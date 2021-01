Bundesliga: FC Bayern - Hoffenheim heute im Liveticker

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München empfängt die TSG Hoffenheim heute in der Allianz Arena. Hier könnt Ihr das Duell am 19. Spieltag im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern - Hoffenheim heute im Liveticker - Vor Beginn

Hoffenheim scheint für das Gastspiel in der Allianz Arena gut gerüstet zu sein. Das Team von Sebastian Hoeneß ist in der Tabelle der Bundesliga zwar nur Elfter, ist aber immerhin mit zwei 3:0-Erfolgen im Rücken nach München angereist. Bezwungen wurden zuletzt der 1. FC Köln und Hertha BSC.

Die Münchner haben heute etwas gerade zu rücken. Nachdem sie saisonübergreifend 23 Pflichtspiele in Folge lang gesiegt hatten, setzte es Ende September 2020 erstmals wieder eine Niederlage - eine deutliche sogar. Und das gegen den heutigen Kontrahenten Hoffenheim. In Sinsheim verlor der amtierende Champions-League-Sieger auswärts 1:4.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim.

FC Bayern - Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski TSG Hoffenheim: Baumann - K. Adams, Nordtveit, Posch - Kaderabek, Samassekou, John - Rudy, Baumgartner - Bebou, Kramaric

Bundesliga: FC Bayern - Hoffenheim im TV und Livestream

Live sehen könnt Ihr die Begegnung bei Pay-TV-Sender Sky. Bayern gegen Hoffenheim läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD, das Programm beginnt um 15.15 Uhr.

Ihr habt auch die Möglichkeit, Bayern gegen Hoffenheim per Livestream via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Als weitere Option bietet Sky für 15 Euro ein Ticket an, mit dem Ihr die Bundesliga seit dem gestrigen Freitag, 29. Januar um 17.40 Uhr noch bis Montag, 1. Februar um 23 Uhr live und exklusiv erleben könnt.

