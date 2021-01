Bundesliga: Schalke - Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Krisen-Duell in Gelsenkirchen: Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 trifft auf die zuletzt wenig erfolgreiche TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach 14 Spieltagen ist in der Bundesliga nur der FC Schalke 04 noch ohne einen einzigen Sieg. Wendet sich das Blatt für den Tabellenletzten jetzt?

Schalke - Hoffenheim: Zeit, Datum, Ort

Die Gelsenkirchener, die seit kurzem von dem Schweizer Christian Gross trainiert werden, starten am Samstag gegen die kriselnde TSG Hoffenheim, Tabellen-13. und mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen, einen neuen Versuch, um das erste Erfolgserlebnis in der Liga zu verbuchen. Anstoß ist um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Veltins-Arena - bedingt durch Covid-19 vor leeren Rängen.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV-Übertragung: Sky

Schalke - Hoffenheim live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für Samstagabendspiele der Bundesliga liegen exklusiv bei Sky. Ab 15.15 Uhr läuft Schalke gegen Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Via Sky Go und Sky Ticket lässt sich die Bundesliga auch verfolgen. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr zudem für 15 Euro ein Bundesliga-Ticket erwerben, mit dem Ihr an diesem 15. Spieltag nicht nur Schalke-Hoffenheim seht. Der Zeitraum der Gültigkeit liegt zwischen Freitag, 8. Januar um 17.40 Uhr bis Montag, 11. Januar um 23 Uhr.

40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partien seht Ihr bei DAZN die Highlights. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat - für Neukunden ist der erste Monat kostenfrei - oder 119,99 Euro im Jahr.

Bundesliga: Schalke gegen Hoffenheim heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch jeden Spieltag der Bundesliga im Liveticker.

Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Ob diese Elf mal wieder für S04 einen Sieg einfahren kann? So könnten die Teams heute auflaufen:

Schalke: Fährmann - Thiaw, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross

Hoffenheim: Baumann - Posch, Kasim Adams, Vogt, Sessegnon - Bogarde, Samassekou - Bebou, Kramaric, Baumgartner - Belfodil. - Trainer: Hoeneß

