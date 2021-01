Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München wird zum Auftakt des 15. Spieltags von Borussia Mönchengladbach herausgefordert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kann Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München zuhause wie schon in der vergangenen Saison ein Bein stellen? Nach dem 2:1 der Fohlen im Dezember fordern sie den amtierenden Meister nun im Rahmen des 15. Spieltags heraus.

Gladbach - FC Bayern München: Zeit, Datum, Ort

Gladbach und Bayern stehen sich am Freitag, den 8. Januar, ab 20.30 Uhr gegenüber. Spielort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach, in dem wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer gestattet sein werden.

Live miterleben könnt Ihr die Partie zwischen dem Tabellensiebten und dem Spitzenreiter bei DAZN. Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr, durch den Abend führen Euch dann Alexander Schlüter als Moderator, Jan Platte als Kommentator sowie Sandro Wagner als Experte und Co-Kommentator. Schon ab 19.15 werdet Ihr in der Pre-Match-Show von Antonia Wisgickl und Sebastian Benesch eingestimmt.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 8. Januar 2021

8. Januar 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV-Übertragung: DAZN

DAZN überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga, dementsprechend etwa auch Union Berlin gegen Bayer Leverkusen und das Borussen-Duell zwischen dem BVB und den Gladbachern.

Die kommenden Freitagsspiele in der Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Gast Fr., 8. Januar 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayern München Fr., 15. Januar 20.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen Fr., 22. Januar 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Fr., 29. Januar 20.30 Uhr VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 Fr., 5. Februar 20.30 Uhr Hertha BSC Bayern München

Gladbach - FC Bayern München: Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN

Zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga bietet der Streamingdienst Euch zudem an, bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff jedes Spiels die Highlights anzusehen.

Gladbach gegen den FC Bayern könnt Ihr darüber hinaus im Liveticker von SPOX verfolgen. Zum Liveticker findet ihr hier.

Bundesliga: Gladbach gegen FC Bayern - die letzten fünf Duelle

Wettbewerb Datum Heim Ergebnis Gast Bundesliga 13.06.2020 FC Bayern München 2:1 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 07.12.2019 Borussia Mönchengladbach 2:1 FC Bayern München Bundesliga 02.03.2019 Borussia Mönchengladbach 1:5 FC Bayern München Bundesliga 06.10.2018 FC Bayern München 0:3 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 14.04.2018 FC Bayern München 5:1 Borussia Mönchengladbach

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag