bestätigt. Am Mittag soll Pal Dardai als Interimstrainer bekanntgegeben werden. Anstelle von Sport-Geschäftsführer Preetz soll Sportdirektor Arne Friedrich die Kaderplanung interimsweise übernehmen.

10.35 Uhr: Entlassung von Labbadia und Preetz schon heute?

Wie die Nachrichtenagentur dpa soeben vermeldete, will der Klub das Aus von Labbadia und Preetz bereits am heutigen Sonntag verkünden.

10.00 Uhr: Hat sich Bruno Labbadia von den Hertha-Spielern verabschiedet?

Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr soll sich Labbadia laut Bild und Sky in der Kabine von den Spielern verabschiedet haben. Offiziell ist seine Entlassung aber noch nicht. Er hatte die Hertha am 9. April 2020 als Trainer übernommen.

8.30 Uhr: Preetz dementiert Labbadia-Entlassung

Ist die Trennung von Labbadia bereits fix? Das dementierte Manager Preetz im Aktuellen Sportstudio. "Ich stehe hier im Stadion unmittelbar nach dem Spiel. Wir haben in der Kabine zusammengesessen und haben nicht über irgendwelche Entscheidungen diskutiert. Insofern kann ich das nicht bestätigen."

Man habe sich über die schwache Leistung gegen Bremen unterhalten. "Ich habe mich wahnsinnig geärgert", sagte Preetz über die zweite klare Heimpleite in Serie nach dem 0:3 gegen Hoffenheim zuvor. "Du hast natürlich keine Argumente nach zwei solchen Spielen." Die letzten Spiele bezeichnete er zudem als "eine einzige Enttäuschung".

Auf die Gerüchte rund um seine eigene Person ging er nicht ein. Er wolle lieber den "Blick nach vorne richten" und "in Lösungen denken". Preetz erklärte aber auch: "In jedem schwierigen Moment ist eine Chance, Dinge besser zu machen."

Samstag, 23.30 Uhr: Labbadia reagiert auf Entlassungsgerüchte

Bruno Labbadia wurde nach dem Werder-Spiel auf seine vermeintliche Entlassung angesprochen. Die Verspätung der PK sei jedoch "auf gar keinen Fall" zustande gekommen, weil im Hintergrund bereits Gespräche mit den Hertha-Verantwortlichen geführt wurden, betonte er. Der Hertha-Trainer konterte mit einer Gegenfrage an die Journalisten.

"Haben Sie das Gefühl, dass wir die vergangenen drei Spiele so gespielt haben, dass man da keine Hoffnung haben kann?", fragte Labbadia. Der angesprochene Journalist verneinte - und so sähen das auch alle im Verein, fügte Labbadia an: "Wir wissen, dass wir hinter den Erwartungen geblieben sind. Wir müssen uns Kritik stellen."

Es sei aber auch wichtig, die Art und Weise der vergangenen drei Spiele mit nur einem Punkt, einem eigenen Tor und sieben Gegentoren zu sehen. "Ergebnis scheiße, ja. Aber die Anlagen und wie wir den Gegner dominiert haben, das hat sich dort leider nicht niedergeschlagen."

Bereits zuvor hatte er sich bei Sky geäußert: "Das macht mit mir momentan erstmal gar nichts. Ich weiß, dass uns allen gerade die Argumente fehlen. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, ist der Trainer in der Kritik. Dass wir da Hiebe bekommen, ist ganz normal. Man wird zum Wohle des Vereins entscheiden", sagte er, der sich zunächst lieber Luft über "eine Scheißsituation" und "ein Scheißgefühl" gemacht hatte.

Kapitän Niklas Stark vermied hingegen ein Bekenntnis zu seinem Trainer und wollte sich nicht an den Spekulationen beteiligen. "Es ist nicht meine Entscheidung. Ich komme jeden Tag hierher und gebe 100 Prozent und versuche mit der Mannschaft, da unten herauszukommen."

Hertha BSC: Die nächsten Spiele

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 30. Januar 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (A) 5. Februar 20.30 Uhr Bundesliga Bayern München (H) 13. Februar 15.30 Uhr Bundesliga VfB Stuttgart (A) 21. Februar 15.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (H) 27. Februar 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (A)

Samstag, 21 Uhr: Übernimmt Pal Dardai für Bruno Labbadia?

Laut Bild am Sonntag stehen Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz bei Hertha BSC vor dem Aus. Sollte Labbadia entlassen werden, könnte der Bild und dem kicker zufolge Ex-Coach Pal Dardai übernehmen. Nach seiner Entlassung als Cheftrainer nach der Saison 2018/19 und einem Sabbat-Jahr blieb er dem Klub treu und übernahm die Leitung der U16 sowie die Koordination der Talentförderung.

Intern sollen die Hertha-Bosse diese Interimslösung "seit Tagen" diskutieren. Dardai würde laut dem kicker aber nur helfen, wenn auch Michael Preetz seinen Posten räumen müsste. Preetz wollte 2019 nicht mehr mit Dardai als Cheftrainer weitermachen und stattdessen durch einen neuen Trainer für spielerische Weiterentwicklung sorgen. Nachfolger Ante Covic scheiterte allerdings.

Michael Preetz hatte 2009 bei der Alten Dame als Manager übernommen, er beerbte damals Dieter Hoeneß. In seiner Amtszeit erlebte der Klub einige Hoch und Tiefs, darunter der Abstieg 2010.

Preetz, der für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist, wird die sportliche Situation angelastet. Trotz der gewaltigen Finanzspritze von Investor Lars Windhorst gelang es dem Klub nicht, sich in die höheren Regionen vorzuspielen. Bis aus Matheus Cunha und Arsenal-Leihgabe Matteo Guendouzi floppten seine Transfers. Daher könnte seine Amtszeit nach 4245 Tagen enden.

Hertha BSC nur zwei Punkte vor dem Relegationplatz: Die aktuelle Tabelle