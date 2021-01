Bundesliga-Ansetzungen, 19. - 23. Spieltag: Bayern bekommt erstes Montagsspiel seit 1993

Die DFL hat den genauen Spielplan für die Bundesliga-Spieltag 19 bis 23 veröffentlicht: Der FC Bayern München absolviert zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Montagsspiel, der Grund dafür ist allerdings einleuchtend. Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird wenig überraschend für Samstagabend angesetzt.

Bayern bekommt es am 15. Februar daheim mit Arminia Bielefeld zu tun und muss damit seit 1993 wieder an einem Montagabend antreten. Grund dafür ist die Klub-WM, in der die Bayern am 8. (Halbfinale) und 11. Februar (Endspiel/Spiel um Platz 3) antreten müssen. Zuvor treffen die Bayern am 5. Februar, also am Freitagabend, auf Hertha BSC.

Schalke 04 empfängt den BVB am 22. Spieltag am Samstagabend um 18.30 Uhr (20. Februar). Das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am 20. Spieltag ist ebenfalls das Topspiel am Samstagabend. Gleiches gilt für die Partie RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen (30. Januar).

Bundesliga: Die Spieltage 19 bis 23 im Überblick

19. Spieltag

Freitag, 29. Januar 2021:

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 (20.30)

Samstag, 30. Januar 2021:

Bayern München - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Dortmund - FC Augsburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Werder Bremen - Schalke 04 (15.30)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (18.30)

Sonntag, 31. Januar 2021:

1. FC Köln - Arminia Bielefeld (15.30)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (18.00)

20. Spieltag

Freitag, 5. Februar 2021:

Hertha BSC - Bayern München (20.30)

Samstag, 6. Februar 2021:

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (15.30)

SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30)

Schalke 04 - RB Leipzig (15.30)

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin (15.30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (18.30)

Sonntag, 7. Februar 2021:

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30)

Arminia Bielefeld - Werder Bremen (18.00)

21. Spieltag

Freitag, 12. Februar 2021:

RB Leipzig - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 13. Februar 2021:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15.30)

Werder Bremen - SC Freiburg (15.30)

VfB Stuttgart - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 14. Februar 2021:

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15.30)

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (18.00)

Montag, 15. Februar 2021:

Bayern München - Arminia Bielefeld (20.30)

22. Spieltag

Freitag, 19. Februar 2021:

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg (20.30)

Samstag, 20. Februar 2021:

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (15.30)

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin (15.30)

Eintracht Frankfurt - Bayern München (15.30)

1. FC Köln - VfB Stuttgart (15.30)

Schalke 04 - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 21. Februar 2021:

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (13.30)

Hertha BSC - RB Leipzig (15.30)

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (18.00)

23. Spieltag

Freitag, 26. Februar 2021:

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (20.30)

Samstag, 27. Februar 2021:

Bayern München - 1. FC Köln (15.30)

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld (15.30)

VfL Wolfsburg - Hertha BSC (15.30)

VfB Stuttgart - Schalke 04 (15.30)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 28. Februar 2021:

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim (13.30)

FSV Mainz 05 - FC Augsburg (15.30)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg (18.00)