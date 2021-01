BVB, News und Gerüchte: Maximilian Philipp verteidigt Dortmund-Wechsel

Maximilian Philipp hat seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verteidigt. Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Maximilian Philipp verteidigt Dortmund-Wechsel

Maximilian Philipp hat seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verteidigt. Der Offensivspieler musste den Klub 2019 nach zwei Jahren verlassen. Zunächst wechselte er nach Russland zu Dynamo Moskau, aktuell spielt er per Leihe beim VfL Wolfsburg.

"In meinen Augen war es der richtige Schritt. Ich habe gesehen, wie es bei einem Topklub abläuft, wie hoch die Qualität ist. Und wer nicht jeden Tag Leistung bringt, gerät eben schnell mal aufs Abstellgleis - so war es bei mir", sagte Philipp den Ruhr Nachrichten. "Im zweiten Jahr habe ich keine guten Leistungen mehr gezeigt, also war es logisch, dass ich nicht viel spielen durfte." Nach elf Scorerpunkten in seiner ersten Bundesligasaison mit Dortmund gelangen ihm in der zweiten nur zwei.

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es mit Wolfsburg zum Duell mit seinem Ex-Klub Dortmund, das er wegen einer Muskelverletzung jedoch verpassen wird. In der aktuellen Saison steht Philipp in neun Spielen bei einem Treffer und zwei Assists.

BVB - VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney, Reus - Sancho, Haaland, Reyna

Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Pongracic, Brooks, Paulo Otavio - Guilavogui, Arnold - R. Steffen, X. Schlager, Brekalo - Weghorst

BVB - VfL Wolfsburg: Die Ausgangslage

Mit Dortmund und Wolfsburg treffen am Sonntag zwei Tabellennachbarn aufeinander. Mit einem Sieg könnte der BVB am VfL vorbeiziehen und auf Platz vier springen.

