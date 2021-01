Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig will auswärts gegen den VfL Wolfsburg zurück zum Erfolg finden. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund will RB Leipzig in die Erfolgsspur zurückfinden und den zweiten Platz in der Bundesliga-Tabelle zumindest verteidigen - was aber nicht so einfach werden dürfte.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig: Datum, Zeit, Ort

Das Team von Julian Nagelsmann bekommt es am 16. Spieltag nämlich mit dem VfL Wolfsburg, aktuell Sechster, zu tun. Das Spiel findet am heutigen Samstag, den 16. Januar, in der Volkswagen Arena statt, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Begegnung: VfL Wolfsburg - RB Leipzig

VfL Wolfsburg - RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 16. Januar 2021

16. Januar 2021 Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV-Übertragung: Sky

Bundesliga: Der 16. Spieltag im Überblick

Termin Heim Gast 15.01., 20:30 Union Berlin Bayer Leverkusen 16.01., 15:30 VfL Wolfsburg RB Leipzig 16.01., 15:30 1. FC Köln Hertha BSC 16.01., 15:30 Werder Bremen FC Augsburg 16.01., 15:30 1899 Hoffenheim Arminia Bielefeld 16.01., 15:30 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 16.01., 18:30 VfB Stuttgart Mönchengladbach 17.01., 15:30 Bayern München SC Freiburg 17.01., 18:00 Eintracht Frankfurt Schalke 04

VfL Wolfsburg - RB Leipzig im TV und Livestream

Ob die Leipziger ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder die Niedersachsen nach zuletzt zwei sieglosen Partien in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren, könnt Ihr live bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Aufeinandertreffen ab 15.15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD oder auch in der Sky-Konferenz.

Um es nicht zu verpassen, habt Ihr auch die Möglichkeit, per Livestream auf Sky Go zurückzugreifen. Als weitere Option bietet Sky für 15 Euro ein Ticket an, mit dem Ihr die Bundesliga vom gestrigen Freitag, 15. Januar, um 17.40 Uhr bis Montag, 18. Januar, um 23 Uhr sehen könnt.

Und dann wäre da auch noch DAZN. Der Streaminganbieter hat 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform die Highlights für Euch parat. Noch kein DAZN-Kunde? Das könnt Ihr ruckzuck werden: Mit einem Monatsabo (11,99 Euro, erster Monat für Neukunden kostenlos) oder einem Jahresabo (119,99 Euro).

Auf DAZN bekommt Ihr aus der Welt des Fußballs neben einzelnen Live-Spielen der Bundesliga auch die Champions League, Europa League, Serie A und Primera Division zu sehen.

Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig im Liveticker

Bei VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig ist übrigens auch SPOX dabei. Damit Euch während der 90 Minuten nichts entgeht, bieten wir Euch einen Liveticker an. Hier entlang.

