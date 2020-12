Lilian Thuram über Spuck-Eklat um Marcus: "War das wirklich mein Sohn?"

Der frühere französische Fußballstar Lilian Thuram kann den Wirbel um seinen Sohn Marcus nach dessen Spuck-Entgleisung verstehen.

Es sei "durchaus nachvollziehbar, was in den Medien vor sich geht. Ich habe mir das Spiel selbst angesehen, ich war extrem geschockt, ich habe mir sogar die Frage gestellt: War das wirklich mein Sohn?", sagte der Weltmeister von 1998 bei Radio Caraibes International.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allerdings glaubt der 48-Jährige der Argumentation seines bei Borussia Mönchengladbach spielenden Filius, wonach dieser seinem Hoffenheimer Gegenspieler Stefan Posch bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag "unfreiwillig" ins Gesicht gespuckt habe.

Bundesliga: Die spektakulärsten Sperren der Ligageschichte © getty 1/21 Marcus Thuram wurde für seine Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch für fünf wettbewerbsübergreifende Spiele gesperrt. Zudem erhielt er eine Partie auf Bewährung. Nicht die einzige spektakuläre Sperre in der Geschichte der Bundesliga. © imago images / Jan Huebner 2/21 Toni Leistner musste für seine Attacke auf einen Dresdner Fan in der ersten Runde des DFB-Pokals wettbewerbsübergreifend fünf Spiele absitzen. © imago images 3/21 David Abraham: Im November 2019 wurde das SGE-Urgestein für seine Attacke gegen Christian Streich von der Liga für sieben Wochen gesperrt. © getty 4/21 Santiago Ascacibar: Die Spukattacke ging im April 2019 auf die Kappe des VfB-Legionärs, der seinem Team damit einen Bärendienst erwies und im Abstiegskampf sechs Wochen gesperrt fehlte. Sein Erklärungsversuch: "Keine Absicht." © getty 5/21 Johannes Geis: Für einen brutalen Tritt gegen Andre Hahn sah der Schalker Rot und wurde wettbewerbsübergreifend fünf Partien rasiert. Hahn fiel monatelang aus. © getty 6/21 Jose Rodriguez: Erstes Bundesligaspiel für Mainz - und direkt als Bad Boy gebrandmarkt. Für ein übles Foul gegen Augsburgs Dominik Kohr sah er Rot und musste fünf Spiele zuschauen. © getty 7/21 Paolo Guerrero: Nach einer schwachen Leistung gegen Hannover warf der Angreifer einem Fan eine volle Trinkflasche an den Kopf. Dafür kassierte er fünf Spiele Sperre. © getty 8/21 Willi Reimann: Wegen Wegschubsens des vierten Offiziellen musste Eintracht Frankfurts Trainer Willi Reimann in der Saison 2003/2004 fünf Wochen lang zuschauen. © getty 9/21 Carlos Grossmüller: Als Ersatzspieler würgte der Schalker in der Saison 2007/2008 Eintracht Frankfurts Michael Thurk. Fünf Spiele durfte er deshalb nicht mitkicken. © getty 10/21 Jermaine Jones: Ein Tritt, der den Mittelfeldspieler in Deutschland enorm viele Sympathien gekostet hat, war der im Pokalachtelfinale 2011/2012 gegen Marco Reus. Er kostete ihn auch sechs Spiele. © imago 11/21 Levan Kobiashvili: In Erinnerung wird er wohl vor allem für das skandalumwobene Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Hertha 2012 bleiben. Der Berliner attackierte den Schiri nicht nur verbal. Die Folge: sechs Monate Sperre! © getty 12/21 Paolo Guerrero: Für eine brutale, völlig unnötige Grätsche an der Eckfahne gegen Stuttgarts Torhüter Sven Ulreich wurde der Peruaner für acht Spiele gesperrt. © getty 13/21 Michael Schulz: "Man sollte Dir auf die Fresse hauen, Du blinde Nuss!" Dieser Ausspruch gegen einen Linienrichter kostete den Dortmunder acht Wochen Fußball. © getty 14/21 Vragel da Silva: Ein klassischer Fall von Wiederholungstäter! Der Cottbusser erlaubte sich drei Tätlichkeiten innerhalb eines Jahres. Nach einem Ellbogenschlag gegen Hannovers Gaetan Krebs wurde er 2007 für acht Spiele gesperrt. © getty 15/21 Uli Stein: Im Supercup-Finale 1987 schlug er Bayerns Uwe Wegmann mit der Faust nieder. Zehn Wochen wurde er für diesen Ausraster gesperrt. © getty 16/21 Axel Kruse: In seiner Zeit beim VfB Stuttgart wurde das Raubein wegen verbaler Schiedsrichterbeleidigung und einem nachfolgenden Mittelfinger für zehn Wochen aus dem Verkehr gezogen. © imago 17/21 Erwin Kremers: Der Schalker beschimpfte den Schiedsrichter als "blöde Sau" und wiederholte die Beleidigung auf Nachfrage. Durch seine 14-wöchige Sperre verpasste er auch einen Platz im WM-Kader 1974 - und wurde nicht Weltmeister. © getty 18/21 Norbert Meier: Legendär! Der Duisburger Trainer gerät mit Albert Streit aneinander, deutet einen Kopfstoß an, lässt sich dann aber selbst fallen und spielt den sterbenden Schwan. Suspendierung, Entlassung und drei Monate Berufsverbot folgten. © getty 19/21 Hakan Calhanoglu: Wegen Vertragsbruchs gegenüber Trabzonspor - stattdessen blieb er beim KSC - wurde der Türke Anfang 2017 vom Internationalen Sportgerichtshof für vier Monate gesperrt. © imago 20/21 Timo Konietzka: Im Ligaspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund ließ sich der erste Torschütze der Bundesligageschichte zu einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter hinreißen. Dafür wurde er sechs Monate lang gesperrt. © imago 21/21 Manfred Wagner: Konietzkas Teamkollege mischte sich in das Handgemenge ein und wurde drei Monate auf Eis gelegt.

Lilian Thuram: Spuck-Attacke "unfreiwillig"

"Danach habe ich seine Erklärung bekommen. Die lautete, dass er wütend war und deshalb den Gegner beleidigt hat. Ohne es wirklich absichtlich zu tun, ging etwas Speichel weg", sagte der einstige Weltklasseverteidiger. Marcus Thuram wurde wegen des Vergehens für sechs Spiele gesperrt, davon eines auf Bewährung.

"Was er will, ist, dass die Leute sich daran erinnern, dass es unfreiwillig passiert ist", sagte Lilian Thuram: "Als er die Rote Karte kassierte, rief er als erstes seinen kleinen Bruder an, um ihm zu sagen: Kephren, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, das versichere ich dir, ich habe geschrien, ich war wütend und der Speichel kam von alleine raus", sagte der Vater des französischen Neu-Nationalspielers: "Also akzeptiert er, dass er bestraft wird, denn das ist etwas, das auf dem Fußballplatz nicht passieren sollte."