Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Der FC Bayern München will Tabellenführer in der Bundesliga bleiben: Am 9. Spieltag ist der Rekordmeister heute beim VfB Stuttgart zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga - VfB Stuttgart vs. FC Bayern heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Der VfB Stuttgart ist inzwischen seit sieben Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (2 Siege, 5 Remis), zuletzt gab es ein spektakuläres 3:3 bei der TSG Hoffenheim. Dort verletzte sich mit Nicolas Gonzalez jedoch der schwäbische Top-Stürmer: Der 22-Jährige hatte in fünf Einsätzen bereits drei Tore erzielt.

Vor Beginn:

Bayern-Trainer Hansi Flick muss mit Alphonso Davies (Bänderriss am Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP) weiter auf zwei Stützen verzichten. Im Kader sind dagegen wieder Niklas Süle (zuletzt Trainingsrückstand) und auch Neuzugang Tanguy Nianzou, der gegen Werder erstmals auf der Bank saß.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

© imago images / GEPA Pictures

VfB Stuttgart - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr wird auch das Gastspiel des Rekordmeisters in der Schwaben-Metropole exklusiv bei Sky gezeigt.

Kunden können hier zwischen zwei Optionen wählen. Sie können die Partie einerseits als Teil der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sehen oder aber die vollen 90 Minuten über die Einzel-Option auf Sky Sport Bundesliga 2 HD genießen.

Darüber hinaus bietet Sky mit seinem Streamingportal Sky Go das Spiel als Livestream für Kunden an. Wer nicht Abonnent ist, kann das Duell über Sky Ticket einzeln buchen.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights der Partie abrufbar auf DAZN. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat.

FC Bayern zu Gast beim VfB: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern-Trainer Hansi Flick kann mit Ausnahme der langzeitverletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies aus dem Vollen schöpfen. Der VfB muss dagegen auf Angreifer Nicolas Gonzalez verzichten. Der Argentinier hatte sich gegen Hoffenheim einen Innenbandanriss im Knie zugezogen.

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, W. Endo, Mangala, Coulibaly - Didavi, Castro - Kalajdzic

Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, W. Endo, Mangala, Coulibaly - Didavi, Castro - Kalajdzic FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Nach dem Patzer gegen Bremen (1:1) ist der Vorsprung der Bayern auf einen Zähler zusammengeschmolzen. Mit dem VfB wartet nun ein starker Aufsteiger, die Schwaben haben bereits 11 Punkte gesammelt und befinden sich im oberen Mittefeld der Tabelle.