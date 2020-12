FC Bayern München, News und Gerüchte - Miroslav Klose verrät: "Flick kann schon autoritär sein"

Bayern Münchens Co-Trainer Miroslav Klose, Danny Röhl und Hermann Gerland sprechen über ihre Zusammenarbeit mit Cheftrainer Hansi Flick und geben Insights aus dem Arbeitsalltag bei Bayern München. Oliver Kahn verrät, wieso er heute nicht mehr rumbrüllt und Robert Lewandowski durfte nach Dubai und muss trotzdem nicht in Quarantäne. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Wann Flick grantig werden kann

Der nette Herr Flick? Das gilt wohl nicht uneingeschränkt immer für den Meistertrainer des FC Bayern München. Im kicker, der Flick in seiner aktuellen Ausgabe zur "Persönlichkeit des Jahres" gekürt hat, spricht Weltmeister und Bayern-Co-Trainer Miroslav Klose auch über die andere Seite Flicks. Der Trainer könne demnach sehr wohl grantig werden.

"Die Dinge, auf die er Wert legt, zieht er konsequent durch. Er sagt seine Sachen sehr verständlich, aber nie beleidigend. Er kann schon autoritär sein, er hat auch diese Seite", sagt Klose. Jedoch sei dieser Wesenszug für Klose quasi unumgänglich. "Es ist eine klare Linie", sagt Klose, der unter Flick in seiner Arbeit über große Freiheiten verfügt. "Hansi hört zu und lässt sich auch umstimmen", sagt Klose. "Das ist das Gute, dass er nicht ich, ich, ich sagt."

Jeden Morgen träfe sich das Trainerteam des FC Bayern München um 8 Uhr am Trainingsgelände an der Säbener Straße, um das Tagesprogramm zu besprechen. "Wir diskutieren alles im Trainerteam, Details wie taktische Fragen, aber auch das große Ganze", sagt Flicks anderer Co-Trainer Danny Röhl im kicker. Die Art der Zusammenarbeit sei "einfach super".

Hansi Flick gewinnt die Champions League mit dem FC Bayern - alle Siegertrainer der Königsklasse seit 1993 © imago images 1/29 Seit der Saison 1992/93 trägt der Europapokal der Landesmeister den Namen Champions League. Wir zeigen Euch alle Trainer, die den Henkelpott seither gewannen. © imago images / Sven Simon 2/29 1993 – RAYMOND GOETHALS: Der Belgier übernahm Olympique Marseille im Jahr 1990 und verabschiedete sich drei Jahre später mit einem 1:0-Sieg gegen die AC Milan in den Ruhestand. Verstarb im Jahr 2004 mit 83. © imago images / Buzzi 3/29 1994 – FABIO CAPELLO: Nach der bitteren Pleite gegen OM im Vorjahr gewann der Italiener mit "seinen" Rossoneri dank eines 4:0 über den FC Barcelona den herbeigesehnten Titel. Danach europaweit unterwegs. Heute im Ruhestand. © imago images / Pro Shots 4/29 1995 – LOUIS VAN GAAL: Der "General" coachte Ajax im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum 1:0-Sieg über Milan. Später u.a. beim FC Barcelona, dem FC Bayern und als Nationaltrainer tätig. Seit seinem Aus bei Manchester United 2016 in Rente. © imago images / HochZwei/Syndication 5/29 1996 – MARCELLO LIPPI: Führte die "Alte Dame" aus Turin mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Ajax zu ihrem bislang letzten Europapokal-Triumph. Machte Italien 2006 zum Weltmeister. Zuletzt in China tätig, derzeit vereinslos. © imago images / Fassbender 6/29 1997 – OTTMAR HITZFELD: Galt mit Borussia Dortmund als Underdog im Finale gegen Juventus, coachte die Italiener aber aus und sah einen 3:1-Sieg seiner Mannschaft. Es sollte nicht sein letzter Titel bleiben. © imago images / Uwe Kraft 7/29 1998 – JUPP HEYNCKES: Erlebte eine schwache Saison mit Real Madrid, reckte am Ende aber dank eines 1:0 gegen Juventus nach 32-jähriger Durststrecke den Henkelpott in den Nachthimmel von Amsterdam. Musste anschließend trotzdem seinen Hut nehmen. © imago images / Geoff Martin 8/29 1999 – SIR ALEX FERGUSON: Stand im Finale von Barcelona nach 90 Minuten am Rande einer Niederlage gegen den FC Bayern. Zwei Treffer in der Nachspielzeit bescherten "Fergie" den doch eher glücklichen Triumph. © imago images / Pressefoto Baumann 9/29 2000 – VICENTE DEL BOSQUE: Landete mit Real Madrid einen nie gefährdeten 3:0-Sieg gegen den FC Valencia. Im Gegensatz zu Heynckes durfte der Spanier bleiben – was sich auszahlen sollte. © imago images / Ulmer 10/29 2001 – OTTMAR HITZFELD: Erlangte seinen zweiten CL-Sieg – diesmal mit dem FC Bayern. Leidtragender war erneut der FC Valencia, der im Elfmeterschießen an Oliver Kahn verzweifelte. Heute ist Hitzfeld im Ruhestand. © imago images / Bernd Müller 11/29 2002 – VICENTE DEL BOSQUE: Führte Real zum zweiten Triumph binnen drei Jahren – u.a. dank der Genialität von Zinedine Zidane im Finale gegen Bayer Leverkusen. Ein Jahr später war für ihn in Madrid Schluss. Später Welt- und Europameister mit Spanien. © imago images / Sven Simon 12/29 2003 – CARLO ANCELOTTI: Gewann dreimal in seiner Trainerkarriere den Henkelpott. Knapper als 2003 im Old Trafford hätte es kaum laufen können. Seine Mailänder schlugen Juventus im Elfmeterschießen. © imago images / Ulmer 13/29 2004 – JOSE MOURINHO: Führte mit dem FC Porto einen absoluten Außenseiter zum Sieg. 3:0 endete das Finale gegen die AS Monaco. "The Special One" sollte sich auch ein zweites Mal zum König von Europa krönen. © imago images / Sportimage 14/29 2005 – RAFAEL BENITEZ: Wurde Zeuge des bislang verrücktesten CL-Sieges überhaupt. Sein FC Liverpool drehte einen 0:3-Halbzeitrückstand gegen die AC Milan um und gewann im Elfmeterschießen. Heute coacht Benitez in China. © imago images / PanoramiC 15/29 2006 – FRANK RIJKAARD: Triumphierte mit dem FC Barcelona gegen den FC Arsenal. Zwei Jahre später zog es den Niederländer zu Galatasaray nach Istanbul und daraufhin gen Saudi-Arabien. 2013 beendete er seine Trainerkarriere. © imago images / Ulmer 16/29 2007 – CARLO ANCELOTTI: Revanchierte sich mit einem 2:1 gegen den FC Liverpool für die Schmach von Istanbul zwei Jahre zuvor und bekam daraufhin eine Jobgarantie ausgesprochen. Blieb noch bis 2009 bei Milan. © imago images / Newspix 17/29 2008 – SIR ALEX FERGUSON: Tütete in einem spannenden englischen Finale gegen den FC Chelsea seinen zweiten und letzten CL-Titel mit Manchester United ein. Mittlerweile ist der Schotte im Ruhestand. © imago images / ActionPictures 18/29 2009 – PEP GUARDIOLA: In jenem Jahr ging der Stern des Tiki-Taka-Papstes aus Katalonien auf. Das unter Guardiola neu formierte Barca setzte sich souverän mit 2:0 gegen den Vorjahressieger aus Manchester durch. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 19/29 2010 – JOSE MOURINHO: Sein zweiter Streich gelang dem Portugiesen mit Inter Mailand. Der Leidtragende war der FC Bayern, der im Finale von Madrid 0:2 unterlag. "Mou" trainierte daraufhin Real, Chelsea und ManUnited. Heute bei Tottenham Hotspur. © imago images / Sven Simon 20/29 2011 – PEP GUARDIOLA: Eine Machtdemonstration gegen ManUnited (3:1) bescherte Guardiola Henkelpokal Nummer zwei. Zwei Jahre später zog der Katalane zum FC Bayern weiter. Mittlerweile bei ManCity – und seither noch ohne internationalen Erfolg. © imago images / Insidefoto 21/29 2012 – ROBERTO DI MATTEO: Überraschender Triumphator mit dem FC Chelsea beim "Finale Dahoam" in München. Später noch bei Schalke 04 und Aston Villa tätig. Seit 2016 ohne Job. 22/29 2013 – JUPP HEYNCKES: Ein Jahr nach der bitteren Niederlage im eigenen Stadion machte "Don Jupp" das FCB-Triple perfekt. Danach verabschiedete er sich – um 2017 noch einmal für einen "Freundschaftsdienst" nach München zurückzukehren. Heute in Rente. 23/29 2014 – CARLO ANCELOTTI: Der Italiener machte mit Reals Sieg im Finale gegen Atletico seinen persönlichen Champions-League-Hattrick perfekt. Nur ein anderer schaffte dieses Kunststück bislang noch. Aktuell ist Ancelotti beim FC Everton tätig. © mago images / Domenic Aquilina 24/29 2015 – LUIS ENRIQUE: Gewann nicht nur die Königsklasse, sondern wie Guardiola 2009 auch das Triple mit Barca. Im Finale ließen Lionel Messi und Co. Juventus Turin keine Chance. Heute betreut Enrique die spanische Nationalelf. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 25/29 2016 – ZINEDINE ZIDANE: Im Januar 2016 zum Nachfolger des gescheiterten Rafael Benitez erkoren, gewann der Franzose keine sechs Monate später die Königsklasse mit den Königlichen. Der Sieg im Elfmeterschießen gegen Atletico war der Auftakt einer Ära. © imago images / Bildbyran 26/29 2017 – ZINEDINE ZIDANE: Schaffte es mit Real erstmals in der Geschichte der CL, den Titel zu verteidigen. Wieder hatte Juventus Turin das Nachsehen. Das 4:1 war eines der dominantesten Spiele der Spanier unter Zidane. © imago images / ZUMA Press 27/29 2018 – ZINEDINE ZIDANE: Dank eines genialen Gareth Bale und eines weniger genialen Loris Karius machte Zidane gegen den FC Liverpool seinen Königsklassen-Hattrick perfekt. Diese Saison war für ihn und Real im Achtelfinale gegen ManCity Schluss. © imago images / ZUMA Wire 28/29 2019 – JÜRGEN KLOPP: Nach der vermeidbaren Pleite gegen Real kamen "Kloppo" und seine Reds im Folgejahr stärker zurück und krönten sich zu den "Champions of Europe". Das Finale gegen Tottenham Hotspur endete 2:0. © imago images / Poolfoto 29/29 2020 – HANSI FLICK: Der neue Herrscher in Europa. Führte den FC Bayern nach dem Aus von Niko Kovac im November 2019 zum zweiten Triple seiner Vereinsgeschichte. Das 1:0 im Finale gegen PSG rundete eine perfekte Erfolgsstory ab. Folgt 2021 die nächste?

FC Bayern: An wen Flick Hermann Gerland erinnert

Hermann Gerland war 1990 zum ersten Mal bei Bayern München als Trainer angestellt, seit 2009 ist der 66-Jährige mit Unterbrechungen Co-Trainer der jeweiligen Profitrainer. In der Zusammenarbeit mit Hansi Flick fühlte Gerland schnell so etwas wie ein Deja-vu.

Flick sei noch keine "zwei Monate Cheftrainer" gewesen, "da sagte ich zu Jupp Heynckes, dass er mich in einer Art und Weise an ihn erinnerte, ‚das kannst du dir gar nicht vorstellen, Jupp'", sagte Gerland dem kicker und ergänzte: "Ich habe Louis van Gaal, Pep Guardiola, Heynckes und - als Gegner - Jürgen Klopp erlebt und kann mir ein fundiertes Urteil erlauben: Ich sehe Hansi Flick auf einer Ebene mit diesen Größen, er zählt zu den großen Trainerpersönlichkeiten."

Anfang des Jahrtausends trafen sich Gerland und Flick als Gegner mit ihren Mannschaften in der Regionalliga. "Ich lobe nur, wenn es berechtigt ist, und kenne Hansi schon aus der Zeit, als ich mit Bayern II gegen ihn als Hoffenheimer Trainer gespielt habe. Meistens hat er verloren; aber wir hatten halt die bessere Mannschaft", erinnert sich Gerland. Flick betreute von 2000 bis 2005 als Cheftrainer die Mannschaft der TSG Hoffenheim. Der FC Bayern ist seit 2019 erst die zweite Trainerstation als Chefcoach für den Bammentaler.

FC Bayern: Darum muss Lewandowski nicht in Quarantäne

Robert Lewandowski wird derzeit mit Trophäen überhäuft. Nach den Goal50, dem Ballon d'Or und der Trophäe für den FIFA-Weltfußballer erhielt der Torjäger am Sonntag als bester Spieler des Jahres den Globe Soccer Award. Hansi Flick wurde zudem als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Der FC Bayern wurde Mannschaft des Jahres.

