BVB, News und Gerüchte: Axel Witsel meldet sich nach erfolgreicher OP zu Wort

BVB: Axel Witsel meldet sich nach erfolgreicher OP zu Wort

Axel Witsel von Borussia Dortmund hat sich nach seiner erfolgreicher Operation am Montagabend zu Wort gemeldet. "Ab jetzt werde ich hart an meiner Rückkehr arbeiten. Ich werde stärker sein als zuvor", schrieb er bei Twitter und versah den Post mit einem Bild aus dem Krankenbett.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler hatte sich beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft am Wochenende bei RB Leipzig ohne gegnerische Einwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen. Der Klub kündigte eine monatelange Verletzungspause an, womöglich ist die Saison für Witsel bereits beendet. Gefährdet ist auch seine Teilnahme mit der belgischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft, die am 11. Juni beginnt.

Matthäus lobt Erling Haaland: "Ein Orkan, der dich umbläst"

Lothar Matthäus hat Erling Haaland gelobt. "Was er mit seiner Größe, Dynamik, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz umsetzt, ist Wahnsinn. Er ist eine Maschine", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. "Er ist ein Orkan, der dich umbläst".

Haaland gelangen in seinen ersten 25 Bundesligaspielen seit dem Winterwechsel von RB Salzburg nach Dortmund vor einem Jahr 25 Tore. Am Dortmunder 3:1-Sieg in Leipzig am Wochenende war er mit einem Doppelpack maßgeblich beteiligt.

Matthäus glaubt, dass der 20-jährige Norweger "noch nicht am Limit ist, sondern dazulernen wird". Er habe "einen Lebensplan, der voll auf den Fußball ausgerichtet ist".

BVB: Die Bundesliga-Tabellensituation an der Spitze