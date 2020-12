BVB-Motor stottert ohne Erling Haaland: "Den brauchen wir"

Borussia Dortmunds Abhängigkeit von Topstürmer Erling Haaland wurde beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt mehr als deutlich. Ohne den Norweger bekommt das vermeintlich lösbare Programm bis Weihnachten deutlich mehr Würze.

Für viele bei Borussia Dortmund ist Erling Haaland der "Heiland" - umso schmerzlicher wird er im Augenblick vermisst. "Den brauchen wir!", sagte Torwart Roman Bürki über den norwegischen Tor-Giganten und sprach damit allen Verantwortlichen aus der Seele.

Nach dem 1:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt redete beim BVB keiner um den heißen Brei herum. Zu deutlich wurde in den 90 Minuten zuvor die Abhängigkeit vom Topstürmer. Das vermeintlich machbare Bundesligaprogramm bis Weihnachten birgt durch den Ausfall von Haaland doch ernsthafte Stolpergefahr.

"Ja, natürlich" fehle Haaland sehr, musste auch Trainer Lucien Favre zugeben: "Man weiß wie wichtig Erling ist. Es ist klar, dass uns vorne im Zentrum seine Läufe in die Tiefe fehlen." Das Experiment mit Julian Brandt als falscher Neun gegen die Eintracht versprach genauso wenig nachhaltigen Erfolg wie die Doppelspitze Thorgan Hazard und Marco Reus mittwochs zuvor in der Champions League gegen Lazio Rom.

In der ersten Halbzeit entwickelte der ersatzgeschwächte BVB nahezu keine Durchschlagskraft, ohne Wandspieler im Sturmzentrum gingen die Bälle zu leicht verloren. Auch die Turbodribbler auf den Außenbahnen hingen so weitgehend in der Luft.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern © imago images / Jan Huebner 1/14 Borussia Dortmund ist bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zwei BVB-Spieler enttäuschten dabei enorm, Giovanni Reyna traf mit einem traumhaften Schuss zum Ausgleich. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 Roman Bürki: Im Vergleich zum 1:1 gegen Lazio einer von nur vier in der Startelf verbliebenen Spielern. Beim 0:1 machtlos, ansonsten kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 3/14 Emre Can: Im Passspiel etwas sicherer als der äußerst ungenaue Zagadou, aber nicht viel. Auch ihm unterliefen einige unerklärliche Fehlpässe. In der 55. vergab er nach einer Ecke eine Torchance. Immerhin konsequent in den Zweikämpfen. Note: 3,5. © getty 4/14 Mats Hummels: In der 3. Minute hatte er nach einer Freistoß-Flanke die erste gute Chance des Spiels, vergab aber knapp. Defensiv ließ er sich kaum etwas zuschulden kommen. Spielte einige gute Pässe in die Spitze. Note: 3. © getty 5/14 Dan-Axel Zagadou: Kam erstmals in dieser Saison zum Einsatz - und enttäuschte auf ganzer Linie. Vor dem 0:1 verlor er den Torschützen Kamada aus den Augen, im Anschluss machte er mit etlichen verheerenden Pässen negativ auf sich aufmerksam. Note: 5,5. © getty 6/14 Mateu Morey: Stand erstmals in dieser Bundesligasaison in der Startelf. War im Offensivspiel zwar deutlich aktiver als sein Pendant auf links Schulz, dabei jedoch ähnlich ungenau wie er. Ganz schwache Zweikampfquote von nur knapp 13 Prozent. Note: 4. © getty 7/14 Mahmoud Dahoud: Spielte der Nationalspieler tatsächlich mit? Zur Halbzeit mit desolaten Pass- und Zweikampfquoten und ohne nennenswerte Aktionen für Moukoko ausgewechselt. Note: 5,5. © getty 8/14 Axel Witsel: In der ersten Halbzeit der einzige Spieler, der etwas Struktur und Passsicherheit ins Dortmunder Offensivspiel brachte. Wirklich gefährliche Situationen kreierte er jedoch keine. Note: 3. © getty 9/14 Nico Schulz: Im Defensivspiel aufmerksam und vor allem in der Anfangsphase mit einigen Ballgewinnen, im Offensivspiel dafür äußerst fehlerhaft. Exemplarisch dafür steht seine Passquote von nur knapp 77 Prozent. Note: 4. © getty 10/14 Jadon Sancho: Von Beginn an der zielstrebigste Dortmunder. Schoss in der 20. knapp drüber, in der 26. knapp vorbei und setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene. Beispielsweise Reyna vor dessen Treffer zum 1:1. Note: 2,5. © getty 11/14 Julian Brandt: War in der ersten Halbzeit als falsche Neun auf völlig verlorenem Posten. Nach Moukokos Einwechslung zur Halbzeit rückte er eine Reihe nach hinten und wurde dadurch etwas besser. In der 64. schoss er ans Außennetz. Note: 4. © getty 12/14 Giovanni Reyna: Fand genau wie die ganze Dortmunder Mannschaft schwer ins Spiel, steigerte sich aber und zeigte einige gute Dribblings und die meisten Abschlüsse aller Dortmunder. Mit einem traumhaften Schuss ins Kreuzeck besorgte er das 1:1. Note: 2,5. © getty 13/14 Youssoufa Moukoko: Kam zur Pause für Dahoud und übernahm den Posten im Sturmzentrum, wovon die Statik des Dortmunder Spiels enorm profitierte. Kam einige Male in vielversprechenden Situationen an den Ball, aber nicht gefährlich zum Abschluss. Note: 3. © getty 14/14 Jude Bellingham: Kam in der 74. für Brandt und sorgte für Belebung im Dortmunder Spiel. Keine Bewertung.

