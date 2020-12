FC Schalke 04: Sead Kolasinac kehrt offenbar zurück

Der FC Schalke holt zum neuen Jahr offenbar seinen ehemaligen Spieler Sead Kolasinac vom FC Arsenal zurück. Die Bild berichtet, dass der Transfer des 27-jährigen Verteidigers bereits fix sei.

Demnach kommt Kolasinac, der bei Arsenal noch bis 2022 unter Vertrag steht, per Leihe bis zum Saisonende. Er verzichtet offenbar auf große Teile seines Gehalts von angeblich rund neun Millionen Euro und kassiert für ein halbes Jahr rund 2,4 Millionen Euro. Zusätzlich müsse Schalke eine in der Höhe unbekannte Leihgebühr an Arsenal entrichten.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wie sich Schalke, das mit etwa 240 Millionen Euro verschuldet ist, den Deal leisten kann, ist unklar. Laut der Bild ist es denkbar, dass der ehemalige Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies an dem Transfer beteiligt ist. "Wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft", sagte Tönnies im Interview mit RTL und n-tv.

Bereits im vergangenen Sommer wurde über eine Rückkehr Kolasinacs spekuliert. Angeblich traf sich Sportvorstand Jochen Schneider sogar dreimal mit dem Spieler. Ein Transfer scheiterte damals jedoch.

Bei Arsenal bekam Kolasinac, der 2017 ablösefrei von Schalke zu Arsenal gewechselt war, seitdem kaum Spielpraxis. Neben einigen Einsätzen in den Pokal-Wettbewerben absolvierte er in der Premier League lediglich 90 Minuten.