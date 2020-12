BVB bei Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker

Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Edin Terzic will der BVB gegen Union Berlin den zweiten Sieg einfahren. Hier könnt Ihr beim Auftakt des 13. Spieltags im Liveticker dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin gegen BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Union steht nach vier Spielen ohne Sieg weiter auf einem starken sechsten Platz, auch beim schweren Auswärtsspiel in Dortmund hoffen die Eisernen auf Punkte: "Sie waren sehr aggressiv, gingen immer wieder ins Pressing. Ich glaube, Nuancen zu sehen, die sich ein bisschen verändert haben", sagte Union-Trainer Urs Fischer zur BVB-Spielweise unter Terzic.

Vor Beginn:

"Spielerisch geht es definitiv besser. Es hat mir aber sehr gut gefallen, dass wir den Sieg unbedingt erzwingen wollten", erklärte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Union-Spiel. Terzic stimmte zu: "Wir haben uns das Spiel etwas schwer gemacht und haben Aspekte gesehen, die wir noch verbessern können."

Vor Beginn:

Bis auf Platz fünf ist der BVB in der Tabelle abgerutscht, ehe die Verantwortlichen die Reißleine zogen und sich von Trainer Lucien Favre trennten. Der Start unter Edin Terzic gelang durch einen 2:1-Sieg in Bremen zumindest in puncto Ergebnis.

Vor Beginn:

Los geht es um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Die Partie steht unter der Leitung von Schiedsrichter Harm Osmers.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Partie BVB gegen Union Berlin. Heute Abend wird der 13. Spieltag eröffnet.

Union gegen BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie BVB vs. Union ist heute live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst geht 15 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung und begleitet Euch mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner durch die Partie.

Neben 40 Spielen der Bundesliga zeigt DAZN jede Menge Spitzenfußball aus der Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und vieles mehr. Als Neukunde könnt Ihr dieses Angebot sogar einen Monat lang kostenfrei testen.

Zudem überträgt das ZDF die Begegnung sogar im Free-TV. Dort steht zusätzlich zum TV-Bild auch ein Livestream bereit.

Dortmund bei Union: Voraussichtliche Aufstelliungen

Beim BVB könnten Delaney und Meunier zumindest wieder im Kader stehen. Der Einsatz des angeschlagenen Hummels ist wohl nicht in Gefahr. Bei den Berlinern fehlen unter anderem der gesperrte Andrich, Genter, Kruse und Ingvartsen.

Union : Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Reus - Sancho, Reyna - Moukoko

: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Reus - Sancho, Reyna - Moukoko BVB: Luthe - Friedrich, Knoche, Ryerson - Trimmel, Prömel, C. Lenz - Griesbeck, Teuchert - Becker, Awoniyi

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag