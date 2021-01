Der 15. Spieltag der Bundesliga wird mit einem Knaller eröffnet: Borussia Mönchengladbach empfängt am Freitagabend den FC Bayern. Alle Infos zur Übertragung des Spiels live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Bundesliga, 15. Spieltag: Diese Spiele stehen auf dem Programm

Nach dem Auftakt-Knaller am Freitag erwartet uns am Samstag um 18.30 Uhr ein weiteres Topspiel: RB Leipzig empfängt die Borussia aus Dortmund.

Außerdem treffen mit Union Berlin und dem VfL Wolfsburg zwei Europapokal-Anwärter im direkten Duell aufeinander und Schalke 04 versucht im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, das 31. sieglose Spiel in Serie zu vermeiden.

Datum Uhrzeit Heim Gast Fr., 8. Januar 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayern München Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Werder Bremen Sa., 9. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Köln Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Schalke 04 TSG Hoffenheim Sa., 9. Januar 15.30 Uhr Mainz 05 Eintracht Frankfurt Sa., 9. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund So., 10. Januar 15.30 Uhr FC Augsburg VfB Stuttgart So., 10. Januar 18 Uhr Arminia Bielefeld Hertha BSC

FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach live im TV: Übertragung und Livestream

Wie alle Freitagsspiele der Bundesliga seht Ihr auch die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern live bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die 90 Minuten exklusiv.

Start in die Sendung ist um 20 Uhr, dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner. Durch die 90 Minuten begleitet Euch Kommentator Jan Platte. Zuvor gibt es die Pre-Match-Show ab 19.15 Uhr. In der stimmen Euch die Moderatoren Antonia Wisgickl und Sebastian Benesch auf die Partie ein.

Bei DAZN laufen in den kommenden Wochen gleich mehrere Spitzenspiele der Bundesliga, so zeigt der Streamingdienst am kommenden Freitag (15. Januar) etwa das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei Union Berlin und am 18. Spieltag das Borussen-Duell zwischen Gladbach und dem BVB.

Außerdem habt Ihr beim "Netflix des Sports" bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie Zugriff auf die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Diese stehen auf Abruf bereit.

Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern

Alle Bundesliga-Spiele live bekommt Ihr auch bei uns. Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag