FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Suat Serdar schließt Vertragsverlängerung bei S04 offenbar aus

Dem FC Schalke 04 steht offenbar der Abschied von Hoffnungsträger Suat Serdar bevor. Jochen Schneider geht mit den S04-Profis hart ins Gericht. Amine Harit reagiert auf seine Suspendierung. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04 - News: Serdar-Verlängerung wohl ausgeschlossen

Nach dem Personalbeben am Dienstag steht dem FC Schalke 04 unabhängig vom Ausgang der Spielzeit wohl der Abschied von Suat Serdar bevor. Wie die Sport Bild berichtet, sei eine Vertragsverlängerung auf Schalke über 2022 für Serdar aktuell ausgeschlossen, eher würde er nach Angaben des Blattes nach dem Sommer mit auslaufendem Vertrag in die neue Spielzeit gehen.

Auch deshalb sei ein Verkauf im Sommer wahrscheinlich, allerdings müsste ein interessierter Klub wohl deutlich mehr als elf Millionen Euro hinblättern. Für diese Summe holten die Königsblauen Serdar 2018 von Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Bei den Knappen avancierte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler zum deutschen Nationalspieler und ist trotz seiner vielen Verletzungen einer der Lichtblicke bei den Königsblauen.

In 60 Pflichtspielen für die Schalker kommt er auf zwölf Torbeteiligungen. Besonders in der vergangenen Saison war er bis zu Beginn seiner Verletzungsmisere (Sprunggelenk, Zehenbruch, Knieverletzung, Muskelverletzung), die ihn von da an 16 von 22 möglichen Bundesligaspielen kostete, ein absoluter Leistungsträger.

Ähnlich wie bei Serdar soll die Situation auch bei Salif Sane, Matija Nastasic, Mark Uth und Kapitän Omar Mascarell sein. Bei einem vernünftigen Angebot sollen sie nach Angaben der Sport Bild verkauft werden.

FC Schalke 04: Schneider kritisiert S04-Profis nach Personalbeben

Sportdirektor Jochen Schneider hat die Spieler des FC Schalke 04 im Zuge der zunehmend dramatischen Lage bei den Königsblauen nach dem Personalbeben am Dienstag scharf kritisiert.

Auf die Frage, ob es Spieler gäbe, die noch nicht verstanden hätten, wie gefährdet die Knappen in dieser Saison seien und worum es für den Verein gehe, hatte der Sportdirektor eine vernichtende Antwort parat: "Ja, offensichtlich."

Außerdem erklärte Schneider im Zuge der Suspendierungen von Amine Harit und Nabil Bentaleb, der Vertragsauflösung von Vedad Ibisevic und der Trennung von Kaderplaner Michael Reschke, dass "die Egoismen raus aus Mannschaft und Verein" müssen: "Schalke ist ein Verein der Extreme: Wir lieben uns besonders, wenn es gut läuft, aber aktuell zerfleischen wir uns ein Stück weit." Eine ausführliche News dazu gibt es hier.

FC Schalke 04: Oczipka, Fährmann und Paciencia fallen aus

Beim FC Schalke 04 wird die Personallage immer prekärer. Nach dem Rauswurf von Stürmer Vedad Ibisevic und der Suspendierung der Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb fehlten am Mittwoch beim Training auch die verletzten Bastian Oczipka (muskuläre Probleme), Goncalo Paciencia und Ralf Fährmann (beide Knieprobleme).

Bei Paciencia soll es sich nach Informationen von Sport1 zufolge sogar um eine schwere Knieverletzung handeln. Demnach sei für Paciencia mindestens das Fußballjahr 2020 gelaufen. Der Verein wollte dies auf Nachfrage noch nicht bestätigen.

FC Schalke 04: Harit reagiert aus Suspendierung

Der vom FC Schalke 04 "bis auf Weiteres" suspendierte Profi Amine Harit hat via Twitter auf seine ihm verordnete "Denkpause" (Schneider) reagiert und den Zusammenhalt in der Schalker Mannschaft beschworen.

"Guten Abend an alle, nach dem für alle frustrierenden Spiel am Wochenende müssen wir jetzt zusammenstehen. Ich arbeite seit Monaten sehr hart dafür, um wieder auf mein bestes Niveau zu kommen und ich bin entschlossener denn je, meinen Klub wieder in die Tabellenregionen zu führen, wo er hingehört", schrieb der marokkanische Nationalspieler am Dienstagabend.

"Die Spieler, das gesamte Trainer- und Betreuerteam, alle Angestellten und natürlich die Fans: wir müssen alle zusammen für unser gemeinsames Ziel kämpfen. Nur als Einheit werden wir es schaffen."

