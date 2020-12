Der neue Kingsley Coman beim FC Bayern: Plötzlich Vobild, plötzlich stilbildend, plötzlich brutal effektiv

Kingsley Coman ist so torgefährlich und wertvoll wie nie beim FC Bayern München. In einer Statistik kommt der Flügelstürmer sogar fast schon an Torjäger Robert Lewandowski heran. Eine Datenanalyse.

So sinnbildlich er für Kingsley Comans neue Rolle beim FC Bayern München auch war, eine Premiere war der Vorlagen-Hattrick für ihn nicht: drei Vorlagen in einem Bundesligaspiel hatte der Flügelstürmer schon vor dem wilden 3:3 des FC Bayern München gegen RB Leipzig am 10. Spieltag der Bundesliga einmal geschafft. In seiner ersten Münchner Saison waren dem heute 24-Jährigen im März 2016 während eines 5:0 gegen Werder Bremen schon mal drei Assists gelungen.

Dass Coman sich in den folgenden Jahren in München aber dennoch einen gewissen Ruf als flatterhafter Chancentod und ineffektiver Vorbereiter erarbeitete, lag auch daran, dass er nie mehr Torbeteiligungen schaffte als in seiner ersten Saison.

In nur einem Spiel hatte Coman damals gegen Bremen die Hälfte aller seiner Saisonassists geliefert, dazu kamen in seiner Debüt-Saison noch vier Tore. Auch in der Champions League war Coman nie mehr an so vielen Toren beteiligt wie in seiner ersten; an seine fünf Assists (und zwei Tore) ist er bislang nicht mehr herangekommen im Lauf einer Spielzeit.

Wahnsinnig schnell und dynamisch, wertvoll im Pressing, links wie rechts einsetzbar, gesegnet mit Technik und feinen, aber allzu fragilen und daher verletzungsanfälligen Extremitäten und eben nicht effizient vor dem Tor genug: So wurde Coman in der Regel in den letzten Jahren beschrieben.

17 Torbeteiligungen in der nationalen Liga und Champions League in einer ganzen Saison sind für einen Flügelspieler auf Comans Niveau heutzutage in der Tat recht wenig. Zum Vergleich: Serge Gnabry gelangen allein in der vergangenen Saison zwölf Tore und elf Vorlagen in der Bundesliga und neun Tore und zwei Vorlagen in der Champions League, insgesamt also 34 Torbeteiligungen.

Kingsley Coman: "Er ist derjenige, der Akzente setzt"

Als die Bayern im Sommer mit einjähriger Verspätung Leroy Sane verpflichteten, galt Coman eben auch als Spieler, der es schwer haben würde, seinen Platz zu finden in der ersten Elf, Triumphtreffer im Champions-League-Finale von Lissabon hin oder her.

Und nun? Ist Coman nicht nur Flügelspieler Nummer 1 der Bayern, sondern auch Vorbild für seine Mitspieler. Sanes Transfer scheint Coman eher beflügelt zu haben.

Angesprochen auf die erneut eher desillusionierende Leistung Sanes beim 3:3 gegen Leipzig antwortete Trainer Hansi Flick: "Wir haben auf den Außenposition vier Spieler, die eine sehr gute Qualität haben. Im Moment, das muss man einfach sagen, ist Kingsley Coman derjenige, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet und einen guten Blick für den Raum hat. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht." Und ergänzte: "Dieses Niveau wünsche ich mir von allen."

Coman spielt insgesamt nicht deutlich anders als in den vergangenen Jahren, er dribbelt ähnlich häufig (und ähnlich erfolgreich), er flankt ähnlich häufig und erfolgreich, er kreiert ähnlich viele Chancen. Aber er ist wertvoller: Mit zwölf Torbeteiligungen in elf Spielen in der Bundesliga und Champions League ist Coman in absoluten Zahlen tatsächlich der erfolgreichste Flügelspieler der Münchner. Auf Rang zwei folgt Sane mit acht Torbeteiligungen.

Kingsley Coman: Seine Spieldaten in der Bundesliga:

Saison Gespielte Minuten Tore Vorlagen Schüsse Schussgenauigkeit kreierte Chancen erfolgreiche Dribblings % 2015/2016 1688 4 6 28 46.43 35 49.13 2016/2017 914 2 1 16 56.25 20 43.28 2017/2018 1147 3 3 22 68.18 22 50.47 2018/2019 1388 6 4 27 70.37 28 60 2019/2020 1507 4 3 32 46.88 33 55.24 2020/2021 460 2 5 13 38.46 11 43.75

Kingsley Coman: Seine Spieldaten in der Champions League: