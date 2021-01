Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt heute den BVB zum Auftakt der Rückrunde in der Bundesliga. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach gegen BVB heute im Liveticker - vor Beginn

Im Fokus steht natürlich auch Breel Embolo, der nach seinem Coronaverstoß - angeblich inklusive Flucht über die Dächer - wieder in den Kader der Fohlen zurückkehrt. Dass der Angreifer in der ersten Elf stehen wird, scheint jedoch eher unwahrscheinlich.

Nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen muss der BVB zusehen, nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mit ihrer zweiten Niederlage in Serie würden die Schwarz-Gelben in der Tabelle abrutschen, unter anderem würde Gladbach an der Borussia vorbeiziehen.

Willkommen, willkommen zu unserem Liveticker des Spiels Mönchengladbach gegen Dortmund. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr im Borussia Park.

Borussia Mönchengladbach gegen BVB heute im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Gladbach- und Dortmund-Fans: Der Auftakt der Rückrunde wird live und in voller Länge im Free-TV gezeigt werden. Das ZDF ist live mit dabei, die Berichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Oliver Schmidt wird die Begegnung kommentieren, Kathrin Müller-Hohenstein moderiert gemeinsam mit Experte Per Mertesacker.

Eine weitere Option ist die Übertragung auf DAZN: Auch der Streamingdienst zeigt das Match - wie generell alle Freitagspartien in der Bundesliga - live. Bei DAZN wird Marco Hagemann die Begegnung gemeinsam mit Sebastian Kneißl kommentieren, Daniel Herzog ist als Moderator im Einsatz.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro im Monat.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Borussia Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reyna, Brandt - Haaland

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Rückrunden-Start