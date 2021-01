Krisenduell zum Neujahrsauftakt der Bundesliga: Der sieglose FC Schalke 04 gastiert am heutigen Samstagabend bei Hertha BSC. Gelingt den Knappen unter dem neuen Trainer Christian Gross der erste Saisonsieg?

Hertha BSC - Schalke 04 heute live: Alle Infos zum 14. Spieltag der Bundesliga

Die Hertha und Schalke 04 bestreiten am ersten Spieltag im neuen Jahr das Samstagabendspiel (2. Januar) und kreuzen die Klingen heute um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Zuschauer sind aufgrund der angespannten Lage der Corona-Pandemie keine zugelassen.

Wettbewerb Partie Termin Anstoß Stadion Bundesliga, 14. Spieltag Hertha BSC - Schalke 04 Samstag, 2. Januar 18.30 Uhr Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC - Schalke 04 heute live im TV und Livestream: Die Übertragung der Bundesliga

Der Großteil der Bundesliga-Übertragungsrechte liegt beim Pay-TV-Sender Sky. Dieser zeichnet sich live und exklusiv für die heutige Übertragung der Partie Hertha gegen Schalke verantwortlich.

Los geht es heute um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Zu sehen live im TV auf Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie in geringerer Qualität auf Sky Sport Bundesliga 1. Als Kommentator im Einsatz ist Kai Dittmann.

Mit SkyGo bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden zudem die Möglichkeit, alle Inhalte über das Internet mittels Livestream und von unterwegs abzurufen. Das funktioniert in einer App, mit laufender Internetverbindung sowie einem gültigen Sky-Abonnement.

Hertha BSC gegen Schalke 04: Vorschau

Der Name Tasmania Berlin schwebt auch nach der kurzen Winterpause wie ein Gespenst über Gelsenkirchen. In der Saison 1965/66 blieben die Berliner 31 Spiele in Folge ohne Sieg, Königsblau hält aktuell bei saisonübergreifend 29. In der laufenden Spielzeit sind es deren 13, lediglich vier Unentschieden und somit magere vier Pünktchen stehen zu Buche.

Den Turnaround schaffen soll ein neuer starker Mann an der Seitenlinie: Kurz nach Weihnachten wurde mit Christian Gross der nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens bereits vierte Trainer in dieser Saison vorgestellt.

Der 66-jährige Schweizer war zuletzt in Saudi-Arabien und Ägypten tätig, seine letzte Station in Europa waren die Young Boys Bern 2011/12. Vorstand Sport und Kommunikation Jochen Schneider kennt Gross aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart.

Hertha gegen Schalke heute live im TV und Livestream: Die Bundesliga auf Sky

Um die Bundesliga beim Pay-TV-Sender Sky zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten, welches bei Sky in verschiedenen Paketen angeboten wird. In diesem Fall wird das Bundesliga Paket gebraucht. Weitere Informationen zu Preisen und Vertragslaufzeiten können der Homepage von Sky entnommen werden.

SkyTicket heißt die Alternative für Kurzentschlossene. Dieser Service - ebenfalls von Sky - kann mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat und entsprechend kurzer Kündigungsfrist punkten. Dabei stehen dieselben Pakete zur Auswahl.

Hertha vs. Schalke heute live im TV und Livestream: Highlights der Bundesliga auf DAZN

Die schnellsten Highlights der Bundesliga liefert der Streamingdienst DAZN. Auf dem Portal werden 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesliga-Spiele für Abonnenten zur Verfügung gestellt. Übrigens: DAZN hält ebenfalls Übertragungsrechte an der Bundesliga und Begegnungen zu folgenden Anstoßzeiten im Livestream:

Freitag um 20.30 Uhr

Samstag um 13.30 Uhr

Samstag um 20.30 Uhr

Montag um 20.30 Uhr

Der Multisport-Streamingdienst hat eine breite Programmvielfalt unterschiedlichster Sportarten zu bieten und weiß vor allem mit zahlreichen Wettbewerben im Fußball und US-Sport zu punkten. Auch Fans anderer Sportarten wie Wintersport, MMA, Boxen oder Darts kommen auf ihre Kosten. Diese belaufen nach einem kostenlosen Probemonat auf 11,99 Euro monatlich.

Hertha BSC - FC Schalke 04 heute live: Liveticker zur Bundesliga

Wer während des Spiels nicht gänzlich außen vor sein möchte, der kann auf unseren SPOX-Liveticker zurückgreifen. Wie zu jedem Sport-Event sind wir bei obigem Spiel vertreten und versorgen Euch mit allen wichtigen Ereignissen.

Hertha gegen Schalke: Nicht nur S04 möchte aus dem Keller heraus

Hätten die Königsblauen 13 Punkte über dem Weihnachtsbaum, sie hätten frohlockt. Diese Punkteausbeute hat die Hertha aus Berlin vorzuweisen. Besser als im Ruhrpott, allerdings lange nicht gut genug für den selbsternannten "Big City Club".

Seit drei Spielen ohne Sieg, vor der Winterpause mit einer Pleite gegen den SC Freiburg sowie einem mageren Remis gegen Mainz 05 - in der Hauptstadt läuft man den eigenen Erwartungen hinterher. Mit der neugewonnenen Finanzkraft schielt man bekanntlich gen Europa. Erst dreimal gelang dem Team von Bruno Labbadia die volle Punkteausbeute und gegen den heutigen Kontrahenten ist man seit vier Begegnungen ohne Sieg.