FC Schalke 04, News und Gerüchte: Özan Kabak vor Winterwechsel zum AC Milan?

Özan Kabak könnte dem FC Schalke 04 Geld in die klammen Kassen spülen. Der AC Milan baggert wohl am Türken. Ex-Trainer Mirko Slomka sorgt sich derweil um die Königsblauen und kritisiert die getroffenen Personalentscheidungen. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Kabak im Winter zum AC Milan?

Schon in der vergangenen Transferperiode hatte der AC Milan Interesse Ozan Kabak signalisiert, nun wagen die Rossonieri wohl einen weiteren Anlauf beim Verteidiger von Schalke 04.

Laut Corriere dello Sport wollen die Italiener schon im Winter ernst machen und den Türken für 20 Millionen Euro inklusive Boni in die Lombardei locken. Noch im Sommer scheiterte der Transfer laut Bild-Informationen an den zu hohen Forderungen der Schalker. Aber: Die Königsblauen befinden sich weiter in finanzieller Schieflage und können jeden Euro gut gebrauchen.

Aufsichtsrat und Vorstand sollen wohl mit einem Paket über 20 Millionen Euro zufrieden sein. Kabaks Vertrag läuft auf Schalke noch bis 2024, der Türke machte allerdings in dieser Saison oft keine gute Figur.

Der türkische Nationalspieler war im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen, die Schwaben hatten sechs Monate zuvor 11 Millionen an Galatasaray überwiesen.

Bundesliga: So viel zahlten die 18 Vereine für ihre Kader © getty 1/19 Wie viel haben die Bundesliga-Klubs für ihre Kader an Ablösesummen gezahlt? Das Ranking mit Daten von Statista und CIES im Überblick. © getty 2/19 Platz 18: ARMINIA BIELEFELD - unter 10 Millionen Euro © getty 3/19 Platz 17: UNION BERLIN - 12 Millionen Euro © getty 4/19 Platz 16: WERDER BREMEN - 53 Millionen Euro © getty 5/19 Platz 15: SC FREIBURG - 55 Millionen Euro © getty 6/19 Platz 14: FC AUGSBURG - 61 Millionen Euro © getty 7/19 Platz 13: VFB STUTTGART - 64 Millionen Euro © getty 8/19 Platz 12: 1. FC KÖLN - 69 Millionen Euro © getty 9/19 Platz 11: 1. FSV MAINZ 05 - 74 Millionen Euro © getty 10/19 Platz 10: EINTRACHT FRANKFURT - 94 Millionen Euro © getty 11/19 Platz 9: TSG HOFFENHEIM - 119 Millionen Euro © getty 12/19 Platz 8: FC SCHALKE 04 - 139 Millionen Euro © getty 13/19 Platz 7: HERTHA BSC - 151 Millionen Euro © getty 14/19 Platz 6: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 159 Millionen Euro © getty 15/19 Platz 5: VFL WOLFSBURG - 174 Millionen Euro © getty 16/19 Platz 4: RB LEIPZIG - 180 Millionen Euro © getty 17/19 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 280 Millionen Euro © getty 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 311 Millionen Euro © getty 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 408 Millionen Euro

Schalke 04: Ex-Trainer Slomka schockiert vom Zustand

Zuletzt zeigten sich viele frühere Schalker schockiert ob der Situation des Traditionsklubs, da macht auch Ex-Trainer Mirko Slomka keine Ausnahme. Der 53-Jährige bezeichnete die Situation der Königsblauen als "sehr dramatisch" und "brutal schwierig" in einem Interview mit dem Radiosender NDR2.

Vor allem für die Personalentscheidungen der vergangenen Wochen zeigte Slomka nur wenig Verständnis. "Ich persönlich sage: Wenn ich Spieler wie Ibisevic, Bentaleb oder Harit habe, die der Mannschaft helfen können", sagte Slomka und holte weiter aus: "Oder einen Technischen Direktor wie Michael Reschke, den man vor die Tür gesetzt hat, der aber ein ausgewiesener Fachmann ist, wenn es darum geht, Spieler zu entdecken."

Für Slomka sei es der falsche Zeitpunkt "alles auseinanderzudividieren". Demnach sei in der letzten Wochen alles "ziemlich in die Hose gegangen".

Slomka arbeitete von 2004 bis 2006 als Co-Trainer auf Schalke, bevor er zum Chef-Trainer befördert wurde. Dies blieb er bis April 2008. In der Zeit erreichte er mit den Knappen das Halbfinale des UEFA-Pokals und verpasste 2007 nur knapp die deutsche Meisterschaft.

Schalke 04: Spielplan in den nächsten Wochen