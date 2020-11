RB Leipzig, News und Gerüchte: Lukas Klostermann wohl erst wieder 2021 einsatzbereit

Lukas Klostermann wird RB Leipzig wohl erst wieder im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Hee-chan Hwang hat sich mit Corona infiziert und der Technische Leiter Christopher Vivell stellt die Auffassungsgabe von Julian Nagelsmann heraus. Die wichtigsten News und Gerüchte zu RBL findet Ihr hier.

RB Leipzig: Lukas Klostermann wohl erst wieder 2021 einsatzbereit

Lukas Klostermann wird in diesem Jahr kein Spiel mehr für RB Leipzig bestreiten. Das berichtet der kicker.

Demnach absolviert der Nationalspieler aktuell ein Aufbauprogramm, nachdem er sich im Oktober einer Knieoperation unterzogen hatte. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist derzeit noch nicht absehbar.

Ebenfalls am Knie operiert wurde Konrad Laimer. Der Österreicher könnte den Roten Bullen jedoch schneller wieder zur Verfügung stehen. "Ich wünsche mir, dass Konni bald zurückkommt, er fehlt uns", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

RB Leipzig: Hee-chan Hwang an Corona erkrankt

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann kann am kommenden Wochenende in der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr im LIVETICKER) nicht auf Hee-Chan Hwang zurückgreifen.

Der Südkoreaner hatte sich auf der Länderspielreise mit Südkorea mit COVID-19 infiziert und befindet sich in Quarantäne.

Quarantäne in der Bundesliga: Diese Spieler sind betroffen

Klub Spieler TSG Hoffenheim Sargis Adamyan Sebastian Rudy Ishak Belfodil Robert Skov Munas Dabbur Jacob Bruun Larsen VfL Wolfsburg Marin Pongracic SC Freiburg Changhoon Kwon Eintracht Frankfurt Amin Younes RB Leipzig Hee-chan Hwang Union Berlin Marius Bülter

RB Leipzig: Technischer Direktor Vivell schwärmt von Nagelsmann

Christopher Vivell hat Julian Nagelsmann als besonderen Trainer bezeichnet. Laut dem neuen Technischen Direktor von RB Leipzig arbeite Nagelsmann "inhaltlich unglaublich fortschrittlich und variantenreich", wie er im Interview mit dem Sportbuzzer angab.

"Er ist ein besonderer Trainer mit besonderen Ansprüchen an sich, seine Spieler und ans eigene Spiel. Seine Auffassungsgabe während des Spiels ist enorm, die Königsdisziplin 'Coachen im Wortsinn' ist eine seiner Stärken", sagte er.

Darüber hinaus bestätigte Vivell, dass RBL an der Transferpolitik, junge Spieler zu holen, festhalten will. "Ich will mich da nicht auf eine Altersgrenze festlegen, aber unser Credo ist schon, dass wir mit jungen Spielern arbeiten, sie fordern, fördern und entwickeln", sagte er.

Der 33-Jährige begründet dies mit dem Spielstil von RB Leipzig "mit vielen Sprints und intensiven Läufen". Daraus resultieren "gewisse athletische Voraussetzungen. [...] Das kann ein 20-Jähriger leichter leisten als ein 35-Jähriger", sagte Vivell.

