BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lobt Bayerns Joshua Kimmich: "Der nervt mich immer"

Vor dem anstehenden Bundesligagipfel zwischen Spitzenreiter Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke Bayerns Joshua Kimmich gelobt.

"Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich", sagte Watzke im Interview mit der Sport Bild. "Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass."

Watzke bescheinigte dem 25-Jährigen "eine wahnsinnige Entwicklung. Der Junge imponiert mir." Er betonte aber auch: "Aber wir haben in den vergangenen Monaten auch weitere gute, gierige Typen dazubekommen: Haaland, Can, Bellingham ..."

Kimmich hat in den letzten beiden Aufeinandertreffen der Bayern mit dem BVB jeweils den Siegtreffer für den Rekordmeister erzielt: Im Bundesligaspiel am 28. Spieltag der vergangenen Saison markierte er per Lupfer den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg.

Im Supercup vor der Saison traf er im Fallen zum 3:2-Endstand, nachdem der BVB einen 0:2-Rückstand egalisiert hatte. "Er ist ein absoluter Profi. Das Tor war eine wahnsinnige Energieleistung, eine Auszeichnung für ihn, weil er nie aufgibt", hatte Bayern-Trainer Hansi Flick im Anschluss gelobt.