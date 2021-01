FC Bayen - SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal ist der FC Bayern heute auf Wiedergutmachung aus. Alle Informationen zur Übertragung der Partie gegen den SC Freiburg im TV und Livestream gibt es hier.

FC Bayern gegen SC Freiburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem Sportclub aus Freiburg findet am heutigen Sonntag, 17. Januar, im Rahmen des 16. Spieltags der Bundesliga statt.

Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Allianz Arena, der Heimspielstätte des FCB - wie mittlerweile gewohnt ohne Zuschauer.

Bundesliga: Bayern gegen Freiburg heute live im TV und Livestream

Das Sonntagsspiel zwischen Bayern und Freiburg ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Der Pay-TV-Sender geht um 14.30 Uhr mit seiner Vorberichterstattung auf Sendung, Moderatorin Jessica Libbertz und Experte Erik Meijer stimmen Euch auf die Partie ein.

Ab 15.30 Uhr führt Euch Kommentator Wolff Fuss durch die Begegnung, die Ihr entweder im TV oder auch im Livestream via Sky Go verfolgen könnt. Dieser ist im Sky-Abo inbegriffen.

Auch DAZN versorgt Euch mit Bildern aus der Bundesliga. Neben 40 exklusiven Livespielen, darunter alle Freitags- und Montagspartien, liefert der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Spielende sämtliche Höhepunkte aus der höchsten deutschen Spielklasse. Die Highlights sind dann auf der Plattform abrufbar.

FC Bayern gegen SC Freiburg heute im Liveticker

Kein Pay-TV-Abo, aber dennoch Lust auf alle Infos zum Spiel des FC Bayern? Dann klickt Euch doch einfach in den Liveticker von SPOX! Dort werdet Ihr minütlich über alles Wichtige aus der Allianz Arena informiert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayern vs. Freiburg.

FCB gegen SCF: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die gegen Kiel zunächst geschonten Alaba und Lewandowski werden in die Startaufstellung zurückkehren. Offen ist noch, ob Goretzka und Coman rechtzeitig fit werden. Auf der anderen Seite gilt dies für Schmid.

Bayern : Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Kübler, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Demirovic

Bundesliga: Der 16. Spieltag im Überblick

Im zweiten Spiel des Tages stehen sich Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 gegenüber. In der letzten Partie des 16. Spieltags wollen die Knappen den zweiten Sieg in Folge einfahren.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr, 15.01. 20.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen Sa, 16.01. 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa, 16.01. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Arminia Bielefeld Sa, 16.01. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Sa, 16.01. 15.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC Sa, 16.01. 15.30 Uhr Werder Bremen FC Augsburg Sa, 16.01. 18.30 Uhr VfB Stuttgart Mönchengladbach So, 17.01. 15.30 Uhr Bayern München SC Freiburg So, 17.01. 18 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag

Fünf Siege in Folge gab es für die Breisgauer zuletzt in der Bundesliga - die längste Serie in der Vereinsgeschichte. Geht der Lauf auch beim FC Bayern weiter?