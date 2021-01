BVB gegen FC Augsburg heute im Liveticker

Der BVB empfängt am 19. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Anpfiff in Dortmund ist um 15.30 Uhr. Hier gibt's das Spiel im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: BVB - FC Augsburg heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Der BVB muss wohl auf den an der Schulter verletzten Torhüter Roman Bürki verzichten. Für ihn rutscht Ex-Augsburger Marwin Hitz zwischen die Pfosten. Hinten rechts könnte Morey auflaufen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Die Partie wird im Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

BVB - FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten der BVB und Augsburg heute auflaufen:

BVB: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Delaney - Reus - Sancho, Haaland, Brandt

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Delaney - Reus - Sancho, Haaland, Brandt Augsburg: Gikiewicz, Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Strobl, Gruezo, Iago - Hahn, Niederlechner, Richter

BVB - FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Live zu sehen gibt es das Spiel bei Sky. Die Übertragung beginnt bereits um 14 Uhr, um 15.15 Uhr standet dann die Berichterstattung aus dem Stadion.

Wie üblich zeigt Sky die Begegnung auf zwei Wegen: zum einen kann der Zuschauer das Spiel in voller Länge als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 erleben. Wer jedoch kein Spiel verpassen will, ist in der Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga 1 am besten aufgehoben.

Sky zeigt das Spiel jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Abonnenten bekommen den Stream kostenlos mit dem Service Sky Go, wer kein Abo hat, kann sich das Spiel - und die Konferenz - über Sky Ticket besorgen.

Wem eine Zusammenfassung des Spiels reicht, kann sich die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform von DAZN auf Abruf jederzeit anschauen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle