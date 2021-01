Am 16. Spieltag der Bundesliga treffen heute Union Berlin und Bayer Leverkusen aufeinander. In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum Sky die Partie am Freitag nicht im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Jetzt DAZN Gratismonat sichern und das Freitagsspiel zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen live und in voller Länge mitverfolgen!

Bundesliga - Union Berlin gegen Bayer Leverkusen: Anpfiff, Stadion, Spielort

Das Auftaktspiel des 16. Spieltags findet am heutigen Freitag, den 15. Januar, statt. Im Berliner Stadion An der Alten Försterei, der Spielstätte von Union Berlin, wird das Duell um 20.30 Uhr angepfiffen.

Darum zeigt Sky Union Berlin gegen Bayer Leverkusen heute nicht live im TV und Livestream

Sky und DAZN besitzen die Übertragungsrechte für die Bundesliga. Für den Großteil der Spiele ist Sky verantwortlich, die Freitagsspiele überträgt jedoch DAZN. Da die heutige Begegnung zwischen Union und Leverkusen ein Freitagsspiel ist, übernimmt der Streamingdienst das Spiel.

Rund 15 Minuten vor Spielbeginn startet die Übertragung mit Vorberichten. Es begleiten Euch dabei Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

© getty

Neben Spielen der Bundesliga bietet DAZN auch Partien der Primera Division, Ligue 1 und Serie A an. Zudem hat "das Netflix des Sports" auch die Übertragungsrechte für den Großteil der Champions League und für die komplette Europa League.

Zu den weiteren Sportarten, die auf der Plattform abrufbar sind, gehören unter anderem auch die US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Darts, Tennis, Handball, Rugby, Wintersport (Biathlon, Skispringen, Ski alpin, Rennrodeln), Motorsport, Radsport, MMA, WWE und Boxen dazu.

Für das dafür benötigte DAZN-Abonnement fallen monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro an. Für das Jahresabo zahlt man 119,99 Euro. Wer noch nicht vom Angebot überzeugt ist, darf DAZN vor der ersten Zahlung einen Monat lang kostenlos testen.

Bundesliga - Union Berlin gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Das Bundesliga-Freitagsspiel gibt es bei SPOX auch im Liveticker. Alle Tore, verteilten Karten, gepfiffenen Elfmeter oder Wechsel bekommt Ihr live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Union Berlin vs. Bayer Leverkusen.

Bundesliga: Der 16. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr, 15.01. 20.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen Sa, 16.01. 15.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa, 16.01. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Arminia Bielefeld Sa, 16.01. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Sa, 16.01. 15.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC Sa, 16.01. 15.30 Uhr Werder Bremen FC Augsburg Sa, 16.01. 18.30 Uhr VfB Stuttgart Mönchengladbach So, 17.01. 15.30 Uhr Bayern München SC Freiburg So, 17.01. 18 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

Wo landet Hoppe? Die jüngsten Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte © getty 1/21 Matthew Hoppe erzielte gegen die TSG Hoffenheim einen Dreierpack und beendete den Schalker Negativlauf. Wo landet er im Ranking der jüngsten Dreierpacker der Bundesliga? SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/21 Platz 10: Rudi Völler (1860 München), 1860 München gegen Fortuna Düsseldorf (4:3) am 25.10.1980 (Alter: 20 Jahre, 195 Tage) © getty 3/21 Der Stürmer spielte bis '82 bei den Löwen. Völler startete eine Weltkarriere und spielte für Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille und abschließend für Bayer Leverkusen. Von 2000 bis 2004 war er Bundestrainer, seit 2005 Funktionär bei Bayer 04. © imago images / Pressefoto Baumann 4/21 Platz 9: Peter Reichert (VfB Stuttgart), VfB Stuttgart gegen Kaiserslautern (4:0) am 06.02.1982 (20 Jahre, 186 Tage) © getty 5/21 Reichert wurde mit den Schwaben 1984 Deutscher Meister. Zwei Jahre später ging es für ihn nach Frankreich, dort spielte er für Straßburg und Toulouse. 1992 beendete er aus familiären Gründen seine Karriere, seit 2004 ist er Fanbeauftragter beim VfB. © getty 6/21 Platz 8: Aaron Hunt (Werder Bremen), Werder Bremen gegen Bochum (3:0) am 03.03.2007 (20 Jahre, 180 Tage) © getty 7/21 Nachdem er mit Werder nur noch gegen den Abstieg spielte, verließ er den Klub 2014 in Richtung Wolfsburg. Dort saß er allerdings größtenteils nur auf der Bank, daher ging es ein Jahr später zum HSV. Mit den Rothosen durchlebte er den Abstieg. © getty 8/21 Platz 7: Branimir Hrgota (Gladbach), Mainz 05 gegen Gladbach (2:4) am 11.05.2013 (20 Jahre, 119 Tage) © getty 9/21 Der Schwede konnte sich bei der Borussia nie wirklich durchsetzen. Nach einem Intermezzo in Frankfurt hat er in Fürth eine neue Heimat gefunden. Mit den Kleeblättern steht er aktuell auf Rang drei der Zweitliga-Tabelle. © getty 10/21 Platz 6: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), SC Paderborn gegen Borussia Dortmund (1:6) am 31.05.2020 (20 Jahre, 67 Tage) © getty 11/21 Für 7,84 Millionen Euro holte der BVB den Engländer aus der Jugend von Manchester City. Der Leistungsträger erwischte nach eher durchwachsenen Leistungen in der bisherigen Saison einen guten Start in das neue Jahr (2 Vorlagen, 2 Tore). © imago images / Hartung 12/21 Platz 5: Rainer Budde (MSV Duisburg), MSV Duisburg gegen 1. FC Kaiserslautern (7:0) am 06.04.1968 (19 Jahre, 341 Tage) © getty 13/21 Seine beiden Treffer gegen Bayern am 34. Spieltag der Saison 1970/71 ermöglichten erst Gladbachs Meisterschaft. Budde verließ 72 den MSV und ging zu Schalke, dort floppte er aber. Beim Wuppertaler SV (2. Liga) beendete er 1979 seine Karriere. © imago images / Simon 14/21 Platz 4: Klaus Fischer (1860 München), Eintracht Frankfurt gegen TSV 1860 München (4:3) am 01.11.1969 (19 Jahre, 309 Tage) © getty 15/21 Mr. Fallrückzieher wurde in Gladbach wegen seiner "schwachen körperlichen Verfassung" abgelehnt und ging daher zu 1860. Über die Löwen wechselte er zu Schalke 04. Mit 268 Toren liegt er hinter Gerd Müller auf Platz 2 der Ewigen Torschützenliste der BL. © getty 16/21 Platz 3: Matthew Hoppe (Schalke 04), Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim (4:0) am 09.01.2021 (19 Jahre, 302 Tage) © getty 17/21 Der US-Amerikaner kam 2019 von der Akademie des FC Barcelona in den USA nach Gelsenkirchen. Ende November 2020 debütierte Hoppe in der Schalker Startelf. Mit seinem Dreierpack beendete er die historische Serie von 30 sieglosen Spielen. © getty 18/21 Platz 2: Erling Haaland (Borussia Dortmund), FC Augsburg gegen Borussia Dortmund (3:5) am 18.01.2020 (19 Jahre, 181 Tage) © getty 19/21 Erst in Spielminute 56 betrat der damalige Neuzugang das Feld, 183 Sekunden später stand er bereits als Torschütze auf der Anzeigetafel. Haaland erzielte sogar einen vierten Treffer, der allerdings durch den VAR aberkannt wurde. © imago images / Hartung 20/21 Platz 1: Walter Bechtold (Eintracht Frankfurt), Borussia Neunkirchen gegen Eintracht Frankfurt (1:6) am 20.11.1965 (18 Jahre, 118 Tage) © getty 21/21 Der torgefährliche Mittelfeldspieler wurde bei der Eintracht nie Stammspieler. Über die Kickers Offenbach kam er zu Darmstadt 98, für die Lilien lief er insgesamt 289-mal auf (55 Tore). Nach seiner Profizeit kickte er noch einige Jahre in unteren Ligen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag

Das Duell zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen hat durchaus Brisanz: Es trifft der Tabellenfünfte auf den Dritten. Die Berliner spielen eine starke Saison und haben aktuell 25 Punkte auf ihrem Konto. Die Werkself liegt mit 29 nur vier Zähler hinter Tabellenführer Bayern München.