BVB: Haaland macht Mitspieler besser

Ein Stürmer mache "viel Bewegung und Läufe in die Tiefe und das gibt mehr Platz für die anderen", analysierte Favre, warum der mit einem Muskelfaserriss pausierende Haaland auch seine Mitspieler besser mache.

Bürki war deshalb "froh, dass wir noch so einen kleinen Mouki haben". Das dachte sich auch Favre, als er dem erst vor zwei Wochen 16 Jahre alt gewordenen gelernten Mittelstürmer Youssoufa Moukoko zur Pause den Vorzug gegenüber Kapitän Marco Reus gab.

5 Fragen zum Haaland-Ausfall: Feuer frei für Moukoko?

Und auch wenn der jüngste Bundesligaspieler noch lange kein Haaland ist, veränderte er gleich die Statik im Spiel der Borussia. Moukoko musste zwar gegen die robuste und ausgebuffte Eintracht-Abwehr ein ums andere Mal auch Lehrgeld zahlen, doch er beschäftigte sie eben - und schaffte so Räume für die nun groß aufspielenden Außen Jadon Sancho und Giovanni Reyna, der die Führung von Daichi Kamada (9.) per Traumtor ausglich (56.).

BVB muss "Geduld" mit Moukoko haben

Der BVB müsse mit Moukoko noch "Geduld" haben, betonte Emre Can, aber es gäbe in der Mannschaft halt "nicht so viele, wenn Haaland ausfällt" - und genau damit legte er den Finger in die Wunde. In einer Saison mit derart vielen englischen Wochen könnte ein fehlender, ansatzweise gleichwertiger Ersatz teuer werden.

Denn Haaland, der 10 der 22 Bundesliga-Tore der Westfalen erzielte, wird auch noch die drei verbleibenden Bundesligaspiele in diesem Jahr verpassen. Ohne den Großmeister im Angriff wirken die Aufgaben gegen Stuttgart, Bremen und Union Berlin eine Nummer größer - und weitere Ausrutscher sollte der BVB im Titelrennen trotz des 3:3 der Bayern gegen Leipzig bei vier Punkten Rückstand tunlichst vermeiden.

Auch wenn viele Spieler am Limit sind. "Es tut manchmal weh, auch während der Spiele, aber wir müssen einfach durchbeißen", gab Can die Marschroute vor. Und so soll auch ohne Haaland am Dienstag mit einem Sieg bei Zenit St. Petersburg erstmal der Gruppensieg in der Königsklasse eingefahren werden.