Lewandowski reiste selbst nach Dubai, um die Trophäe entgegenzunehmen - obwohl die Vereinigten Arabischen Emirate von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuft wurden. In die eigentlich obligatorische zehntägige Quarantäne muss Lewandowski aber nach seiner Rückkehr nach München nicht, auch am kommenden Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (18 Uhr) wird Lewandowski teilnehmen können.

Grund: Bei "zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlassten" Dienstreisen bis zu fünf Tagen kann die Quaränte laut der bayerischen Quarantäneverordnung entfallen. Lewandowski befand sich weniger als 24 Stunden in Dubai, der Trip soll vom FC Bayern außerdem genehmigt worden sein.

Globe Soccer Awards 2020 - die Gewinner: Robert Lewandowski, Hansi Flick und FC Bayern ausgezeichnet © getty 1/11 Seit 2010 werden die Globe Soccer Awards in Dubai vergeben. In diesem Jahr räumte der FC Bayern gleich dreimal ab. Eine besondere Ehre wurde Cristiano Ronaldo zuteil. Die Gewinner im Überblick. © getty 2/11 Top-Titelgewinner des mittleren Ostens: SPORTING CLUB AL-AHLY (Ägypten) © getty 3/11 Klub des Jahres: FC BAYERN MÜNCHEN (Deutschland) © imago images / FC Bayern München 4/11 Trainer des Jahres: HANSI FLICK (Deutschland) © getty 5/11 Spieler des Jahres: ROBERT LEWANDOWSKI (Polen) © imago images 6/11 Player Career Award: IKER CASILLAS (Spanien) © imago images / Pro Shots 7/11 Player Career Award: GERARD PIQUE (Spanien) © imago images / LaPresse 8/11 Spielerberater des Jahrhunderts: JORGE MENDES (Portugal) © getty 9/11 Spieler des Jahrhunderts: CRISTIANO RONALDO (Portugal) © imago images / Christoph Reichwein 10/11 Trainer des Jahrhunderts: PEP GUARDIOLA (Spanien) © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 11/11 Klub des Jahrhunderts: REAL MADRID (Spanien)

FC Bayern: Darum brüllt Kahn nicht mehr herum

Als Spieler galt Oliver Kahn als nie zufriedener, vom Ehrgeiz fast zerfressener Profi. "Weiter, immer weiter" und "Eier, wir brauchen Eier" wurden zu geflügelten Sprüchen und symbolisierten den Spieler Kahn. Seit er im Januar 2020 sein Vorstandsamt beim FC Bayern antrat, tritt der einstige Welttorhüter deutlich ruhiger auf.

Im Interview mit der Bild verrät er, wieso: "Es muss mir als Vorstand um die besseren Argumente gehen, nicht darum, wer am lautesten brüllt. Es gibt Verhaltensweisen, die passen in der Hitze des Gefechts auf den Platz, funktionieren aber nach der aktiven Karriere nicht mehr. Meine Aufgabe ist es jetzt, den Klub in die Zukunft zu führen, weiterzuentwickeln. Warum soll ich dabei rumbrüllen? Ich brauche diese 'Fähigkeit' heute auch gar nicht mehr."

FC Bayern als "Identifikations-Instanz"

Für Vorstand Oliver Kahn muss der FC Bayern auch außerhalb des Platzes eine Vorbildfunktion einnehmen. "Zunächst einmal geht es beim FC Bayern im Kern darum, erfolgreich Fußball zu spielen. Wenn ich mir die Rolle des FC Bayern in der Gesellschaft anschaue, muss der Verein für mehr als Erfolg stehen. Der FC Bayern hatte und hat aufgrund seiner Strahlkraft eine große Verantwortung", sagte Kahn der Bild.

Der Champions-League-Sieger müsse auch eine "Identifikations-Instanz" sein. "Die Fans wollen die Gemeinschaft und Kraft des FC Bayern spüren. Und das müssen wir jetzt speziell jüngeren Generationen zeitgemäß vermitteln", sagte der künftige Vorstandschef und ergänzte: "Die Menschen wollen wissen, wofür wir neben dem sportlichen Erfolg stehen. Was bedeutet euch Nachhaltigkeit, was bedeutet euch Diversität? Das sind Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren und die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden."

FC Bayern: Die kommenden Spiele